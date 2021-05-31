 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.06.2021
21:35  Нависла ли над Грузией "кремлевская чума"? - А.Николаев
21:27  ХАМАС подыскивает калибр для Израиля, - Игорь Субботин
21:12  Украина ускоряет бег к социальной катастрофе, - В.Пойманов
20:29  Турция – экспрессивная внешняя политика не всегда ведет к выигрышу, - Д.Нефедов
20:26  Что ждет Белоруссию в случае смены власти? - "СП"
18:38  В России "закрывают" известного депутата от демшизы Гудкова
16:58  Надорвет ли Россия пупок, вытаскивая "союзников" по СНГ из ковидного болота

16:55  "Выбили мозги". Как закончил румынский елбасы - маршал Антонеску (история)
16:54  Дети-"невидимки", или Как выживают в Кыргызстане без документов
16:51  Запад боится новой Русской идеологии, - Вл.Можегов
16:50  Каких угроз ждать в киберпространстве в 2021 году
15:06  Жамолиддин Узоков возглавил "Узбекконцерт". Щас споем...
15:01  Узбекистан: препятствуя видеосъемке сотрудник МВД укусил активистку
14:28  "Они крадут будущее американских детей" - миграционный кризис в США, - Дж.Тернер
14:27  Прожектеры из "Чартем хауса" бояться "западнорусизма", - К.Фролов
14:26  Как независимого кандидата на пост председателя махалли в Ташкенте обвинили в "организации несанкционированного митинга"
14:06  У Казахстана новые послы: Сабр Есимбеков в Японии и Ерлан Баударбек-Кожатаев - в Греции
14:02  Заплати и выходи. Как в Кыргызстане борются с коррупцией, - 24.kg
13:50  Сородич президента Жапарова Жапаров (другой) стал кыргызским вице-премьером-министром экономики и финансов
09:27  Главаря кыргызской партии "Туран" Молдокматова угомонили в СИЗО. Чтоб не бузил
09:20  Жапаров возродил Внутренние войска МВД Киргизии. Ну как без них?
09:10  В Таджикистане для защиты мигрантов открыли "Биржу", будет ли решена их проблема?
08:37  В Бишкеке пропал основатель сети турецких школ "Сабет" скрытый гюленист Орхан Инанды
08:32  Будущее Великобритании тонет в шотландском тумане, - Дм.Минин
08:23  В рамках антикоррупционного расследования задержан КырДепутат "ар-намысовец" Узакбаев
08:09  Отменой "великой реформы" Пекин хоронит миф о "китайской угрозе", - Дм.Бавырин
08:05  Почему разваливается либерастическая коалиция Байдена, - Дм.Дробницкий
07:48  Газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии, - Г.Мирзаян
07:42  Пекинская удавка. Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем отдавать? - Д.Плотников
07:39  "Башни Кремля" сцепились в битве за Беларусь, - "СП"
07:23  Запад требует опять отправить своих вирусологов в Ухань, - В.Скосырев
00:32  Где и когда наступит "исламистcкая весна", - А.Малашенко
00:14  "Пакистанский поток" строится без Китая, - О.Соловьева
Понедельник, 31.05.2021
22:32  В очередной раз отправился в СИЗО экс-премьер Киргизии и мини-олигарх Бабанов
21:57  Экс-депутаты КырПарламента Пирматов и Зулпукаров задержаны "за незаконное обогащение"
20:00  Иерусалимский харам. Можно ли из палестино-израильского конфликта убрать религиозный фактор, - А.Мельников
19:56  "Не более чем бизнес": пойдут ли Москва и Пекин на военный союз, - М.Ходаренок
19:54  Социологи России и Казахстана провели мастер-классы для будущих исследователей межнациональных отношений
18:31  Китайское политбюро согласно на троих. Демография как оружие, - "Къ"
15:51  У армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно, - Крис Осборн
15:40  Горемыку Байдена поймали на получении денег от лоббистов "Северного потока-2"
14:52  Китайским семьям разрешили заводить трех детей
14:35  В Бишкекское СИЗО "закрыли" брата экс-президента Жээнбекова. За "Кумтор" - ответит
12:40  Религиозный процесс в Казахстане в "зеркале" социологии
12:37  В Киргизии издали книжку про погибшую в "Баткенской войне" 12-летнюю Мадину
12:36  Семьи росгвардейцев космодрома Байконур объявили голодовку: на грани выживания
12:34  Драма Кыргдрамы. Когда в храме искусств завершится долгожданный ремонт?
12:28  "Это прорыв". Зачем МВД собирает ДНК казахстанцев
10:56  Подаренная Кырминздраву "мобильная клиника" ржавеет в Бишкеке. Из-за "бюрократических процедур" (на кой хрен им гумпомощь?)
10:53  КырДикоЗдрав Бейшеналиев завершил "клинические испытания" аконита (иссык-кульского корешка). На самом себе?с
10:15  Южноафриканский, бразильский и индийский варианты Covid-19 потихоньку прогрессируют, - Le Figaro
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция – экспрессивная внешняя политика не всегда ведет к выигрышу, - Д.Нефедов
20:29 01.06.2021

О планах президента Эрдогана на фоне мафиозно-политического скандала

После прекращения активных военных действий в Палестине зазвучали голоса об "очевидной неуместности" присутствия здесь Турции в качестве региональной державы. Попытки президента Эрдогана, стремившегося представить Турцию "ревизионистской" силой, к которой не могут не прислушиваться стороны многолетнего противостояния, похоже, результата не дали. Если военная поддержка правительства Сараджа в Триполитании и Азербайджана в войне против Нагорного Карабаха позволила переломить ситуацию в пользу региональных союзников Анкары, то в ходе военных действий в Газе турецкая "гибридная" мощь не сработала. Несмотря на многолетние попытки турок закрепиться в Газе и в Палестине в целом, разрушенная инфраструктура анклава будет восстанавливаться усилиями не вполне дружественного Турции Египта при поддержке администрации Байдена. А в Госдепартаменте США довольно резко одернули Эрдогана за его "антисемитские" высказывания.

После достижения соглашения о перемирии между Израилем и правящей в секторе Газа группировкой ХАМАС глава турецкого пропагандистского ведомства Фахреддин Алтун попытался записать перемирие в актив своему шефу: "Прекращение огня, обеспеченное усилиями нашего президента, следует использовать как возможность спасти палестинцев от бесчеловечной блокады, вскрыть преступления Израиля и найти постоянное решение проблемы на основе двух государств. Как Турция, мы продолжим наши попытки на всех платформах заставить ответить Израиль за преступления против человечности, за убитых им палестинцев и за земли, которые он оккупировал".

Одновременно через третьи страны были запущены фальшивки, наподобие "сенсации" от бывшего депутата парламента Кувейта Абдуллы ан-Нафиси о том, что турецкие и пакистанские самолеты якобы уже были готовы вылететь в сторону Израиля, что вынудило его пойти на перемирие: "Начали поступать свежие новости о прекращении огня и согласии Нетаньяху на это. Турция и Пакистан потребовали от Иордании и Ирака согласия на использование авиабаз для участия в сражении на стороне палестинского сопротивления. Байден известил об этом израильтян, поэтому они срочно согласились на перемирие".

Эти "сказки Шахерезады", помимо прочего, направлены на отвлечение внутренней турецкой аудитории от мафиозно-политического сериала, который раскручивается беглым криминальным авторитетом Седатом Пекером. В одном из своих недавних роликов в сети YouTube сей колоритный персонаж, орудовавший с бандой в Стамбуле в 1990-е годы, а ныне вскрывающий темные дела людей из окружения Эрдогана, заметил, что тот поддерживает палестинцев лишь на словах. Припомнив поставки ударных беспилотников в Ливию и Карабах, Пекер, у которого в Интернете многомиллионная аудитория, задался вопросом: "Почему же не отправите их и в Палестину?"

Седат Пекер заставляет Эрдогана и его людей нервничать

В контексте предыдущих разоблачений обещание посвятить очередную передачу непосредственно Эрдогану может означать для того новые сюрпризы.

"Оружие, отправленное туркоманам в Сирию от моего имени, на самом деле отправлялось ан-Нусре через организацию SADAT", – откровенничает Пекер, выкладывая информацию, которую трудно сфабриковать. SADAT – крупнейшая турецкая "частная" военная компания, возглавляемая давним конфидентом Эрдогана Аднаном Танриверди.

"Героями" предыдущих выступлений Пекера становились такие видные соратники "султана", как министр внутренних дел Сулейман Сойлу, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, зять Эрдогана и бывший министр финансов Берат Айбалрак. Помимо коррупционных сделок и крышевания наркотрафика (в частности, из Латинской Америки, откуда "дурь" перебрасывается через Турцию в Европу и на Ближний Восток), эти лица обвиняются Пекером в покрывательстве уголовных преступлений, в том числе разбоя и убийств. Сам разоблачитель, в свое время собиравший многотысячные митинги в поддержку Эрдогана и его партии, сбежал из страны в начале 2020 года и может находиться в Северной Македонии либо в Дубае (ОАЭ – один из наиболее последовательных противников турецкого экспансионизма в арабском мире).

Мафиозные скандалы не являются для турецких верхов чем-то новым. Вспомним хотя бы нашумевшее в середине 1990-х годов "сусурлукское дело", названное по имени городка, близ которого произошла катастрофа, унесшая жизни нескольких чиновников и находившегося с ними в одной компании известного разбойника и активиста националистической партии Абдулаха Чатлы. Утверждение в 2000-х годах у власти Эрдогана и его Партии справедливости и развития, клявшегося избавить страну от "грязи", ознаменовалось зачисткой потенциально нелояльных профессиональных сообществ (военных, судей, преподавателей вузов и т.д.); и все эти годы турецкая мафия сплеталась с силовыми структурами. В частности, речь идет о полиции, ставшей ключевой опорой в атаке Эрдогана на армейскую верхушку. Как следует из слов беглого гангстера, именно с главой МВД Сулейманом Сойлу он связывал свои (несбывшиеся) надежды на возвращение в Турцию и на "реабилитацию".

Не критикуя (до поры до времени?) президента Эрдогана, коего он пока именует "старшим братом", Пекер отрицает какое-либо сотрудничество с иностранными спецслужбами. Интересно, однако, то, что именно Сойлу, ставший одним из основных объектом информационных атак Пекера, является давним противником Вашингтона и со времен скандального ареста пастора Эндрю Брансона дважды подвергался санкциям. Притормозив турецко-американское сотрудничество по линии правоохранительных органов, Сойлу, связанный с радикальными националистами Девлета Бахчели, неоднократно обвинял Вашингтон в причастности к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Фото: themedialine

Выступая в парламенте перед однопартийцами, прервавший молчание в связи с обвинениями Пекера, Эрдоган заявил о "коварном заговоре" преступников. В стан оппозиции перешли такие влиятельные в Турции фигуры, как Али Бабаджан и Ахмет Давутоглу. Согласно опросу Avrasya Araştırma, 75% респондентов склонны в той или иной степени доверять заявлениям Пекера. Ответ на вопрос, работает ли разоблачитель в конечном итоге на снижение популярности потенциальных преемников Эрдогана (того же Сойлу) даст ближайшее время. Так или иначе, раздуваемый скандал на фоне социально-экономических сложностей Турции (растущая безработица, инфляция, бедность) не на пользу президенту.

Предстоящий в середине месяца визит турецкого лидера в Азербайджан включает поездку в город Шушу в Нагорном Карабахе, объявленный в Баку "культурной столицей". А 19 мая Эрдоган заявил о своем намерении сделать в июле в ходе ежегодного визита на оккупированный Турцией в 1974 году Северный Кипр решительные заявления, судьбоносные для всего мира. Наблюдатели перебирают варианты, начиная от аншлюса "Турецкой Республики Северный Кипр" и возможного начала добычи нефти в Восточном Средиземноморье, и до развития давней идеи о "мире больше пяти" (постоянных членов Совета Безопасности ООН. – авт.). Возможно, запланированная на 14 июня встреча турецкого и американского президентов внесет некоторые коррективы в эти планы, но едва ли она повлияет на "зажигательную" риторику Эрдогана, нацеленную на завоевание симпатий арабской (и в целом мусульманской) "улицы". В ходе недавней видеоконференции с главами крупнейших американских корпораций Эрдоган выразил уверенность в том, что его предстоящая в ходе ежегодного саммита НАТО встреча с Байденом станет "началом новой эры в наших [американо-турецких] отношениях".

Дм. Нефедов
31 мая 21

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622568540
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции
- Н.Нигматулин провел переговоры со Спикером Палаты представителей Парламента Японии
- А. Смаилов провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur-Otan"
- Крымбек Кушербаев почтил память жертв политических репрессий и голода
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- В Сенате презентован уникальный сборник документов об Ашаршылық
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
- А. Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  