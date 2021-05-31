Кто взорвал чешскую Врбетицу? - Я.Койзар

08:21 02.06.2021 Чешский политолог рассказывает, почему он не верит обвинениям, выдвинутым против России, и что что стало понятно в результате истории Врбетице, ставшей для Чехии переломной с политической точки зрения. Ян Келлер уверен, что обвиняя Россию и разрушая с ней отношения, Чехия страшно опозорится. Ведь другие страны Европы наоборот налаживают с ней связи.

Haló noviny (Чехия): одним из последствий дела Врбетице является то, что политику в нашей стране делают не политики



Ярослав Койзар (Jaroslav Kojzar)

Интервью "Хало новины" с социологом и политологом профессором Яном Келлером (Jan Keller)



- История Россия - Врбетице потрясла страну. Потрясла ли она вас?



- Эта история стала переломной, но не с точки зрения безопасности страны, а с политической точки зрения. В результате стало понятно, что политику у нас формируют не политики, а спецслужбы, которые только ставят перед политиками задачи. Причем и перед правящими, и перед оппозиционными. Но это полбеды, ведь речь идет совсем не о чешских спецслужбах.



Также стало понятно, что от общественности требуют слепо верить всему, что невозможно никак проверить. Любое высказанное сомнение делает человека подозрительным. Но так мы лишаемся пространства для дискуссии. Либо человек слепо верит, либо рискует тем, что его обвинят в симпатиях Кремлю. То есть никаких возможностей для дискуссии.



- Хорошо, но верите ли вы обвинениям, выдвинутым в этой истории? И если не верите, как я, то почему?



- Я уверен, что в историю это дело войдет как Большая ложь о Врбетице. Уже то, что правительство согласилось на одну единственную следственную версию, говорит о том, что никто не собирается ничего расследовать. Вместо расследования сразу вынесли приговор чешско-российским отношениям. Приговор немедленно вступил в силу и обжалованию не подлежит. Другие следственные версии запретили, поскольку если бы одна из них подтвердилась, то чешское правительство и вся доблестная оппозиция страшно опростоволосились бы.



- В чем их главная проблема? Кое-что расскажу вам. Я получил письмо из Москвы от одного давнего приятеля. Он в ужасе от того, во что поверило наше правительство. Его также шокировали аргументы, которые сообщили общественности и основаны только на уверенности в том, что чешская Служба безопасности и информации права и у нее есть доказательства, которые она держала при себе семь лет, а теперь не может рассекретить. Друг также написал мне, что в России посмеиваются, и рассказал шутку, которая кочует по соцсетям: "Вы знаете Мертвое море? Оно мелеет. Это все Петров и Баширов…"



- Несостыковок там великое множество. Взрывы произошли в октябре и в декабре 2014 года. Россия якобы отправила двух своих агентов уничтожить склад и тем самым предотвратить отправку боеприпасов на Украину и "Исламскому государству" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ред.). Бои на Донбассе начались только в апреле 2014 года. значит, Чехия чрезвычайно спешила экспортировать оружие в этот регион. Она едва успела отправить до взрывов первые партии.



"Исламское государство" также было провозглашено только в 2014 году, хотя террористы воевали уже давно. И снова получается, что Чехия невероятно поспешила отправить оружие государственной террористической организации. За рекордно короткое время Россия наказала Чехию за это двумя взрывами. Я бы не хотел обижать российские спецслужбы, но в такую их оперативность я не верю.



- А теперь давайте серьезно. Почему Бабиш и его правительство согласились с Коуделкой (глава Службы безопасности и информации - прим. перев.), то есть с американской версией событий в Врбетице? Чем им могли пригрозить? Или, может, что-то предложили в обмен на то, что мы не будем привлекать Росатом к достройке АЭС "Дукованы", не будем закупать российскую вакцину "Спутник V" и, вероятно, попробуем потопить газопровод "Северный поток - 2"? Ведь речь тут уже не идет только о результатах на выборах…



- Об этом вам лучше спросить премьера Бабиша. Откуда мне знать, во что он вляпался, что кто о нем знает и чем может ему угрожать. (…)



- А что вы думаете о "трагической фигуре" председателя социал-демократической партии Гамачеке? Какую роль, по-вашему, он сыграл на самом деле?



- Какую роль во всем этом он сыграл, мне неизвестно. Я даже думаю, что до сих пор этого не понимает даже сам Гамачек. Он выглядит слишком растерянным, чтобы что-то понимать.



- А я вот тут подумал, не пытался ли премьер Бабиш благодаря этой истории просто выслужиться перед ЕС и отодвинуть на второй план собственные проблемы, которые там обсуждаются, в том числе конфликт интересов. Эту тему в Европейском парламенте подняли стараниями чешской партии "Пиратов".



- Нет, скорее дело тут в другом. Премьер точно не глуп. Он, конечно, не похож на человека, который в ответ на обвинения, что в его чемодане лежит водный пистолет, стал бы доказывать, что там противопехотная мина.



- Как бы вы себя чувствовали, окажись на их месте в ситуации, когда большая часть Европейского Союза поддержала наше правительство только на словах, но не сделало ничего из того, о чем они просили?



- Я когда представляю, как наши дипломаты просили в Берлине, Париже, Риме и других городах, чтобы те заблокировали отношения с Россией по причинам, которые мы им пока не можем до конца разъяснить, мне становится их жалко. Жалко и наших дипломатов, и наших союзников. Обеим сторонам, по всей видимости, пришлось нелегко.



- Удивляет ли вас, что Россия включила нас вместе с Соединенными Штатами в список недружественных стран?



- Я, конечно, не хочу недооценивать то, что осталось от нашей армии, но с военной точки зрения в этом списке недружественных стран, на мой взгляд, рядом с Чехией явно не хватает Сан-Марино.



- Какими могут быть последствия для Чехии? На сервере "Сезнам" я читал, что те чехи, кто живет или приезжает в Россию, могут столкнуться с определенными проблемами. Думаете, такое возможно? Лично я в это не верю, потому что "Сезнам" с удовольствием распространяет подобные фейки. Но если так случится на самом деле, то наше правительство пойдет на ответные меры, поскольку под давлением так называемых демократических партий оно способно на любую глупость.



- Возможно, дойдет до того, что отели в Москве будут отказывать чешским туристам, если они не подпишут бумагу о том, что единственной разрешенной версии не достаточно. Правда, до сих пор нечто подобное в отношение русских проделывали только в нашей стране. Суд подтвердил, что такие вещи - это нормально. Ничего себе прецедент.



- В первую очередь, говорят об экономических проблемах, то есть о нашей внешней торговле с Россией. Удивляет ли вас это?



- Чешское правительство должно взять инициативу на себя. Так же решительно, как оно выбросило из тендера на достройку АЭС "Дукованы" Росатом, оно должно пресечь опасную деятельность Газпрома, который непонятно почему навязывает нам свой дешевый газ. Проблемы на АЭС "Дукованы" приведут к коллапсу нашей ядерной энергетики лет так через десять, а последствия решительного отказа от Газпрома мы сможет ощутить уже следующей зимой. Бабиш может отправиться зимовать в теплые края, но вот мне интересно, чем будет топить семья Гамачеков?



- Куда нас может завести дело Врбетице и продолжение эскалации напряжения между Россией и нами, американским знаменосцем в Европе?



- Чехия просто страшно опозорится. К сожалению, позора не избежит не только чешское правительство, но и все, кто сейчас молчит. Немцы спокойно достраивают газопровод. Французы продолжают увеличивать торговый оборот с Россией. Австрийцы и другие будут производить "Спутник V". И все будут над нами посмеиваться.



Оригинал публикации: Jedním z důsledků kauzy Vrbětice je to, že o politice u nás nerozhodují politiciОпубликовано 31/05/2021 Источник - иноСМИ

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