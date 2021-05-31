Турция – экспрессивная внешняя политика не всегда ведет к выигрышу, - Д.Нефедов

20:29 01.06.2021

О планах президента Эрдогана на фоне мафиозно-политического скандала



После прекращения активных военных действий в Палестине зазвучали голоса об "очевидной неуместности" присутствия здесь Турции в качестве региональной державы. Попытки президента Эрдогана, стремившегося представить Турцию "ревизионистской" силой, к которой не могут не прислушиваться стороны многолетнего противостояния, похоже, результата не дали. Если военная поддержка правительства Сараджа в Триполитании и Азербайджана в войне против Нагорного Карабаха позволила переломить ситуацию в пользу региональных союзников Анкары, то в ходе военных действий в Газе турецкая "гибридная" мощь не сработала. Несмотря на многолетние попытки турок закрепиться в Газе и в Палестине в целом, разрушенная инфраструктура анклава будет восстанавливаться усилиями не вполне дружественного Турции Египта при поддержке администрации Байдена. А в Госдепартаменте США довольно резко одернули Эрдогана за его "антисемитские" высказывания.



После достижения соглашения о перемирии между Израилем и правящей в секторе Газа группировкой ХАМАС глава турецкого пропагандистского ведомства Фахреддин Алтун попытался записать перемирие в актив своему шефу: "Прекращение огня, обеспеченное усилиями нашего президента, следует использовать как возможность спасти палестинцев от бесчеловечной блокады, вскрыть преступления Израиля и найти постоянное решение проблемы на основе двух государств. Как Турция, мы продолжим наши попытки на всех платформах заставить ответить Израиль за преступления против человечности, за убитых им палестинцев и за земли, которые он оккупировал".



Одновременно через третьи страны были запущены фальшивки, наподобие "сенсации" от бывшего депутата парламента Кувейта Абдуллы ан-Нафиси о том, что турецкие и пакистанские самолеты якобы уже были готовы вылететь в сторону Израиля, что вынудило его пойти на перемирие: "Начали поступать свежие новости о прекращении огня и согласии Нетаньяху на это. Турция и Пакистан потребовали от Иордании и Ирака согласия на использование авиабаз для участия в сражении на стороне палестинского сопротивления. Байден известил об этом израильтян, поэтому они срочно согласились на перемирие".



Эти "сказки Шахерезады", помимо прочего, направлены на отвлечение внутренней турецкой аудитории от мафиозно-политического сериала, который раскручивается беглым криминальным авторитетом Седатом Пекером. В одном из своих недавних роликов в сети YouTube сей колоритный персонаж, орудовавший с бандой в Стамбуле в 1990-е годы, а ныне вскрывающий темные дела людей из окружения Эрдогана, заметил, что тот поддерживает палестинцев лишь на словах. Припомнив поставки ударных беспилотников в Ливию и Карабах, Пекер, у которого в Интернете многомиллионная аудитория, задался вопросом: "Почему же не отправите их и в Палестину?"



Седат Пекер заставляет Эрдогана и его людей нервничать



В контексте предыдущих разоблачений обещание посвятить очередную передачу непосредственно Эрдогану может означать для того новые сюрпризы.



"Оружие, отправленное туркоманам в Сирию от моего имени, на самом деле отправлялось ан-Нусре через организацию SADAT", – откровенничает Пекер, выкладывая информацию, которую трудно сфабриковать. SADAT – крупнейшая турецкая "частная" военная компания, возглавляемая давним конфидентом Эрдогана Аднаном Танриверди.



"Героями" предыдущих выступлений Пекера становились такие видные соратники "султана", как министр внутренних дел Сулейман Сойлу, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым, зять Эрдогана и бывший министр финансов Берат Айбалрак. Помимо коррупционных сделок и крышевания наркотрафика (в частности, из Латинской Америки, откуда "дурь" перебрасывается через Турцию в Европу и на Ближний Восток), эти лица обвиняются Пекером в покрывательстве уголовных преступлений, в том числе разбоя и убийств. Сам разоблачитель, в свое время собиравший многотысячные митинги в поддержку Эрдогана и его партии, сбежал из страны в начале 2020 года и может находиться в Северной Македонии либо в Дубае (ОАЭ – один из наиболее последовательных противников турецкого экспансионизма в арабском мире).



Мафиозные скандалы не являются для турецких верхов чем-то новым. Вспомним хотя бы нашумевшее в середине 1990-х годов "сусурлукское дело", названное по имени городка, близ которого произошла катастрофа, унесшая жизни нескольких чиновников и находившегося с ними в одной компании известного разбойника и активиста националистической партии Абдулаха Чатлы. Утверждение в 2000-х годах у власти Эрдогана и его Партии справедливости и развития, клявшегося избавить страну от "грязи", ознаменовалось зачисткой потенциально нелояльных профессиональных сообществ (военных, судей, преподавателей вузов и т.д.); и все эти годы турецкая мафия сплеталась с силовыми структурами. В частности, речь идет о полиции, ставшей ключевой опорой в атаке Эрдогана на армейскую верхушку. Как следует из слов беглого гангстера, именно с главой МВД Сулейманом Сойлу он связывал свои (несбывшиеся) надежды на возвращение в Турцию и на "реабилитацию".



Не критикуя (до поры до времени?) президента Эрдогана, коего он пока именует "старшим братом", Пекер отрицает какое-либо сотрудничество с иностранными спецслужбами. Интересно, однако, то, что именно Сойлу, ставший одним из основных объектом информационных атак Пекера, является давним противником Вашингтона и со времен скандального ареста пастора Эндрю Брансона дважды подвергался санкциям. Притормозив турецко-американское сотрудничество по линии правоохранительных органов, Сойлу, связанный с радикальными националистами Девлета Бахчели, неоднократно обвинял Вашингтон в причастности к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.



Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Фото: themedialine



Выступая в парламенте перед однопартийцами, прервавший молчание в связи с обвинениями Пекера, Эрдоган заявил о "коварном заговоре" преступников. В стан оппозиции перешли такие влиятельные в Турции фигуры, как Али Бабаджан и Ахмет Давутоглу. Согласно опросу Avrasya Araştırma, 75% респондентов склонны в той или иной степени доверять заявлениям Пекера. Ответ на вопрос, работает ли разоблачитель в конечном итоге на снижение популярности потенциальных преемников Эрдогана (того же Сойлу) даст ближайшее время. Так или иначе, раздуваемый скандал на фоне социально-экономических сложностей Турции (растущая безработица, инфляция, бедность) не на пользу президенту.



Предстоящий в середине месяца визит турецкого лидера в Азербайджан включает поездку в город Шушу в Нагорном Карабахе, объявленный в Баку "культурной столицей". А 19 мая Эрдоган заявил о своем намерении сделать в июле в ходе ежегодного визита на оккупированный Турцией в 1974 году Северный Кипр решительные заявления, судьбоносные для всего мира. Наблюдатели перебирают варианты, начиная от аншлюса "Турецкой Республики Северный Кипр" и возможного начала добычи нефти в Восточном Средиземноморье, и до развития давней идеи о "мире больше пяти" (постоянных членов Совета Безопасности ООН. – авт.). Возможно, запланированная на 14 июня встреча турецкого и американского президентов внесет некоторые коррективы в эти планы, но едва ли она повлияет на "зажигательную" риторику Эрдогана, нацеленную на завоевание симпатий арабской (и в целом мусульманской) "улицы". В ходе недавней видеоконференции с главами крупнейших американских корпораций Эрдоган выразил уверенность в том, что его предстоящая в ходе ежегодного саммита НАТО встреча с Байденом станет "началом новой эры в наших [американо-турецких] отношениях".



Дм. Нефедов

31 мая 21