Узбекистан: препятствуя видеосъемке сотрудник МВД укусил активистку

15:01 01.06.2021

31.05.2021 ACCA

Избиением, укусами и потасовкой закончилась 19 мая встреча правозащитницы из инициативной группы "Открытая линия" Гульбахор Исламовой с сотрудниками отделения МВД в Юнусабадском районе Ташкента.



"В шоковом состоянии, услышав оскорбления в занятии проституцией, активистка даже думала выброситься из окна третьего этажа", - заявила журналисту ACCA лидер группы Татьяна Довлатова. Из-за психологического состояния Гульбахор прошло несколько дней, прежде чем женщины решили предать огласке факт агрессии людей в погонах.



Под предлогом решения частного имущественного спора, Гульбахор вызвал в РОВД заместитель начальника по политической части Джохонгир Исроилов. В кабинете же от нее потребовали написать объяснительную по поводу трех жалоб в виртуальную приемную президента, одна из которых описывала действия подчиненного этого руководителя. Некто Тимур Сабиров в телефонном разговоре называл активистку и ее соратниц проститутками-шантажистками, "которые стоят возле сената с жалобами".



Гульбахор заявила об имеющейся записи разговора. С проходной ее подруга Севара Гафурова принесла смартфон, оставленный по требованию охраны. В это время Сабиров продолжал осыпать грязной бранью активистку, она посоветовала офицеру переадресовать матерные слова своей жене. Разъяренный Сабиров подбежал к женщине и ударил ее кулаком в печень. Согнувшись от боли Гульбахор смогла включить аппарат и начала видеосъемку происходящего, в самом кабинете камеры отсутствовали.



"Сабиров явно ниже по должности своего начальника, но он приказал Исроилову отобрать телефон, - рассказывает Довлатова. - Джохонгир Исроилов кинулся за Исламовой и стал заламывать ей правую руку. Когда не смог вырвать телефон из ее руки, то нагнулся и укусил ее руку чуть ниже локтя. От боли Гульбахор разжала ладонь. Забрав телефон, Исроилов с силой толкнул Гульбахор на лестнице. Она еле удержалась, чтобы кубарем не скатиться по лестнице".



На следующий день Исламова написала заявления об избиении в прокуратуру города и МВД. Правозащитницы продолжают ждать ответа. После инцидента ей смартфон не вернули, Исламова позвонила на 102 и заявила об этом. Смартфон она забрала только 24 мая, все отснятые фото и видео удалены из памяти устройства.



25 мая узбекские СМИ опубликовали информацию о насилии против выпускников детского дома в том же Юнусабадском РУВД, они добивались утром 22 мая приема в Кабинете министров. Во время подачи заявления они снимали процесс на видео. Потом сотрудник Кабмина Шерзод Салимов стал оскорблять людей. В результате между ним и воспитанниками завязалась драка. После чего сотрудники правоохранительных органов скрутили им руки и увезли. Их доставили в здание ОВД, где избили.



Потерпевшие утверждали, что сотрудники Юнусабадского РОВД "обращались с ними бесчеловечно". По итогам служебного расследования пресс-служба ГУВД Ташкента обвинила журналистов в искажении информации ради "лайков", но вынуждено признала факт вызова кареты "Скорой помощи" к избитым протестующим.