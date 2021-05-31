 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.06.2021
10:56  Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься, - Е.Косенко
10:54  Этнополитика Казахстана: от АНК к государству, - Андрей Чеботарев
10:18  Алмазбек Бейшеналиев стал постпредом Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве
10:06  В таджикском Согде осудили на 5 лет еще одного активиста ПИВТ - врача Ходжиматова
09:57  Спустя месяц после конфликта на таджикско-кыргызской границе: смогут ли Душанбе и Бишкек договориться? - "РО"
09:36  Наталия Нарочницкая: Бой добра со злом в Европе еще не окончен
09:31  Загорелся и утонул учебный корвет ВМС Ирана Khark

09:04  Персидская бомба, еврейские страхи, русский интерес кому грядущая война – мать родна? - К.Душенов
08:58  Эра 5G: преимущества, риски и угрозы
08:33  Над встречей Байдена и Путина в Женеве будет витать тень Си, - Le Temps
08:31  "Долгий ковид": что происходит в организме после коронавирусной инфекции? - Кристина Кункель
08:21  Кто взорвал чешскую Врбетицу? - Я.Койзар
07:55  Кому нужен российский люксовый авто-понтовоз "Аурус"?
07:44  Кланы, олигархи, семейственность. Что еще мешает партийному строительству Кыргызстана, - Д.Подольская
07:43  В Казахстане не будет материнского капитала
07:15  Умер известный российский журналист и политолог Мэлор Стуруа
00:42  Кто станет новым президентом Ирана? - Ф.Ибрагимов
Вторник, 01.06.2021
21:35  Нависла ли над Грузией "кремлевская чума"? - А.Николаев
21:27  ХАМАС подыскивает калибр для Израиля, - Игорь Субботин
21:12  Украина ускоряет бег к социальной катастрофе, - В.Пойманов
20:29  Турция – экспрессивная внешняя политика не всегда ведет к выигрышу, - Д.Нефедов
20:26  Что ждет Белоруссию в случае смены власти? - "СП"
18:38  В России "закрывают" известного депутата от демшизы Гудкова
16:58  Надорвет ли Россия пупок, вытаскивая "союзников" по СНГ из ковидного болота
16:55  "Выбили мозги". Как закончил румынский елбасы - маршал Антонеску (история)
16:54  Дети-"невидимки", или Как выживают в Кыргызстане без документов
16:51  Запад боится новой Русской идеологии, - Вл.Можегов
16:50  Каких угроз ждать в киберпространстве в 2021 году
15:06  Жамолиддин Узоков возглавил "Узбекконцерт". Щас споем...
15:01  Узбекистан: препятствуя видеосъемке сотрудник МВД укусил активистку
14:28  "Они крадут будущее американских детей" - миграционный кризис в США, - Дж.Тернер
14:27  Прожектеры из "Чартем хауса" бояться "западнорусизма", - К.Фролов
14:26  Как независимого кандидата на пост председателя махалли в Ташкенте обвинили в "организации несанкционированного митинга"
14:06  У Казахстана новые послы: Сабр Есимбеков в Японии и Ерлан Баударбек-Кожатаев - в Греции
14:02  Заплати и выходи. Как в Кыргызстане борются с коррупцией, - 24.kg
13:50  Сородич президента Жапарова Жапаров (другой) стал кыргызским вице-премьером-министром экономики и финансов
09:27  Главаря кыргызской партии "Туран" Молдокматова угомонили в СИЗО. Чтоб не бузил
09:20  Жапаров возродил Внутренние войска МВД Киргизии. Ну как без них?
09:10  В Таджикистане для защиты мигрантов открыли "Биржу", будет ли решена их проблема?
08:37  В Бишкеке пропал основатель сети турецких школ "Сабет" скрытый гюленист Орхан Инанды
08:32  Будущее Великобритании тонет в шотландском тумане, - Дм.Минин
08:23  В рамках антикоррупционного расследования задержан КырДепутат "ар-намысовец" Узакбаев
08:09  Отменой "великой реформы" Пекин хоронит миф о "китайской угрозе", - Дм.Бавырин
08:05  Почему разваливается либерастическая коалиция Байдена, - Дм.Дробницкий
07:48  Газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии, - Г.Мирзаян
07:42  Пекинская удавка. Китай вкладывает в Таджикистан большие деньги. Чем отдавать? - Д.Плотников
07:39  "Башни Кремля" сцепились в битве за Беларусь, - "СП"
07:23  Запад требует опять отправить своих вирусологов в Ухань, - В.Скосырев
00:32  Где и когда наступит "исламистcкая весна", - А.Малашенко
00:14  "Пакистанский поток" строится без Китая, - О.Соловьева
Понедельник, 31.05.2021
22:32  В очередной раз отправился в СИЗО экс-премьер Киргизии и мини-олигарх Бабанов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Над встречей Байдена и Путина в Женеве будет витать тень Си, - Le Temps
08:33 02.06.2021

31 мая 2021 г.
Фредерик Коллер | Le Temps

"(...) Осуществится ли надлежащим образом американо-российская перезагрузка в Женеве? За более чем десятилетие Вашингтон и Москва прошли путь от несостоявшихся встреч до размолвок, порой вызывающих драматические последствия для глобального примирения и демократического порядка во всем мире. Джо Байден станет четвертым обитателем Белого дома, который столкнется лицом к лицу с несменяемым Владимиром Путиным. Кроме того, он априори менее других готов идти на компромисс с президентом России", - пишет обозреватель швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"(...) Россия является одной из двух великих ядерных держав, однако ни в какой другой стратегической области она не конкурирует с Соединенными Штатами. У Москвы нет модели, которую можно было бы предложить миру. Русские мало занимаются инновациями в технологическом плане: они довольствуются управлением тем, что они считают своей зоной влияния", - утверждает автор публикации.

"(...) Могут ли Соединенные Штаты позволить себе урегулирование конфликта с двумя великими державами? Могут ли они бороться одновременно и против Москвы, и против Пекина? Американские военные думают, что да. При условии, что им дадут больше средств. Но у Белого дома другие приоритеты: восстановить средний класс. А также сосредоточиться на реальном конкуренте Соединенных Штатов в XXI веке: Китае. У Пекина есть альтернативная модель, он демонстрирует свои амбиции, вооружается, внедряет инновации и преследует одну цель: превзойти Соединенные Штаты, добиться пересмотра международных стандартов и положить конец господству демократий", - комментирует Коллер.

"(...) Вашингтон принимает "новую стратегическую парадигму": соперничество с Пекином. (...) Одно можно сказать наверняка: атлантист Джо Байден убежден, что будущее и безопасность его страны разыгрываются в районе Тихого океана. Перед лицом китайского вызова примирение с Россией становится необходимостью", - указывает автор статьи.

"Джо Байден мог бы стать подходящим президентом, пришедшим в нужный момент для того, чтобы наконец добиться перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами. Из-за дискредитации Дональда Трампа установление доверительных отношений с Кремлем в глазах большинства американцев и европейцев казалось невозможным. И, наоборот, жесты в сторону Москвы, исходящие от Джо Байдена, не будут рассматриваться как признание слабости. Их можно воспринимать как желание восстановить отношения для защиты вполне понятных интересов", - полагает журналист.

"Подобным маневром никого не обманешь. Особенно в Пекине, где в наши дни трубят о беспрецедентной дружбе с Россией. С точки зрения Китая, встреча Байдена и Путина не имеет ничего общего с саммитом Рейгана и Горбачева. Зато она напоминает рукопожатие между Никсоном и Мао. Тогда Соединенные Штаты сделали выбор в пользу нормализации своих отношений с коммунистическим Китаем, дабы впоследствии лучше противостоять Советской Империи. У подобного сравнения есть свои пределы. Но в Женеве Байден скорее пойдет по стопам Никсона, нежели Рейгана. А в роли пугала выступит Си Цзиньпин", - резюмирует Фредерик Коллер.

Источник: Le Temps

Источник - иноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622611980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июня 2021 года №587
- В Казахстане отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации
- За 5 лет экономика Туркестанской области вырастет в 1,5 раза - А. Мамин
- Индекс благополучия детей будет внедрен в Казахстане в 2022 году
- О выборах акимов
- Заложен фундамент индустрии
- Инфляция в Республике Казахстан
- Обзор финансового сектора в апреле 2021 года
- Этнополитика Казахстана: от АНК к государству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  