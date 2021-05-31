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В Казахстане не будет материнского капитала
07:43 02.06.2021

Материнский капитал в Казахстане вводиться не будет. Об этом говорится в официальном ответе заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова на депутатский запрос, сообщает zakon.kz.

В целях детального изучения российского опыта данный вопрос был рассмотрен на XXXIII заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников
Содружества Независимых Государств в октябре 2020 года. По результатам проведенной работы необходимо отметить, что материнский капитал является временной мерой по стимулированию рождаемости и преодолению такого явления как "естественное убывание".

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На момент внедрения суммарный коэффициент рождаемости в Российской Федерации составлял 1,4 (одна женщина в фертильном возрасте за всю жизнь может родить не более одного ребенка). Так, за время реализации данной программы (за 13 лет) суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,1 п. или достиг 1,5 (согласно данным статистики Российской Федерации), что показывает
его неэффективность.
Ералы Тугжанов
Вместе с тем, суммарный коэффициент рождаемости в Казахстане в 2007 году составлял 2,47 и повысился до 3,13 в 2020 году (2,1 достаточный коэффициент для самовоспроизводства населения).

По словам заместителя премьер-министра, действующая в Казахстане система поддержки материнства и детства гарантирует своевременность и периодичность выплаты пособий в течение всей продолжительности покрываемого риска и предусматривает разные жизненные ситуации.

Она включает в себя социальную выплату по беременности и родам (порядка 40% от среднемесячной заработной платы), пособие на рождение ребенка (на рождение первого, второго, третьего ребенка – 110 846 тенге, на четвертого и более ребенка – 183 771 тенге), по уходу за ребенком до достижения одного года (от 16 802 до 25 962 тенге), для родителей занятых уходом за ребенком-инвалидом (48 023 тенге), которые выплачиваются без учета дохода семьи, - ответил он.
Помимо этого, предусмотрено субсидирование обязательных пенсионных взносов женщинам, занятым уходом за ребенком до достижения одного года, в размере 10% от среднемесячного дохода.

С 2020 года назначается и выплачивается пособие многодетным семьям в дифференцированном размере в зависимости от количества детей в семье (для семей с 4 детьми составляет 16,03 МРП – 46 760 тенге, с 5 детьми 20,04 МРП – 58 457 тенге, с 6 детьми 24,05 МРП – 70 154 тенге, с 7 детьми 28,06 МРП – 81 852 тенге, с 8 и более детей – по 4 МРП на каждого ребенка), - сообщил Тугжанов.
Малообеспеченным семьям с низким доходом (с доходом на каждого члена семьи ниже 70% от прожиточного минимума) назначается адресная социальная помощь. Детям из малообеспеченных семей предоставляется гарантированный социальный пакет (для детей школьного возраста - бесплатное питание по месту обучения, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьной формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста - обеспечение продуктовыми наборами и товарами бытовой химии для детей).

На сегодня во всех регионах и в столице функционируют центры поддержки института семьи "Жанұя" и "Шаңырақ", оказывающие консультационные услуги малообеспеченным и многодетным семьям по всем интересующим вопросам (назначение адресной социальной помощи, консультации по вопросам жилья, трудоустройства и т.д.) по принципу "одного окна". Также в центре проводятся психологические и мотивационные тренинги и иные мероприятия для детей и их родителей, в том числе лиц с инвалидностью.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622608980
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