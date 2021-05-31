Нависла ли над Грузией "кремлевская чума"? - А.Николаев

21:35 01.06.2021 Появление в республике двух новых, якобы пророссийских политсил породило слухи о проведении спецоперации РФ по "прихвату" Сакартвело.



Хотя одну из партий возглавил, возможно, самый популярный в стране политик, вряд ли это кардинально повернет Грузию к России.



Практически одновременно в Грузии появились две новые политические партии, идеологами которых являются относительно "старые", но не успевшие надоесть лица. Один из них - экс-премьер Георгий Гахария, вернувшийся в политику спустя три месяца после своей отставки. Второй - миллионер Леван Васадзе, антиглобалист, приверженец грузинских национальных традиций и православных ценностей. Оба в глазах радикально прозападного электората имеют общий "непростительный грех": Гахария учился и работал в Москве, а Васадзе и вовсе заработал свои миллионы в России. Этого вполне достаточно, чтобы объявить их "проектами Кремля" в грузинской политике.



Впрочем, пророссийский ярлык, который уже два года пытаются намертво прилепить к экс-премьеру, от него отскакивает: рейтинг Гахария в Грузии высок в самых разных кругах. По положению на февраль, находившийся тогда в свободном политическом полете Гахария по итогам социологического исследования Международного республиканского института IRI (США), стал самой популярной, после католикоса-патриарха Илии Второго, фигурой. В минувшую субботу он официально представил возглавляемое им новое политическое объединение "Для Грузии".



Его презентация прошла на фоне протеста молодежной организации "Измени", обвиняющей бывшего премьера в превышении полицией силы во время разгона акции протеста 21 июня 2019 года в так называемую "ночь Гаврилова", переросшую в антироссийские выступления. Тогда Гахария был главой МВД. Митингующие обвинили его в отстаивании в Грузии интересов России. Впрочем, тогда это не помешало министру пойти на повышение - стать премьером, посмевшим впоследствии не согласиться с линией правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили (кстати, тоже нажившего свой капитал в России). Точнее, Гахария был против ареста одного из активистов партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - Никанора Мелия, который, по его мнению, нарушил бы политическую стабильность в стране. В итоге Мелия из заключения вызволил Евросоюз, внеся за него залог. Беспрецедентный случай, причем со множеством "подводных течений".



Фото с сайта nato.int

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На презентации партии глава новой политической силы, которую в Грузии ждали (народу надоели действующие политики хоть от власти, хоть от оппозиции) заявил, что "мы объединяемся ради Грузии, а не против кого-то". Правда, программа партии пока не оглашена, обрисованы лишь главные проблемы, стоящие перед страной, которые и так понятны: коррупция, непотизм, слабые институты, тяжелая экономическая обстановка. Зато Гахария четко сказал, что сотрудничать с радикально настроенными силами он категорически отказывается. Можно сказать, что в парламенте у него уже есть своя фракция - из депутатов, покинувших правящую "Грузинскую мечту", а сейчас ожидается, что в стане "перебежчиков" будет серьезное пополнение.



Теперь вот в Грузии спорят - в какую игру и на чьем поле вступил Гахария, и чьим "проектом" он является. Сам политик утверждает, что никогда "чьим-то" не был и не будет. Но есть и другие мнения - будто бы он "проект Кремля, как и его босс Иванишвили", и работает на электоральную базу правящей партии, рейтинг которой сильно обрушился.



Иные полагают, что Гахария - самостоятельная фигура, имеющая высокий рейтинг благодаря собственной харизме и репутации принципиального и компетентного человека. И если он ведет самостоятельную игру, то создаст, в качестве третьей силы, большой дискомфорт как для правящей партии, так и для оппозиции, оттягивая у них голоса.



Ситуация прояснится, вероятно, в ближайшем будущем, когда Гахария, что называется, заговорит. Елейных речей в адрес России от него определенно не стоит ждать, как бы ни рассчитывали на них его оппоненты, дабы уличить политического соперника в проведении в Грузии российских интересов. Но и хамских выпадов в отношении РФ тоже не будет: экс-премьер известен своей вербальной корректностью и даже словесной скупостью. В дешевых конъюнктурных эффектах уличен не был.



Параллельно с Гахария в грузинской политике появился еще один игрок - миллионер Леван Васадзе. Совпадение? Или попытка выступить "единым фронтом", не слишком засвечивая общность интересов? До сих пор Васадзе в активную политику не вмешивался, хотя вполне был способен к объединению ультраконсервативного электората. Но, видимо, его недооценили. Он известен как активный блюститель грузинских традиций, патриархальных и православных ценностей, критик Запада. К нему буквально прирос ярлык "пророссийского" деятеля, на что не обращали особого внимания "ретрограды", но акцентировали внимание приверженцы европейского и евроатлантического курса страны.



На днях он представил своим единомышленникам общественное движение "Единство. Сущность. Надежда", которое станет вскоре основой для создания новой политической силы "Нация". Свое "непростое решение" отец восьмерых детей объяснил пребыванием Грузии "в состоянии перманентного кризиса в политическом, экономическом, культурном, социальном и идеологическом планах". Он признал, что не рассчитывает справиться с имеющимися вызовами в одиночку, и новой партии потребуется поддержка.



Фото с сайта [a href="http://gov.ge">gov.ge[/a>

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И тут возникает вопрос: уж не партии ли популярного Гахария? Но нужен ли последнему такой тандем? Ведь Васадзе можно считать радикалом, и если копнуть даже не очень глубоко - личностью разносторонне образованной, но сомнительной с точки зрения защиты прав человека, во всяком случае, с западной "колокольни", на которую Грузия, как утверждают ее власти, равняется, даже позволяя вмешиваться в свои внутренние дела. Да еще и "пророссийская ориентация", которая на деле может оказаться "пустышкой", однако сильно снижающей рейтинг ревнителя патриархальных ценностей, все больше теряющих актуальность в современной Грузии.



На днях Васадзе "дал маху" - грузинские телевизионщики засекли его в Москве, причем, что "символично" (а именно на это делается упор), в День независимости страны, 26 мая - за обедом с философом и политологом Александром Дугиным, снискавшим себе сильно преувеличенную репутацию "идеолога Кремля". Скандал получился знатный и в высшей степени выигрышный для оппонентов Васадзе.



Сам Дугин в передаче "Царьград ТВ" попытался "реабилитировать" новоявленного грузинского политика. Дескать, Васадзе патриот и националист, выступающий за территориальную целостность Грузии, что даже "может создать для Москвы некоторые проблемы". Но на родине Васадзе это "заступничество" не помогло. В Грузии уже прозвучало требование не допускать его партию к выборам. То есть место имеет новое противостояние на извечной теме опасности заражения суверенной страны "кремлевской чумой".



Не вполне понятно, чего боятся грузинские западники. Ведь по всем социологическим опросам большинство граждан страны поддерживает ее вступление в Евросоюз и НАТО (другое дело, что обе эти организации еще не сочли Сакартвело достойной такой "чести"). Из-за чего ажиотаж? Из-за того, что за "пророссийскую" партию Васадзе проголосует процента три-четыре избирателей?



Но, возможно, в определенных кругах вопрос рассматривается в более широкой плоскости: тандема Гахария и Васадзе, серьезного политика и серьезного бизнесмена, то есть высокого рейтинга одного и не малых денег другого. Но, думается, раз уж Гахария пошел в политику, с деньгами у него больших проблем не будет, и вряд ли это деньги Васадзе. Впрочем, как известно, бумажки эти не пахнут. Ведь не смутили в свое время избирателей "российские деньги" Бидзины Иванишвили.



Налицо сейчас главное: политический ландшафт Грузии меняется, и искать в этой ситуации "засланных казачков" не стоит. Главным ориентиром для страны должно стать изменение ее назначения как территории столкновения Запада и России, выход на путь развития, закрытие всех внутриполитических фронтов для сохранения собственной идентичности и достижения максимально возможного, в заданных условиях, суверенитета.



Андрей Николаев



31 мая 2021 Источник - rosbalt.ru

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