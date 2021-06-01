Украина ускоряет бег к социальной катастрофе, - В.Пойманов

21:12 01.06.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 01.06.2021



За 2020 год состояние 100 богатейших украинцев увеличилось на 42% и составило $44,5 млрд., а доходы граждан возросли всего на 2,6 %



Украина, подвластная режиму внешнего управления, снова пальнула себе сразу в обе ноги: запретила до 1 октября импорт электроэнергии из Белоруссии и России и закрыла белорусское небо для своих авиакомпаний. Кроме того, подготовила пакет санкций в отношении белорусских должностных лиц, принимавших участие "в фальсификации президентских выборов и в репрессиях оппозиционеров".



Сделано это было после посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича. Украинский МИД заявил, что "солидаризировался с позицией международных партнеров, включая ЕС". А куда ему деться, этому пресмыкающемуся МИД?



Белоруссия ответила незамедлительно. Ввела на полгода режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. "Белавиа" до конца лета отменила полеты на Украину. Минск приостановил поставку на Украину бензина А-95. Поскольку они составляют половину украинского рынка, цена на бензин может подскочить с нынешних 30 грн. за литр до 50 грн.



Украинские власти настолько поторопились, что даже не поинтересовались мнением Вашингтона насчет закрытия белорусского неба. Между тем федеральное Управление гражданской авиации США (FAA) выпустило сообщение для пилотов, в котором не запрещает полеты через воздушное пространство Белоруссии, рекомендует лишь быть максимально осторожными.



Украинские санкции против Белоруссии удалили против масого же Киева



Зе-команда наказала украинских производителей и авиаперевозчиков, а заодно заробитчан, которым придется теперь добираться в РФ окольными путями, например через Стамбул. Впрочем, положением народа режим не интересуется. По состоянию на 1 мая сумма задолженности по зарплате на Украине составила 3,567 млрд. грн. (на 5,4% больше по сравнению с апрелем прошлого года). При этом за 2020 год состояние 100 богатейших украинцев увеличилось на 42% и достигло $44,5 млрд., а доходы граждан возросли всего на 2,6 %.



Украинское правительство прекратило регулировать цены на газ для Теплокоммунэнерго (ТКЭ), цена газа увеличится с 8,2 грн. за куб до 11,3 грн.



Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что долги ТКЭ перед поставщиками постоянно растут и на 1 мая составили 50 млрд. грн. Так что следующий отопительный сезон может и не начаться.



Учитывая, что расходы украинцев на оплату коммунальных услуг в отопительный сезон 2020/21 гг. в среднем достигли 42% ежемесячного дохода домохозяйств, новые зубодробительные тарифы жители Украины не потянут. Средний размер субсидий на оплату услуг ЖКХ в апреле по сравнению с предыдущим мартом сократился на 45%.



Протестные акции на Украине дело обычное



Коллективного Зеленского это не интересует. К 30-летию независимости Украины (24 августа) всем 22 областным центрам приказано установить самые высокие государственные флаги (Кировоградская область вынуждена была из своего нищего бюджета выделить на флаг 5 млн. грн.).



Самые предприимчивые жители самостийной давно поняли, что на родине их ничего хорошего не ждет. Сегодня из 483 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше, 265 тыс. – граждане Украины.



А сама Украина все глубже погружается в долговую яму. Расходы госбюджета на погашение долгов в январе – апреле по сравнению с тем же периодом 2020 года выросли на 56% – до 147 млрд. грн. Единственный способ выживания у бездарных чиновников – одолжить, чтобы дотянуть до следующего заимствования.



Однако это удается все хуже. МВФ предоставлять Киеву очередной транш отказался, а США демонстрируют поддержку больше на словах.



Госдепартамент запросил у конгресса на 2022-й финансовый год для помощи Украине $255 млн. Смешная цифра, учитывая, что на финансирование международного вещания на РФ, Китай и Иран будет потрачено $810,4 млн.



На саммит НАТО 14 июня Украину не пригласили, хотя заявлено, что там будет обсуждаться "украинская тематика". Джо Байден проигнорировал просьбу Зеленского помочь Украине вступить в НАТО.



Мова абы смерть



В этой ситуации Зеленский решил раскачать страну еще больше – в Раду внесен проект закона "О коренных народах Украины", предусматривающий преференции этническим украинцам, караимам, крымчакам и крымским татарам. В отношении их "запрещается принудительная ассимиляция или принудительная интеграция в любой форме, запрещается поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них". Им позволяется создавать свои учебные заведения, обучаться на своем языке, открывать СМИ.



Русские, евреи, армяне, белорусы, венгры, поляки, молдаване и прочие граждане Украины – за бортом. Невежество наглеет; депутат Рады, член фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что "русского языка не существует, есть северный диалект украинского языка".



Выбор Донбасса русский язык



Тотальная зачистка русского языка на Украине привела к тому, что в 2020 году действовало 14 486 учреждений общего среднего образования, из них 13 611 были с украинским языком преподавания. Сегодня из 15 319 детсадов по всей стране русских всего 110. На украинском языке обучаются 99,8% студентов колледжей, техникумов и училищ, 98,5% – студентов университетов, академий и институтов.



С 16 июля 2021 г. начнут действовать нормы об украинизации театров и цирков, госслужащие должны будут сдавать экзамены на знание украинского языка.



Комитет избирателей Украины недавно заявил, что из 30 предвыборных обещаний Зеленского 22 он проигнорировал; частично или полностью выполнены только 8, это преимущественно второстепенные обещания. "Зато принципиальные положения программы по окончанию войны, повышению качества жизни, борьбе с коррупцией, проведению важных реформ не выполнены".



Пресс-конференцию, посвященную двухлетию своего президентства, Зеленский провел в ангаре дышащего на ладан авиационного завода "Антонов" (последний новый самолет был построен там в 2015 году). Позади него виднелась "Мрия" без двигателей, а сбоку Ан-178 с надписью на фюзеляже "Вооруженным Силам – надежные крылья".



Пресс-конференцию, посвященную двухлетию своего президентства, Зеленский провел в ангаре дышащего на ладан авиационного завода "Антонов" (последний новый самолет был построен там в 2015 году). Позади него виднелась "Мрия" без двигателей, а сбоку Ан-178 с надписью на фюзеляже: "Вооруженным Силам – надежные крылья". Выглядит как издевательство: крыльев у Украины нет. С этим режимом и в условиях самостийности Украине не летать. Разве что ползать.