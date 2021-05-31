Кланы, олигархи, семейственность. Что еще мешает партийному строительству Кыргызстана, - Д.Подольская

07:44 02.06.2021 2 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля пройдут повторные выборы депутатов местных кенешей. Осенью, предположительно в октябре, стартует избирательная кампания в Жогорку Кенеш. Основными игроками на поле остаются политические партии. Они будут формировать составы представительских органов муниципальной власти, затем седьмой созыв парламента.



Несмотря на то что партии дискредитировали себя, сегодня они по-прежнему остаются основой, вокруг которой выстраивается политическая повестка.



Все упирается в деньги

Эксперты считают, что политорганизации смогут реанимироваться, а партийное строительство получит второе дыхание после принятия соответствующего закона. В Кыргызстане есть документ, регулирующий деятельность политических партий. Но поскольку он был принят в 1999 году, то нуждается не просто в техническом редактировании, а в полном обновлении.



Новый законопроект, подготовленный группой депутатов во главе с Айнуру Алтыбаевой, одобрен в первом чтении в мае 2020-го. Пока нардепы к нему не возвращались.



Как отметила эксперт Айнура Усупбекова, БДИПЧ ОБСЕ дало положительное заключение и назвало закон прогрессивным.



"Его нужно принимать, и как можно скорее. Пока политические партии приходят в местные кенеши или парламент с целью решить свои личные вопросы, а кандидаты используют мандаты для наживы, роста не будет. Партии должны видеть себя реальной политической силой: развивать партийные ячейки, лидерство. У нас же это местечковые проекты, воспринимающие выборы как бизнес", - считает она.



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С тем, что новый закон о партиях стимулирует партстроительство, согласен и политолог Эмиль Джураев. По его мнению, следует также привести в порядок и избирательное законодательство.



"Полагаю крайне важным ввести на выборах открытые списки. Партия не может и не должна быть мешком, куда бросил деньги и стал депутатом. Важно проработать механизмы финансовой отчетности и прозрачности политобъединений. Люди должны понимать, кто спонсирует партии и, главное, на что эти деньги тратятся", - сказал Эмиль Джураев.



Он подчеркнул: идея государственного финансирования партий, которая вызвала столько споров и критики в Жогорку Кенеше, не так уж плоха.



Никакой дополнительной нагрузки для бюджета, о чем заявляют критики, не будет. Призовой фонд для партий-победительниц может быть сформирован, к примеру, из избирательного залога, который сдают в период выборов участники процесса.



Эмиль Джураев

Аналитик полагает, что политическая несостоятельность политорганизаций и стремление их руководителей, в том числе теневых, сколотить капитал за счет присутствия в местном или республиканском кенешах, обусловлены тем, что они не желают откровенничать об источниках своих доходов и, главное, не раскрывают расходы. Все условия для закрытости деятельности партий создало действующее законодательство. Избиратели не знают, откуда у политобъединений деньги и на что они их тратят. А отсутствие сведений о движении финансовых потоков приводит к недоверию - главному катализатору слухов и домыслов.



Нардеп Дастан Бекешев тоже считает, что помогать партиям финансово нужно. Он отметил, что политорганизации перед выборами сталкиваются с финансовыми трудностями, и предложил дать им возможность учреждать коммерческие и некоммерческие организации, раз нет консенсуса по вопросу, поддерживать партии за счет бюджетных средств или нет. С помощью таких партийных подструктур, полагает он, соискатели мандатов смогут найти деньги. А потом отчитываться по расходам.



Спуститесь на землю!

По вопросу финансирования партий, в частности из госбюджета, не могут найти точки соприкосновения не только депутаты, но и эксперты. Политолог Игорь Шестаков советует спуститься с небес на землю. Он напоминает, что Кыргызстан - бедное государство с низкими социальными пособиями, смехотворными пенсиями и зарплатой. Если политобъединения сами не могут привлекать деньги, нужно тогда возродить выборы по одномандатным округам.



Игорь Шестаков рекомендует не апеллировать к опыту Запада, где партии поддерживает бизнес. В Кыргызстане олигархи начинают вкладывать в политорганизации только перед выборами.



Экс-спикер парламента Зайнидин Курманов, напротив, считает, что государство обязано возмещать партиям, победившим на выборах, их расходы. Тогда, он полагает, государственные институты смогут регулировать партийное строительство, а не наблюдать за процессом со стороны.



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А российский аналитик Александр Кынев сомневается, что госфинансирование поможет партстроительству. По его мнению, проблема не в наличии или отсутствии финансов и отчетности, а в том, что в Кыргызстане нет партийной системы как таковой.



По его словам, любая система подразумевает устойчивость, наличие институтов и цикличность. То есть партия должна в течение 10-15 лет проходить в парламент, иметь реальную поддержку электората, а не административный ресурс, и не быть ориентированной на одного человека.



"В Кыргызстане, к сожалению, трижды произошел государственный переворот, постоянно вносятся изменения в Конституцию и существует клановое общество. А все это вместе не способствует партийному строительству и развитию", - считает политолог.



Если есть кланы и семейственность в политике, то это будет существовать очень долго, и партии будут создаваться согласно этим традициям.



Александр Кынев

По его словам, именно поэтому в Кыргызстане мы видим политорганизации исключительно вождистского типа - без своего лидера они обречены.



Рецепт выживания

То, что в Кыргызстане политические партии номинальны и аморфны, не спорит никто. Вопросы, кто виноват и что делать, стали риторическими. При этом все прекрасно понимают: одной лишь перекройкой законодательства проблему не решить.



Очевидно, что цель любой партии - получить рычаги управления, влиять на процесс принятия решений. В Кыргызстане такие шансы могут быть только у политобъединения, созданного как проект власти либо лояльного официальному курсу. Как правило, такие состоят из очень богатых людей, которые понимают, что ссориться с "Белым домом" невыгодно, опасно и чревато, ведь больше всего местные олигархи боятся потерять свой бизнес.



Бунтари, заранее настроенные на антиправительственные выступления, властям не нужны. Самим бунтарям, пришедшим к власти, - тем более.



Как показывает практика, оппонентов по-прежнему легко приручить. Достаточно раздать им портфели. Такая практика, как отмечают эксперты, губительна для партийного строительства. В итоге подобных зачисток Кыргызстан получает слабый управленческий блок, где профессионалов нет вообще. Коридоры исполнительной ветви власти заполняются по принципу "своя рубаха ближе к телу".



Поэтому аналитики призывают раз и навсегда, если Кыргызстан настроен на развитие партийного строительства, отказаться от таких понятий, как "партия власти", и от ее сателлитов. Будь они даже в роли оппонентов. Такие политорганизации недолговечны по природе своего предназначения. Лидер на коне, и его партия на коне. Лидер в тюрьме - и нет больше партии.



Пока политики воспринимают партию как проездной билет и вступают в нее не по идейным соображениям, а потому, что это единственная возможность попасть в Жогорку Кенеш, правительство, администрацию президента, реальных политических организаций в стране не появится. Источник - 24.kg

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