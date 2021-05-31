Персидская бомба, еврейские страхи, русский интерес кому грядущая война – мать родна? - К.Душенов

09:04 02.06.2021 Константин Душенов



Непростая ситуация на Ближнем Востоке обостряется с каждым днем. Давний незатухающий еврейско-арабский конфликт грозит перерасти там в Большую войну. И такой вариант развития событий становится все более вероятным по мере того, как тает геополитическая мощь Запада во главе с США и тесно связанное с ней еврейское военное превосходство.



Многочисленные конфликты XXI века вокруг Израиля – в частности, в секторе Газа и в Южном Ливане – ясно показали, как сильно ограничены возможности современной еврейской армии при действиях против хорошо окопавшихся боевиков в районах плотной городской застройки. Исламисты прекрасно освоили тактику партизанской войны.



Под прикрытием многоэтажных жилых кварталов они создают разветвленную сеть подземных коммуникаций, складов, командных пунктов и ходов сообщения, ведущих к хорошо замаскированным огневым позициям на поверхности. А возросшее боевое могущество боеприпасов современного оружия – например, у ручных реактивных гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов, позволяет обороняющимся пехотинцам успешно противостоять многократно превосходящим силам наступающего противника, несмотря на их поддержку артиллерией, тяжелой бронетехникой и штурмовой авиацией.



Плюс к тому, важнейшее значение в условиях современной войны имеет морально-психологическое превосходство смертников-исламистов над еврейскими и, шире, вообще западными военнослужащими, развращенными либеральной заразой и категорически не желающими умирать во имя каких бы то ни было возвышенных целей и национальных идеалов. Провал ЦАХАЛа (армии обороны Израиля) во второй Ливанской войне 2006 года и как минимум четыре неудачные операции в секторе Газа – "Литой свинец" (2008 г.), "Облачный столп", (2012 г.), "Нерушимая скала" (2014 г.) и "Страж стен" (2021 г.) ясно обозначили глубокий кризис еврейских вооруженных сил.



Таким образом, военно-стратегическую ситуацию вокруг Израиля сегодня определяют три главных фактора: успешное развитие тактики партизанского боя в городах; повышение могущества боеприпасов переносных, мобильных комплексов оружия и моральное разложение военнослужащих либерально-демократических государств на фоне растущего ожесточения смертников-исламистов.



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Конечно, Израиль, имеющий на вооружении до 200 ед. ядерных боеприпасов и едва ли не полностью контролирующий поступление в сектор Газа продовольствия, пресной воды и электричества, запросто мог бы поставить палестинцев на колени даже без войны – просто задушив их блокадой, заморив голодом и жаждой. И евреи, конечно, сделали бы это, ни минуты не задумываясь. Но учитывая глобальный баланс политических сил в современном мире, столь варварский способ вызвал бы везде – но главным образом, среди миллиарда мусульман, – такую волну антисемитизма и солидарности с арабами Палестины, что пойти на это Израиль не может, опасаясь спровоцировать полномасштабную Большую войну, в которую неизбежно окажутся втянутыми главные ядерные державы планеты – Россия и США.



В то же время, победить ХАМАС (и других исламистов) без массовых жертв, с помощью точечных военных операций, евреи самостоятельно не способны. А Соединенные Штаты, ослабленные острым внутренним кризисом и глобальной деградацией своего геополитического и военно-стратегического потенциала, уже не могут – да похоже, и не хотят – поддержать Тель-Авив чем-либо, кроме высокопарных слов и дипломатических заявлений.



Таким образом, на Ближнем Востоке образовался опасный тупик, бескровного выхода из которого в рамках нынешнего мирового порядка просто нет. Зато есть еще один важнейший фактор риска. Иранская ядерная бомба.



По данным еврейской разведки, уже к зиме 2021-22 гг. Иран может стать обладателем собственного атомного боеприпаса. И останавливаться персы на этот раз не собираются. Значительная часть экспертов МАГАТЭ – Международного агентства по атомной энергии – считает, что повернуть процесс вспять уже невозможно. Недавно глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что по сведениям агентства, Иран на своих подземных заводах в Фордо и Натанзе, хорошо укрепленных и защищенных от ударов с воздуха, продолжает стремительно наращивать степень обогащения урана, и уже довел этот показатель до 60% при максимально разрешенных ему международными соглашениями 3,67%. Для сравнения скажем, что производство атомной бомбы требует обогатить природный уран до уровня 90%.



25 мая 2021 г., практически одновременно с откровениями Гросси, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал офицерам разведки Моссад: "Первостепенная задача - не дать Ирану получить ядерный арсенал. Это - высший приоритет, главная миссия каждого из нас". Он, кстати, уже и раньше не раз говорил, что Израиль готов немедленно, первым пустить в ход любые средства, лишь бы не допустить появления у Тегерана оружия массового поражения, потому что это – смертельная угроза самому существованию еврейского государства.



С научно-технической точки зрения персы уже шесть лет назад обладали всеми необходимыми технологиями, чтобы изготовить собственную ядерную бомбу. Но тогда, в июле 2015 года, был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - политическое соглашение между Тегераном и группой наиболее влиятельных государств (США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией), который устанавливал строгие ограничения для ядерной программы Ирана и ее плотный контроль со стороны Международного агентства по атомной энергии в обмен на отмену санкций.



Но уже через 3 года Дональд Трамп похоронил это соглашение. Сначала в 2017 году президент США заявил, что СВПД не соответствует интересам его страны. А в мае 2018 года и вовсе вывел Америку из СВПД в одностороннем порядке, после чего ситуация пошла буквально вразнос. Тегеран, натурально, в ответ объявил, что он тоже более не связан ограничениями договора и, не скрываясь, стремглав рванул к собственной бомбе.



Уже к 2020 году стало известно, что персы накопили в подземных укрытиях более двух тонн низкообогащенного урана, хотя международное соглашение позволяло Тегерану иметь такового лишь 200 килограммов. Через год, в начале января 2021-го, официальный представитель иранской Организации по атомной энергии Бахруз Камальванди заявил, что низкообогащенного урана у них уже не 2, а целых 4 тонны, и в течение января-августа страна намерена получить еще 120 килограммов этого сырья с обогащением уже в 20%.



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Теперь МАГАТЭ уверено, что персы уже преодолели рубеж в 60%. И, судя по темпам, которыми персидские ядерщики проскакали от рубежа "20%" до отметки в "60%", они сегодня всего в нескольких месяцах от стратегической цели – получить 90-процентный уран, годный для производства ядерных боеприпасов.



На этом фоне евреи могут попытаться самостоятельно загнать персидского ядерного джина обратно в бутылку. Теоретически, все необходимое для этого у них есть. Несколько месяцев назад представитель крупнейшей израильской партии "Ликуд" Цахи Ханегби заявил: если президент США Байден вернется в ядерную сделку с Тегераном и откажется от совместных с Израилем действий по противодействию персам, армия обороны Израиля нанесет по иранским объектам самостоятельные удары. Якобы, в этом случае у Израиля не будет иного выхода, поскольку страна останется один на один с набирающим ядерную силу Ираном. При том Ханегби напомнил, что еврейское государство уже дважды успешно наносило подобные удары по ядерным объектам сопредельных стран - в Ираке в 1981 году и в Сирии в 2007-м.



Сегодня, однако, такой план имеет все шансы на оглушительный провал. Ибо тогда целью еврейских истребителей были открыто расположенные ядерные реакторы с хорошо известными координатами, а не упрятанные глубоко под землю секретные заводы по обогащению урана. Защищенные, к тому же мощной эшелонированной системой ПВО, эффективность которой Иран первый раз доказал еще в 2011 году, перехватив управление и посадив на своей территории американский стратегический стелс-беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, а затем подтвердил в 2019-м, сбив над Ормузским проливом другой стратегический беспилотный разведчик США Global Hawk.



Вдобавок, Иран уже располагает несколькими тысячами баллистических и крылатых ракет средней дальности с мощными обычными боеголовками, способных поражать как американские военные базы в регионе, так и территорию самого Израиля. А помимо того, у союзников Ирана из "Хезболлы" в Южном Ливане есть не менее опасное оружие.



Так, израильский генерал Ицхак Брик уверен, что одна только "Хезболла" располагает порядка 150 тыс. ракет различного класса и назначения, среди которых как минимум нескольких сотен - вполне себе современные боеприпасы с приличной дальностью полета и высокой точностью поражения. Генерал говорит: "Трех или четырех ударов высокоточных ракет по электростанции достаточно, чтобы ее уничтожить. То же самое можно сказать и о других объектах израильской инфраструктуры. Так что боезапаса "Хезболлы" хватит, чтобы погрузить Израиль во тьму на долгие годы".



На этом фоне складывается впечатление, что у Тель-Авива в противостоянии с арабами сегодня просто не осталось выигрышных военно-политических ходов. Если соглашение СВПД с Ираном будет восстановлено, снятие всех санкций с Тегерана даст мощный толчок его экономическому и, как следствие, военно-техническому развитию. Если же американцы не вернутся в соглашение, то Иран продолжит повышать уровень обогащения урана, пока не получит, наконец, вожделенную собственную бомбу. Для евреев, само собой, тут нет приемлемых вариантов. А времени на поиск решения остается все меньше. И неизбежная, похоже, вспышка военной конфронтации – все ближе.



Что все это значит для России? Это значит, что мы должны быть готовы к тому, что Большая война может начаться на Ближнем Востоке в любой момент. И ясно понимать, что дипломатического решения у многолетнего ожесточенного противостояния евреев и арабов просто нет. Исторический опыт учит нас: к любой войне надо готовиться. Причем, желательно, заранее – с чувством, с толком, с расстановкой. Только тогда наши национальные интересы будут обеспечены наилучшим образом.



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови! Источник - завтра

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