Над встречей Байдена и Путина в Женеве будет витать тень Си, - Le Temps

08:33 02.06.2021

31 мая 2021 г.

Фредерик Коллер | Le Temps



"(...) Осуществится ли надлежащим образом американо-российская перезагрузка в Женеве? За более чем десятилетие Вашингтон и Москва прошли путь от несостоявшихся встреч до размолвок, порой вызывающих драматические последствия для глобального примирения и демократического порядка во всем мире. Джо Байден станет четвертым обитателем Белого дома, который столкнется лицом к лицу с несменяемым Владимиром Путиным. Кроме того, он априори менее других готов идти на компромисс с президентом России", - пишет обозреватель швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.



"(...) Россия является одной из двух великих ядерных держав, однако ни в какой другой стратегической области она не конкурирует с Соединенными Штатами. У Москвы нет модели, которую можно было бы предложить миру. Русские мало занимаются инновациями в технологическом плане: они довольствуются управлением тем, что они считают своей зоной влияния", - утверждает автор публикации.



"(...) Могут ли Соединенные Штаты позволить себе урегулирование конфликта с двумя великими державами? Могут ли они бороться одновременно и против Москвы, и против Пекина? Американские военные думают, что да. При условии, что им дадут больше средств. Но у Белого дома другие приоритеты: восстановить средний класс. А также сосредоточиться на реальном конкуренте Соединенных Штатов в XXI веке: Китае. У Пекина есть альтернативная модель, он демонстрирует свои амбиции, вооружается, внедряет инновации и преследует одну цель: превзойти Соединенные Штаты, добиться пересмотра международных стандартов и положить конец господству демократий", - комментирует Коллер.



"(...) Вашингтон принимает "новую стратегическую парадигму": соперничество с Пекином. (...) Одно можно сказать наверняка: атлантист Джо Байден убежден, что будущее и безопасность его страны разыгрываются в районе Тихого океана. Перед лицом китайского вызова примирение с Россией становится необходимостью", - указывает автор статьи.



"Джо Байден мог бы стать подходящим президентом, пришедшим в нужный момент для того, чтобы наконец добиться перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами. Из-за дискредитации Дональда Трампа установление доверительных отношений с Кремлем в глазах большинства американцев и европейцев казалось невозможным. И, наоборот, жесты в сторону Москвы, исходящие от Джо Байдена, не будут рассматриваться как признание слабости. Их можно воспринимать как желание восстановить отношения для защиты вполне понятных интересов", - полагает журналист.



"Подобным маневром никого не обманешь. Особенно в Пекине, где в наши дни трубят о беспрецедентной дружбе с Россией. С точки зрения Китая, встреча Байдена и Путина не имеет ничего общего с саммитом Рейгана и Горбачева. Зато она напоминает рукопожатие между Никсоном и Мао. Тогда Соединенные Штаты сделали выбор в пользу нормализации своих отношений с коммунистическим Китаем, дабы впоследствии лучше противостоять Советской Империи. У подобного сравнения есть свои пределы. Но в Женеве Байден скорее пойдет по стопам Никсона, нежели Рейгана. А в роли пугала выступит Си Цзиньпин", - резюмирует Фредерик Коллер.



Источник: Le Temps