Как независимого кандидата на пост председателя махалли в Ташкенте обвинили в "организации несанкционированного митинга"

14:26 01.06.2021 Попытка самостоятельно выбрать главу махалли (формально - органа самоуправления граждан) в Учтепинском районе Ташкента, предпринятая ее жителями в начале этого года, обернулась тем, что деятельного 54-летнего активиста этой махалли, руководителя строительной компаний в Ташкентской области, одного из основателей Федерации парашютного спорта Узбекистана Саида Зарипова в судебном порядке признали нарушителем закона. По той причине, что общественность махалли предложила именно его кандидатуру в качестве нового руководителя своего комитета.



Подробно об этой истории нашему изданию рассказал сам Зарипов, предоставив редакции все подтверждающие ее документы.



Саид Зарипов



РАССКАЗ "ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ"



"Вот уже полгода наша махалля "Урюкзор" (в узбекском произношении - "Урикзор" - ред.) с населением более чем 7 тысяч человек живет без главы - аксакала (председателя махаллинского комитета - ред.), - приступает к повествованию Саид Зарипов. - Лет пять назад, до разделения ее на три самостоятельные махалли, она была еще больше - в ней насчитывалось порядка 25-30 тысяч жителей.



В 2020 году министром строительства по инициативе столичного хокима (главы администрации) Джахонгира Артыкходжаева президенту Шавкату Мирзиееву был представлен проект об изменении границ Ташкента. В соответствии с ним территория махалли "Урюкзор", возникшая на месте выделяемых гражданам земельных участков в конце 1980-х-начале 1990-х и заселенная преимущественно коренными ташкентцами, должна была в скором времени "отойти" к Ташобласти.



В июле минувшего года, втайне от жителей "Урюкзора", преследуя личные интересы, Артыкходжаев запланировал перевести часть своих бизнес-предприятий, расположенных в разных районах Ташкента, в область. Ему, в частности, принадлежат функционирующие в столице производства - заводы по производству пластиковых и алюминиевых профилей и прочей продукции - вопреки международным требованиям по экологии и нормам СЭС. Наши экологи, конечно, на все эти нарушения закрывают глаза.



Местом, куда градоначальник решил перевести производство пластика, стала территория бывшего летнего лагеря детского дома имени Хлебушкиной, расположенного на "Урюкзоре" (там, где протекает канал Бозсу) и при неизвестных обстоятельствах перешедшего во владение Артыкходжаева. Здесь имеется готовая инфраструктура и дорога, которую отремонтировали за счет бюджетных средств.



Происходящее, конечно, вызвало возмущение жителей махалли, выступивших против появления у них под боком завода по обработке пластика, а также передачи их махалли в Ташкентскую область. Проблема освещалась и в СМИ. Тогда же местные активисты выступили с инициативой коллективного обращения в Аппарат президента и в Сенат Олий Мажлиса (верхнюю палату парламента Узбекистана - ред.). За два дня было собрано более десяти тысяч подписей, и, из-за большого количества противников и общественного резонанса, проект по передаче нашего жилого массива в Ташкентскую область был отклонен президентом Мирзиеевым. Но ясности в этом вопросе нет и по сей день, и десятки тысяч урюкзорцев все еще боятся потерять столичную прописку.



Впоследствии, в октябре 2020-го, в махалле начались нешуточные проблемы с газо- и электроснабжением, вызвавшие невиданный всплеск недовольства жителей. Конфликты усиливались и на почве недавно построенной АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция: точных данных о ее учредителях не имеется - ред.), деятельность которой отрицательным образом отразилась на общем газоснабжении "Урюкзора". Точнее говоря, газа у нас просто не стало.



Дело в том, что новую заправку ушлые дельцы, неизвестно как подключившиеся к общему газоснабжению, умудрились "посадить" на магистральную трубу высокого давления, обеспечивающую население природным газом. Подобных АГНКС в районе "Урюкзора" целых пять, и расположены они менее чем на расстоянии километра друг от друга. В минувшую зиму, когда магистральное давление газа и без того было низкое, у нас вышла из строя вся система газоснабжения. И только благодаря вмешательству руководства Министерства энергетики, которое пошло навстречу пожеланиям жителей "Урюкзора", деятельность трех газозаправок была временно приостановлена и в домах у людей появился газ.



Вследствие регулярно возникающих коммунальных проблем в октябре прошлого года активные граждане вновь вышли с инициативой коллективного обращения в государственные органы. Фактическое бездействие бывшего председателя махаллинского комитета "Урюкзор" Хасана Каландарова привело тому, что общественность потребовала от него освободить занимаемый пост, а вместо него предложили мою кандидатуру. Это не устроило районный хокимият (столичный, думаю, тоже) и особенно руководство правоохранительных органов. Последние активизировались после того как наш сектор №3 (район поделен на 4 сектора) возглавил глава РУКД ВД (районное управление по координации деятельности внутренних дел; бывшее РОВД) Сайфулло Ахмедов.



Еще одним поводом для недовольства правоохранителей стала группа "Урикзорликлар" ("Урюкзорцы"), которую я зарегистрировал в Телеграме, и которая быстро стала популярной. В ней координировались, согласовывались все наши действия, все обращения в разные инстанции, поскольку каждый ее участник открыто обсуждал проблемы своей махалли и предлагал пути их решения.



Представители силовых структур не раз оказывали на меня давление с требованием закрыть наше онлайн-сообщество, меня даже предупреждали, что моя активность может мне "выйти боком".



Саид Зарипов с семьей



Повод вскоре нашелся. В январе 2021 года состоялась встреча жителей с бывшим председателем махаллинского комитета Каландаровым, в ходе которой он объявил о своем официальном уходе с поста, о чем проинформировал и райхокимият. Тогда же было принято решение о проведении 5 февраля очередного общего собрания. Бывший глава махалли даже пообещал публично оповестить об этом общественность, а также сообщить своим замам о принятом им решении.



Однако в назначенный день и час собравшимся жителям махалли - а всего на собрание пришло около 50 человек - было отказано в предоставлении ключа от помещения для его проведения. Несмотря на это, собрание состоялось, во дворе махаллинского гузара (специально отведенное место для общественных мероприятий - ред.), в ходе которого общественность единодушно выдвинула мою кандидатуру на должность председателя, а я, соответственно, дал свое согласие.



При этом, присутствовали журналисты издания Кун.уз и заместитель хокима района по делам махалли Замира Абдуазимова (видеозаписи собрания имеются), которая в интервью репортерам признала законность нашего собрания и похвалила участников встречи за активную гражданскую позицию и отстаивание интересов махалли.



Тем не менее, именно с тех пор против меня начались негласные провокации. В итоге я был обвинен в …"организации несанкционированного митинга", хотя и не был инициатором такового. 19 февраля участковый инспектор Отабек Раззоков и сотрудники городского отделения милиции (ГОМ) №3 "Урюкзор", на основании заявления двух сотрудниц махаллинского комитета - Мухаббат Рахимовой и Матлюбы Хайдаровой - сфабриковали против меня дело об административном правонарушении, в этот же день его оформили и передали в суд. Думаю, что женщин ввели в заблуждение именно "блюстители порядка", заинтересованные в том, чтобы кресло председателя махалли занимал "свой", полностью управляемый человек.



20 и 21 февраля, то есть, в субботу и воскресенье, суд не работал и документы не принимал (кроме всего прочего, в судопроизводстве есть масса моментов, которые занимают время - как правило, 10-15 дней). Однако в моем случае уже в понедельник, 22 февраля, меня вызвали в суд под другим предлогом, не дав возможности даже ознакомится с материалами дела.



Само судебное заседание состоялось на следующий день, на него явилось около двадцати жителей "Урюкзора". В ходе слушания судья Султанов, хорошо осознавая сфабрикованный характер дела, встал на сторону его организаторов. В итоге меня признали виновным. Апелляционный суд оставил все в силе, отказавшись признать очевидные факты нарушений.



Выяснилось, что сотрудники правоохранительных органов путем обмана заставили одного из жителей "Урюкзора" (понятой Авазхон Одилхонов) поставить подпись на пустом бланке, совершив должностной подлог. Хотя все это, вместе с целым рядом других противозаконных действий ответственных лиц в погонах, и было установлено в ходе судебного процесса, судья Султанов, а впоследствии и судья Тургунова, признали меня "организатором несанкционированного митинга".



Правда, из-за сильного общественного резонанса и недовольства населения "Урюкзора", суд вынужден был ограничиться предупреждением, и на дальнейших разбирательствах формально была поставлена точка. Однако при этом были проигнорированы мои требования дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, сфабриковавших против меня дело. Судьи искренне удивляются: почему я продолжаю требовать оправдания, вместо того, чтобы радоваться "легкому" приговору.



В конце апреля я подал кассационную жалобу в Верховный суд - у меня нет желания соглашаться со сфабрикованными решениями судов. Ну а если и Верховный суд не отменит ранее вынесенное решение, то сегодня у меня появилась возможность обращения в Конституционный суд - с недавних пор этим правом наделены и обычные граждане.



Я намерен бороться до победного конца. Тем более, что у меня уже есть некоторый опыт: лет десять назад на меня уже пытались повесить чужие грехи в экономической сфере, держали под следствием, судили. А в итоге оправдали и извинились. Я добился законного возмещения ущерба, наказания всех виновных. Тогда судью и прокурора, которые пытались "договориться" со мной, чтобы "лично компенсировать" все мои потери, привлекли к ответственности".



НЕБРЕЖНОЕ "РАЗБИРАТЕЛЬСТВО"



При ознакомлении с этим административным делом наша редакция обратила внимание на некоторые разногласия в судебных решениях.



"Нарушителя" судили по 201-й статье КоАО РУз ("Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций"), однако в тексте судебного решении за подписью судьи Султанова упоминается заголовок другой статьи - 2011 , того же административного кодекса - "Публичный призыв к неисполнению или нарушению актов законодательства". Ошибка, указывающая на фальсификацию.



Поданная Зариповым 16 апреля апелляционная жалоба рассматривалась в городском суде, и в вынесенном им решении вместо 201-й статьи опять-таки фигурирует название статьи за номером 2011. То есть, апелляционный суд, так же как районный, даже не стал утруждать себя ознакомлением с материалами дела, и просто переписал текст решения суда первой инстанции, воспроизведя ту же ошибку.



Решение апелляционной инстанции от 16 апреля



При этом совершенно непонятно, почему никто из судей так и не вспомнил о "Законе об органах самоуправления граждан", в 4-й статье которого ("Право граждан на самоуправление"), в частности, говорится: "Ограничение прав граждан на самоуправление запрещается. Вмешательство государственных органов и их должностных лиц в деятельность органов самоуправления граждан не допускается"(novaya_redakciya).



Еще большее недоумение вызывает реакция Министерства юстиции, которое в своем ответе на запрос адвоката о наличии нормативно-правового документа относительно порядка организации и проведении собраний ограничилось кратким ответом, что, мол, в базе данных среди прошедших регистрацию более чем 30.000 документов тот, который бы регулировал этот самый порядок, не обнаружен. Хотя, согласно Конституции и закону об органах самоуправления граждан, махаллям даны полномочия самостоятельно решать все внутренние вопросы, включая проведение совместных с жителями встреч и собраний.



По этому поводу вспоминается фраза, сказанная недавно президентом Шавкатом Мирзиеевым по вопросу выборности хокимов: "Мы даже не в состоянии справедливо выбрать председателя махалли".



То, о чем говорилось выше, доказывает обратное: народ готов делать честный выбор, имеются и устраивающие его кандидаты. Например, при опросе на предмет кандидатуры на должность главы махалли в группе "Урюкзорцы" за Саида Зарипова отдали голоса 85 процентов жителей. Дело в другом: допускать, чтобы выборы были прозрачными и честными, не желает сама власть…



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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