ХАМАС подыскивает калибр для Израиля, - Игорь Субботин

21:27 01.06.2021

Группировка перевооружается, но говорит о необходимости диалога

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

1.06.21



О готовности к диалогу с Израилем Яхья Синвар заявил после встречи с Аббасом Камелем. Фото Reuters

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность к срочным переговорам с Израилем по поводу обмена пленными, однако отказалось увязывать этот вопрос с дискуссией о восстановлении инфраструктуры в секторе Газа. Несмотря на недавнее установление режима прекращения огня, движение, как сообщают иранские СМИ, приступило к восстановлению своих ракетных арсеналов на случай новой конфронтации. Военное усиление сопровождается и дипломатическими мерами: хамасовцы всерьез задумались о "реставрации" отношений с сирийским правительством.



О готовности палестинского движения к срочному диалогу заявил его лидер в секторе Газа Яхья Синвар по итогам переговоров с главой управления общей разведки Египта Аббасом Камелем. "В последние дни наблюдалось продвижение в вопросе обмена пленными, однако оно застопорилось по причине отсутствия стабильного правительства у оккупационных властей, – пояснил Синвар, имея в виду затянувшийся политический кризис в Израиле и неспособность основных сил сформировать коалицию. – Мы готовы к срочным переговорам".



Израиль же пока остается сфокусированным на внутренних проблемах: накануне оппозиционные партии достигли базовых договоренностей о создании коалиции без бессменного премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



Накануне замглавы политбюро ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук обращал внимание на то, что группировка отказывается увязывать процесс обмена пленными с проблемой восстановления инфраструктуры сектора Газа. Прибрежный анклав серьезно пострадал в результате майских обстрелов и нуждается в реконструкции, однако в Израиле звучат призывы ужесточить условия ввоза туда гуманитарной помощи, в том числе стройматериалов, чтобы боевики не имели возможности заниматься восстановлением тоннельной системы, которая позволяет им совершать вылазки на территорию еврейского государства и укрывать свои арсеналы. ХАМАС же призывает помогающие анклаву арабские страны восстановить Газу без посредников.



Египет как основной дипломатический гарант в конфликте призывает стороны принять дополнительные меры с целью закрепления перемирия и формирования подходящих условий для оживления политического процесса и начала серьезных и конструктивных переговоров, "воздерживаясь от любых шагов, препятствующих предпринимаемым в этом направлении усилиям". С этой целью Камель и нанес визит в Палестину и Израиль. Еще один вопрос, который интересует Каир, связан с продолжением диалога между группировками ФАТХ и ХАМАС с целью сплочения. Некоторые фракции палестинского сопротивления до сих пор не ладят между собой, несмотря на, казалось бы, общие цели.



Иранское агентство Fars со ссылкой на политбюро хамасовцев сообщило, что администрация сектора Газа уже приступила к восстановлению своих ракетных арсеналов для того, чтобы дать отпор израильтянам в случае потенциально возможного нового витка эскалации. Производство новых снарядов в прибрежном анклаве началось сразу же после установления режима прекращения огня, отрапортовали в руководстве ХАМАС. Один из представителей политбюро движения Фатхи Хамад уточнил, что подвергшиеся массивным израильским обстрелам ракетные фабрики и мастерские уже возобновили производство. "Мы вновь производим тысячи ракет, и они заставят Нетаньяху проявить гибкость", – выразил уверенность Хамад.



В то же время ХАМАС пускает в ход и дипломатические средства. Так, стало известно о его попытках наладить контакт с официальным Дамаском, отношения с которым были разорваны на фоне антиправительственных выступлений в Сирии: палестинское движение попросту отказалось поддерживать президентский дворец. Так, делегация палестинцев, по сообщениям ливанской прессы, отправилась с визитом в Арабскую Республику еще во время боевых действий с израильтянами. Гостей принял лично президент Сирии Башар Асад, который подчеркнул твердую позицию своей страны в отношении палестинского досье и в отношении права палестинского народа на сопротивление. В состав делегации вошел не только ХАМАС, но и другие фракции.



Ливанская газета "Аль-Ахбар", со ссылкой на источники, сообщала, что палестинцы намерены обсудить восстановление отношений с Сирией также с представителями "Хезболлы" и Ирана, которые составляют так называемую шиитскую ось сопротивления.



"Наша вооруженная борьба требует военного потенциала, боевых возможностей, подготовки и развития в странах, находящихся поблизости с Палестиной, – заявил вашингтонскому изданию Al-Monitor один из представителей ХАМАС Махмуд Мардави. – Недавно мы получили положительные сигналы от президента Сирии по поводу наших отношений. Мы не закрываем дверей, если это служит нашему делу. Однако до сих пор возвращение офиса ХАМАС в Сирию официально не обсуждалось".



Успех переговоров между палестинскими силами и сирийским правительством будет означать двойную угрозу для Израиля: любая конфронтация с Газой может вызвать синхронную реакцию северных соседей еврейского государства. Тем более что последнее обострение между ХАМАС и израильтянами прошло на фоне эпизодических запусков ракет с ливанской стороны.