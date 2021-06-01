 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.06.2021
21:35  Нависла ли над Грузией "кремлевская чума"? - А.Николаев
21:27  ХАМАС подыскивает калибр для Израиля, - Игорь Субботин
21:12  Украина ускоряет бег к социальной катастрофе, - В.Пойманов
20:29  Турция – экспрессивная внешняя политика не всегда ведет к выигрышу, - Д.Нефедов
20:26  Что ждет Белоруссию в случае смены власти? - "СП"
18:38  В России "закрывают" известного депутата от демшизы Гудкова
16:58  Надорвет ли Россия пупок, вытаскивая "союзников" по СНГ из ковидного болота

16:55  "Выбили мозги". Как закончил румынский елбасы - маршал Антонеску (история)
16:54  Дети-"невидимки", или Как выживают в Кыргызстане без документов
16:51  Запад боится новой Русской идеологии, - Вл.Можегов
16:50  Каких угроз ждать в киберпространстве в 2021 году
15:06  Жамолиддин Узоков возглавил "Узбекконцерт". Щас споем...
15:01  Узбекистан: препятствуя видеосъемке сотрудник МВД укусил активистку
14:28  "Они крадут будущее американских детей" - миграционный кризис в США, - Дж.Тернер
14:27  Прожектеры из "Чартем хауса" бояться "западнорусизма", - К.Фролов
14:26  Как независимого кандидата на пост председателя махалли в Ташкенте обвинили в "организации несанкционированного митинга"
14:06  У Казахстана новые послы: Сабр Есимбеков в Японии и Ерлан Баударбек-Кожатаев - в Греции
14:02  Заплати и выходи. Как в Кыргызстане борются с коррупцией, - 24.kg
13:50  Сородич президента Жапарова Жапаров (другой) стал кыргызским вице-премьером-министром экономики и финансов
09:27  Главаря кыргызской партии "Туран" Молдокматова угомонили в СИЗО. Чтоб не бузил
09:20  Жапаров возродил Внутренние войска МВД Киргизии. Ну как без них?
09:10  В Таджикистане для защиты мигрантов открыли "Биржу", будет ли решена их проблема?
08:37  В Бишкеке пропал основатель сети турецких школ "Сабет" скрытый гюленист Орхан Инанды
08:32  Будущее Великобритании тонет в шотландском тумане, - Дм.Минин
08:23  В рамках антикоррупционного расследования задержан КырДепутат "ар-намысовец" Узакбаев
08:09  Отменой "великой реформы" Пекин хоронит миф о "китайской угрозе", - Дм.Бавырин
08:05  Почему разваливается либерастическая коалиция Байдена, - Дм.Дробницкий
07:48  Газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии, - Г.Мирзаян
07:42  Пекинская удавка. Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем отдавать? - Д.Плотников
07:39  "Башни Кремля" сцепились в битве за Беларусь, - "СП"
07:23  Запад требует опять отправить своих вирусологов в Ухань, - В.Скосырев
00:32  Где и когда наступит "исламистcкая весна", - А.Малашенко
00:14  "Пакистанский поток" строится без Китая, - О.Соловьева
Понедельник, 31.05.2021
22:32  В очередной раз отправился в СИЗО экс-премьер Киргизии и мини-олигарх Бабанов
21:57  Экс-депутаты КырПарламента Пирматов и Зулпукаров задержаны "за незаконное обогащение"
20:00  Иерусалимский харам. Можно ли из палестино-израильского конфликта убрать религиозный фактор, - А.Мельников
19:56  "Не более чем бизнес": пойдут ли Москва и Пекин на военный союз, - М.Ходаренок
19:54  Социологи России и Казахстана провели мастер-классы для будущих исследователей межнациональных отношений
18:31  Китайское политбюро согласно на троих. Демография как оружие, - "Къ"
15:51  У армии США есть секретное оружие, чтобы победить Россию, Китай и кого угодно, - Крис Осборн
15:40  Горемыку Байдена поймали на получении денег от лоббистов "Северного потока-2"
14:52  Китайским семьям разрешили заводить трех детей
14:35  В Бишкекское СИЗО "закрыли" брата экс-президента Жээнбекова. За "Кумтор" - ответит
12:40  Религиозный процесс в Казахстане в "зеркале" социологии
12:37  В Киргизии издали книжку про погибшую в "Баткенской войне" 12-летнюю Мадину
12:36  Семьи росгвардейцев космодрома Байконур объявили голодовку: на грани выживания
12:34  Драма Кыргдрамы. Когда в храме искусств завершится долгожданный ремонт?
12:28  "Это прорыв". Зачем МВД собирает ДНК казахстанцев
10:56  Подаренная Кырминздраву "мобильная клиника" ржавеет в Бишкеке. Из-за "бюрократических процедур" (на кой хрен им гумпомощь?)
10:53  КырДикоЗдрав Бейшеналиев завершил "клинические испытания" аконита (иссык-кульского корешка). На самом себе?с
10:15  Южноафриканский, бразильский и индийский варианты Covid-19 потихоньку прогрессируют, - Le Figaro
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ХАМАС подыскивает калибр для Израиля, - Игорь Субботин
21:27 01.06.2021

Группировка перевооружается, но говорит о необходимости диалога
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
1.06.21

О готовности к диалогу с Израилем Яхья Синвар заявил после встречи с Аббасом Камелем. Фото Reuters
Палестинское движение ХАМАС выразило готовность к срочным переговорам с Израилем по поводу обмена пленными, однако отказалось увязывать этот вопрос с дискуссией о восстановлении инфраструктуры в секторе Газа. Несмотря на недавнее установление режима прекращения огня, движение, как сообщают иранские СМИ, приступило к восстановлению своих ракетных арсеналов на случай новой конфронтации. Военное усиление сопровождается и дипломатическими мерами: хамасовцы всерьез задумались о "реставрации" отношений с сирийским правительством.

О готовности палестинского движения к срочному диалогу заявил его лидер в секторе Газа Яхья Синвар по итогам переговоров с главой управления общей разведки Египта Аббасом Камелем. "В последние дни наблюдалось продвижение в вопросе обмена пленными, однако оно застопорилось по причине отсутствия стабильного правительства у оккупационных властей, – пояснил Синвар, имея в виду затянувшийся политический кризис в Израиле и неспособность основных сил сформировать коалицию. – Мы готовы к срочным переговорам".

Израиль же пока остается сфокусированным на внутренних проблемах: накануне оппозиционные партии достигли базовых договоренностей о создании коалиции без бессменного премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Накануне замглавы политбюро ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук обращал внимание на то, что группировка отказывается увязывать процесс обмена пленными с проблемой восстановления инфраструктуры сектора Газа. Прибрежный анклав серьезно пострадал в результате майских обстрелов и нуждается в реконструкции, однако в Израиле звучат призывы ужесточить условия ввоза туда гуманитарной помощи, в том числе стройматериалов, чтобы боевики не имели возможности заниматься восстановлением тоннельной системы, которая позволяет им совершать вылазки на территорию еврейского государства и укрывать свои арсеналы. ХАМАС же призывает помогающие анклаву арабские страны восстановить Газу без посредников.

Египет как основной дипломатический гарант в конфликте призывает стороны принять дополнительные меры с целью закрепления перемирия и формирования подходящих условий для оживления политического процесса и начала серьезных и конструктивных переговоров, "воздерживаясь от любых шагов, препятствующих предпринимаемым в этом направлении усилиям". С этой целью Камель и нанес визит в Палестину и Израиль. Еще один вопрос, который интересует Каир, связан с продолжением диалога между группировками ФАТХ и ХАМАС с целью сплочения. Некоторые фракции палестинского сопротивления до сих пор не ладят между собой, несмотря на, казалось бы, общие цели.

Иранское агентство Fars со ссылкой на политбюро хамасовцев сообщило, что администрация сектора Газа уже приступила к восстановлению своих ракетных арсеналов для того, чтобы дать отпор израильтянам в случае потенциально возможного нового витка эскалации. Производство новых снарядов в прибрежном анклаве началось сразу же после установления режима прекращения огня, отрапортовали в руководстве ХАМАС. Один из представителей политбюро движения Фатхи Хамад уточнил, что подвергшиеся массивным израильским обстрелам ракетные фабрики и мастерские уже возобновили производство. "Мы вновь производим тысячи ракет, и они заставят Нетаньяху проявить гибкость", – выразил уверенность Хамад.

В то же время ХАМАС пускает в ход и дипломатические средства. Так, стало известно о его попытках наладить контакт с официальным Дамаском, отношения с которым были разорваны на фоне антиправительственных выступлений в Сирии: палестинское движение попросту отказалось поддерживать президентский дворец. Так, делегация палестинцев, по сообщениям ливанской прессы, отправилась с визитом в Арабскую Республику еще во время боевых действий с израильтянами. Гостей принял лично президент Сирии Башар Асад, который подчеркнул твердую позицию своей страны в отношении палестинского досье и в отношении права палестинского народа на сопротивление. В состав делегации вошел не только ХАМАС, но и другие фракции.

Ливанская газета "Аль-Ахбар", со ссылкой на источники, сообщала, что палестинцы намерены обсудить восстановление отношений с Сирией также с представителями "Хезболлы" и Ирана, которые составляют так называемую шиитскую ось сопротивления.

"Наша вооруженная борьба требует военного потенциала, боевых возможностей, подготовки и развития в странах, находящихся поблизости с Палестиной, – заявил вашингтонскому изданию Al-Monitor один из представителей ХАМАС Махмуд Мардави. – Недавно мы получили положительные сигналы от президента Сирии по поводу наших отношений. Мы не закрываем дверей, если это служит нашему делу. Однако до сих пор возвращение офиса ХАМАС в Сирию официально не обсуждалось".

Успех переговоров между палестинскими силами и сирийским правительством будет означать двойную угрозу для Израиля: любая конфронтация с Газой может вызвать синхронную реакцию северных соседей еврейского государства. Тем более что последнее обострение между ХАМАС и израильтянами прошло на фоне эпизодических запусков ракет с ливанской стороны.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622572020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции
- Н.Нигматулин провел переговоры со Спикером Палаты представителей Парламента Японии
- А. Смаилов провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты партии "Nur-Otan"
- Крымбек Кушербаев почтил память жертв политических репрессий и голода
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- В Сенате презентован уникальный сборник документов об Ашаршылық
- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит законопроект о перераспределении полномочий между уровнями госуправления
- А. Мамин предложил разработать Стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  