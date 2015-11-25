 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 01.06.2021
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Понедельник, 31.05.2021
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У Казахстана новые послы: Сабр Есимбеков в Японии и Ерлан Баударбек-Кожатаев - в Греции
14:06 01.06.2021

Сабр Есимбеков назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ерлан Баударбек-Кожатаев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Японии и назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Греческой Республике.

Сабр Сайлаубекович Есимбеков родился 27 сентября 1964 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный институт международных отношений (1990)

· Аспирантура Центра японских исследований Института востоковедения РАН (1990-1993)

· Аспирантура Иокогамского университета (1993-1996)

Специалист в области международных отношений со знанием японского и английского языков

Трудовой стаж:

· Временный Поверенный в делах, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии (1995-2000);

· Советник генерального директора, директор департамента управления проектами ЗАО "КазТрансОйл" (2000-2001);

· Директор департамента новых проектов ЗАО "НК "Транспорт нефти и газа" (2001-2002);

· Заместитель генерального директора по развитию ЗАО "КазТрансОйл" (2002-2003);

· Исполнительный директор по транспортной инфраструктуре и сервисным проектам АО "НК "КазМунайГаз" (09.2003-05.2006);

· Заместитель генерального директора по транспортировке АО "КазТрансОйл" (05.2006-05.2007);

· Управляющий директор по нефтегазовым проектам компании "VISOR Holding" (2007-2008);

· Исполнительный директор, директор департамента инвестиционных проектов АО "ФНБ "Самрук-Казына" (11.2008-10.2011);

· Управляющий директор АО ФНБ "Самрук-Казына" (10.2011-03.2012);

· Президент Торгово-промышленной палаты Казахстана (03.2012-2014)

· Исполнительный секретарь по вопросам международного сотрудничества НПП РК (04.2014-25.11.2015);

· Заместитель Председателя Правления АО "Холдинговая Группа "АЛМЭКС" (с 25.11.2015)

Ерлан Кенесович Баударбек-Кожатаев родился 6 июня 1967 года в Жамбыле.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1989);

· Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова, Российская Федерация (1992);

· Институт японского языка, стажировка, г. Кита-Урава, Япония (1993-1994);

· Окинавский международный центр, стажировка, Япония, (1996-1997)

· Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса

Трудовой стаж:

· Сотрудник Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (1992-1996);

· Второй секретарь, Первый секретарь, Советник Посольства РК в Японии (1997-2003);

· Директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2004-2008);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии (2008-04.2016);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии (с 04.2016)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622545560
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