Кыргызы-бабановцы собрались в Таласе. Митингуют за свободу своего убогого вождя

09:13 02.06.2021

В городе Талас вечером 1 июня собрались сторонники экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.



Несколько десятков жителей пришли к зданию полномочного представительства кабинета министров в Таласской области и просят освободить политика из-под стражи.



Собравшиеся сообщили, к зданию полпредства пришли примерно 50 человек. По оценкам корреспондента Turmush, собралось не более 30 человек.



Они просят провести справедливое расследование. Высказав требования, жители разошлись.



Пресс-служба ГКНБ КР сообщала, что межведомственной следственной группой из числа следователей ГКНБ, Генеральной прокуратуры и МВД КР продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор".



На основании полученных в ходе следствия доказательств, 31 мая 2021 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК был задержан экс-премьер министр О.Бабанов.