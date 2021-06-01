Кто станет новым президентом Ирана? - Ф.Ибрагимов

00:42 02.06.2021

Эксперт о выборах президента в Иране: В стране есть запрос на "плохого полицейского"

В июне 2021 г. в Иране пройдут президентские выборы. Эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай", политолог Фархад Ибрагимов для Ia-centr.ru анализирует президентскую гонку и объясняет, насколько она отражает процессы в иранском обществе.

На сегодняшний день до участия в президентских выборах в Иране допущены 7 кандидатов.



Свою кандидатуру на пост президента может выдвинуть любой гражданин Ирана, отвечающий требованиям статьи 115-й Конституции, но до самого участия в выборах допускаются кандидаты, утвержденные Советом стражей конституции. Совет стражей конституции – специальный надпарламентский орган власти в Иране, который отвечает за проверку кандидатов на выборах президента, парламента и Совета экспертов.



Именно Совет стражей, который осуществляет надзор над выборами, допустил из более 500 кандидатов на пост главы государства только 7 – Ибрагима Раиси, Саида Джалили, Мохсена Резайи, Алирезу Закани, Амира Хосейна Хашеми, Абдольнасера Хеммати и Мохсена Мехрализаде. Из семи утвержденных пятеро – ультраконсерваторы. Большая часть кандидатов из этого списка в большой политике Ирана фактически никому неизвестны.



Еще с конца XX века партийное поле Ирана условно делится на два блока: консерваторов-принципиалистов и либерал-реформистов. Либералы выступают за активный диалог с Западом, консерваторы – за поддержание традиционных ценностей.

Исключение из списка кандидатов, разве что, представляют Мохсен Резайи, который стабильно становится участником президентской гонки, однако не набирает и 5%, а также Абдольнасер Хеммати, который является главой Центробанка, но его главная сфера влияния – далеко не политика.



Фаворитом этой предвыборной гонки считается консерватор, член партии "Ассоциация воинствующего духовенства" Ибрагим Раиси.



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Он не впервые претендует на пост президента, является человеком системы, хорошо разбирается в тонкостях внутренней политики страны, поскольку занимал достаточно ответственный пост – возглавлял судебную власть Исламской республики.



Партия Раиси – "Ассоциация воинствующего духовенства" была создана реформаторски-настроенным экс-президентом Рафсанджани. Она выступает за установление дипломатических отношений со всеми странами мира, кроме США и Израиля. Однако, если с Израилем все предельно ясно, то с США – неоднозначно. Консервативность Раиси вовсе не гарантирует, что он не будет готов к переговорам и не выступит за сохранение "ядерной сделки" и продолжения диалога с Западом по этому вопросу. Раиси прагматично подходит к обсуждению тех аспектов, которые могут принести пользу Ирану. Не исключено, что Раиси и станет инициатором перезагрузки диалога по вопросу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана).



Тем не менее, в Иране сейчас существует запрос на "плохого полицейского". Систематическая сменяемость президентов, принадлежащих к консерваторам или реформаторам, наблюдается с самого зарождения Исламской республики, и в этот раз ничего не поменяется.



Интрига нынешней кампании сохранялась, если бы на выборы были допущены консерваторы, но более либеральных взглядов, а именно – бывший глава Верховного меджлиса Али Лариджани и вице-президент в Кабинете нынешнего президента Роухани – Эсхак Джахангири. Тот же Джахангири имел минимальные шансы на победу, но мог бы "подпортить" показатели самого Раиси.



Сейчас в Иране существует запрос на консерваторов. Население разочаровано реформаторами из-за провальной политики нынешнего президента Роухани, который обещал наладить жизнь иранцев, однако этого, по сути дела, не произошло. Тут есть и доля вины экс-президента США Дональда Трампа, который покинул "ядерную сделку", вышел из СВПД и сделал так, что жизнь обычных людей в Иране серьезно усложнилась.



Население Ирана особо не вдается в тонкости геополитической игры и уже обвинило в падении уровня жизни самого Роухани и его окружение. Консерваторам удалось этим умело воспользоваться, они начали играть на опережение. В результате, крупно-населенные пункты страны сейчас активно готовы поддержать любого консерватора, обещающего им достойную жизнь и светлое будущее. Раиси – хороший оратор, умеет повести толпу за собой. Вероятно, он сможет стать и будущим верховным лидером страны, будучи на посту президента, как это было в свое время с Хаменеи и Хомейни в 1989 году.



1.06.21