В России "закрывают" известного депутата от демшизы Гудкова

18:38 01.06.2021

Экс-депутата Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба

1 июня 2021, Елена Мирошниченко



Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах, его допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.



"Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)", – Сообщил источник ТАСС. Уточняется, что другой источник сообщил о том, что что допрос Гудкова сейчас продолжается, политик вину не признает. По ч. 2 ст. 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.



Источник РИА "Новости" сообщил, что Гудкова допросят в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.



"Его отвезут в ГСУ ГУМВД по Москве, будет допрос", – сказал собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что полиция начала обыски в домах политика Дмитрия Гудкова, начальника его штаба Виталия Венидиктова, а также экс-председателя "Открытой России" (признана нежелательной в России) Александра Соловьева.



Гудков был депутатом Госудумы VI созыва с декабря 2011 по октябрь 2016.