Жамолиддин Узоков возглавил "Узбекконцерт". Щас споем...

15:06 01.06.2021

Директором "Узбекконцерта" стал Жамолиддин Узоков, возглавлявший исполнительный аппарат Министерства культуры.



Приказом министра культуры Узбекистана Жамолиддин Эркинович Узоков назначен директором государственного учреждения "Узбекконцерт", сообщила пресс-служба организации. С ноября 2020 года врио директора был Анваржон Тожибоев.



Жамолиддин Узоков начал трудовую деятельность в структуре Общественного движения молодежи "Камолот". В 2013-2017 годах возглавлял несколько управлений в бывшем Министерстве по делам культуры и спорта, в 2018-2019 годах был помощником министра культуры.



В 2019-2020 годах занимал должность главного специалиста по вопросам деятельности молодежных и других общественных организаций в Секретариате Кабинета министров по вопросам молодежной политики, культуры, духовности, средств массовых информации, творческих и общественных организаций.



До нынешнего назначения был руководителем исполнительного аппарата Министерства культуры.