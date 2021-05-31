Запад боится новой Русской идеологии, - Вл.Можегов

16:51 01.06.2021

Запад боится новой русской идеологии



Владимир Можегов

публицист



2020 год постепенно отдаляется и принимает ту законченность, о которой можно уже выносить более-менее целостные суждения. Год этот стал годом пандемии, локдаунов, бунтов БЛМ, сносов исторических памятников по всей Америке-Европе, прихода к власти Байдена и выхода "Великой перезагрузки" Шваба.



Говоря конкретнее, в этот год весь мир попытались посадить под домашний арест, свернули эру Трампа, провозгласили конец старого мира, начало "новой нормальности" и новую идеологию ("инклюзивный капитализм") как путь к построению мира нового.



Одним словом, это был год исторического контрапункта. Который без предшествовавшего ему четырехлетия Трампа и "мировой пандемии" не читался бы столь отчетливо. А вот теперь читается. И читается однозначно: вернувший себе власть в США глобальный центр объявил всей "старой нормальности" – то есть миру традиционных государств и традиционных ценностей – войну на уничтожение.



Неудивительно и то, что первый же удар новой власти обрушился на Россию. Буквально в первые же часы ее воцарения в Россию был послан парламентарий. Роль торжественно возвращающегося в Москву Навального была простой и понятной: привезти ультиматум. "Рус, сдавайся! Служи новому большому господину!". Ответ на ультиматум был более чем красноречив.



После чего "большому господину" было указано его место и не менее отчетливо артикулировано: во избежание крупных неприятностей не переходить черту. А также предпослан исторический пример великого писателя Киплинга и его актуального "бремени белого человека", ясно говорящий о необходимости наведения хоть какого-то порядка в мультикультурном зоопарке бесполой американской администрации.



Таким было расставление точек над i 2020 года. Наконец-то мир наш начал кристаллизоваться, обретать четкие грани, определенные цвета и ясные основания. И, пожалуй, единственное, что до сих пор не получило необходимой определенности – это идеология, которую можно было бы столь же четко артикулировать, противопоставив ее мультикультурному болоту. Впрочем, и здесь все, кажется, совсем не так плохо. Чем те же наши "партнеры", похоже, сильно обеспокоены.



Вот об этом и хотелось бы поговорить. Есть ли у нас идеология? Конституцией идеология у нас вроде бы не предусмотрена. Если что и говорится в этом смысле с высоких трибун, то это слова "консерватизм" и "патриотизм". Неплохо. Но еще слишком неопределенно. И здесь, полагаю, нам также должны помочь наши партнеры. Как они уже помогли нам с определением нашей позиции относительно "большого господина" в целом. Листая американскую прессу, встречаешь порой параноидальную озабоченность не только перед русским "темным властелином" и "русскими хакерами", но и перед новой русской идеологией.



Давайте и мы перелистаем несколько таких страничек, посвященных прежде всего разработкам "Изборского клуба", нашей консервативной "фабрики мысли", возглавляемой писателем Александром Прохановым, последние годы и, правда, весьма активно разрабатывающей новую русскую идеологию. Так, Роберт Зубрин (сын эмигрантов из России, доктор ядерной инженерии, президент компании Pioneer Energy) посвящает новой русской идеологии статью в очень влиятельном американском журнале National Review. Зубрин пишет об "Изборском клубе", как о "чрезвычайно влиятельной организации", характеризуя его как некую "основную группу", "стоящую за движением Кремля к созданию евразийской империи" и (разумеется!) войне против всего демократического человечества.



"Изборцы" планируют объединить под рукой Кремля Восточную, Центральную Европу и Ближний Восток, пугает читателя автор, красочно описывая давний визит министра обороны Сергея Шойгу вместе с Александром Прохановым и генералом Леонидом Ивашовым в Тегеран, где был подписан пакт о военном сотрудничестве с Махмудом Ахмадинежадом.



Другая статья, вышедшая в World Policy Journal, поднимает градус паники еще выше. Здесь "Изборский клуб" характеризуется как объединяющий философов, журналистов, бизнесменов и священников "ультранационалистический аналитический центр", цель которого – построение новой Евразийской империи, которая "свергнет Запад и демократические ценности" и уже готовит для этого почву. Автор пишет о тесных контактах Клуба с немецким издателем Юргеном Эльзессером, руководителем ультраконсервативного журнала "Компакт", сторонника евразийского союза Германии и России, тесно связанного с "ужасной" "Альтернативой для Германии" (AfD).



Помимо подобных, явно конспирологических статей, призванных внушить читателю ужас перед зловещим русским мордором, попадаются и более взвешенные, как например, статья научного сотрудника Института исследований России и Евразии Уппсальского университета (Швеция) Кори Йохана Мьера "Смута: циклическое видение истории в современной русской мысли и вопрос гегемонии" ("Исследования восточноевропейской мысли", том 70, 2018). Анализируя работы изборцев (А. Проханов, В. Аверьянов и др.), автор говорит о новой русской госидеологии, как синтезе "красного" и "белого" смыслов и построении "Пятой империи", которая должна не только явить некий новый синтез предыдущих русских империй, но и совершить решительный подрыв глобальной гегемонии Запада.



О захвате "культурной гегемонии" в России и мире, как цели "изборцев", пишет Марлен Ларюэль в статье "Изборский клуб, или Новый консервативный авангард в России" ("The Russian Review"). А французская исследовательница Джульетт Фор, автор диссертации о современном русском консерватизме – о главной задаче: создании идеологии на основе синтеза традиции и модерна, динамическом консерватизме (Juliette Faure. L’idйe de tradition au coeur de la politique du rйgime russe contemporain: un "conservatisme dynamique"? // 2018, Geostrategie.com). Автор цитирует главного идеолога "динамического консерватизма" Виталия Аверьянова, утверждающего, что стоит задача "создать кентавра из православия и инноваций, из высокой духовности и высоких технологий. Этот кентавр будет представлять лицо России XXI века".



Как видим, в сознании "коллективного Запада" новая русская идеология вполне созрела. Остается надеяться, что созрела она и в сознании нашей власти.