 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Они крадут будущее американских детей" - миграционный кризис в США, - Дж.Тернер
14:28 01.06.2021

"Они крадут будущее американских детей" - миграционный кризис в США

Обзоры американских социальных сетей

ДЖОЗЕФ ТЕРНЕР, 31 мая 2021, 16:33 - REGNUM С приходом администрации президента США Джо Байдена, которая отменила многие иммиграционные законы экс-президента Дональда Трампа, США столкнулись с цунами незаконной миграции. Очень распространенным явлением стала детская миграция - были случаи, когда 3-летних детей буквально перебрасывали через стену в надежде, что их найдет миграционная служба США и оставит в стране. Проблема начала волновать многих граждан, особенной тех, кто живет у границы и своими глазами видит происходящее. Эти люди высказывают беспокойство и призывают правительство повлиять на ситуацию. Другие же, в том числе многие СМИ, делают акцент на жалости и призывают принимать легальных и нелегальных мигрантов.

"Только сошла с самолета, где мне пришлось сидеть рядом с 4 детьми-мигрантами, которые летели без сопровождения. Они не мигранты, прокрадывающиеся в ночи. Они подростки, обеспокоенно говорящие об их первом полете и воссоединении с семьями, которые живут на всей территории США", - написала в Twitter корреспондент NBCNews Джулия Аинсэй.

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на комментарий. Некоторые выразили сочувствие судьбе детей и вспомнили, что Америка исторически является страной мигрантов и что они вносят большой вклад в развитие экономики. Другие обратили внимание на проблемы в государстве и осудили администрацию, которая допустила миграционный кризис.

"И они крадут будущее американских детей и легальных мигрантов", - написал @Ruemost.

"Существует причина, по которой есть правила для иммиграции в любую страну. Ограниченность природных ресурсов - это только одна из причин, посмотрите на Калифорнию - кризис засухи. И как эти дети "вносят свой вклад", если они еще не трудоспособны?" - поинтересовался @Cooperm26131701.

"Боже мой. Я потрясена ответами полными невежества и ненависти. Неудивительно, что мы оказались там, где оказались. Мы демонизируем детей, которых вырвали у родителей и посадили в клетку! Небеса помогите нам всем, потому что многие утратили щедрость духа, которая должна была определять нас", - заявила @LauraSchumann14.

"Иммигранты - это кровь нашей жизни. Они приезжают в поисках возможностей и надежды. Спасибо, что приняли их и проявили простое дружелюбие и сострадание. Рад, что у нас есть президент, который встает на защиту этих людей", - отметил @IslesSeanJ.

"Да, для них начинается лучшая жизнь… Я работаю в приюте, и мы с коллегами говорим им, чтобы они мечтали, потому что они сейчас в Соединенных Штатах Америки, где их мечты осуществимы!" - отметил @IslesSeanJ.

"Я готов что-то сделать на этот счет, но получается, что мы ничего не можем сделать. У вас есть предложения?" - спросил пользователь @OrlandoYvonne и получил ответ от пользователя @maryada88409529: "Молитесь".

"Посмотрите, что эти дети сделали с нашей системой, которая не может поддержать наших собственных детей. Это должно остановиться", - написала @wendy93352002.

"Мне кажется, что мы забыли, что в какой-то исторический момент мы в этой стане все были иммигранты… Але", - указал @ubngospel и получил ответ от, очевидно, представителя коренного населения США @letastivall: "Мои предки не были иммигрантами. Мы были здесь первыми!!!".

Напомним, конфиденциальная информация, добытая Aassociated Press, показывает, что количество детей-мигрантов в США увеличилось вдвое за последние два месяца. Техасский центр в Эль-Пасо был переполнен, там находилось свыше 4500 детей по состоянию на 10 мая. Прокуроры, адвокаты и психологи сказали, что некоторые приюты безопасны, но другие ставят под угрозу здоровье и безопасность юных мигрантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миграционный кризис в США выгоден администрации Байдена, которая видит в мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов.

Источник - REGNUM
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