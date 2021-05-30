Жапаров возродил Внутренние войска МВД Киргизии. Ну как без них?

09:20 01.06.2021

Решение об изменении наименования Внутренних войск Министерства внутренних дел КР отменено. Соответствующий указ 8 мая 2021 года подписал президент С.Жапаров.



Указ о переименовании 30 октября 2019 года подписывал президент Сооронбай Жээнбеков. Внутренние войска, согласно этому решению, должны были отныне называться Военной службой внутренней безопасности Министерства внутренних дел КР.



Однако, как отмечено в указе Жапарова, указ от 30 октября 2019 года не был реализован в полной мере, кроме того, правовые и организационные основы деятельности Внутренних войск МВД регламентируются законом "О Внутренних войсках Министерства внутренних дел КР".



Прежний указ был отменен также в целях сохранения исторического наименования Внутренних войск МВД, более точно отражающего их предназначение.