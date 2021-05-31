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|Загорелся и утонул учебный корвет ВМС Ирана Khark
09:31 02.06.2021
Пожар произошел на судне ВМС Ирана, сообщает zakon.kz.
По данным РИА Новости, огонь потушить не удалось и корабль затонул.
Судно Khark несколько дней назад отправилось в международные воды.
1 июня на этом судне, которое использовалось для содействия ВМС и обучения новобранцев, произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из систем судна. После начала возгорания курсанты покинули корабль и перебрались в близлежащий порт Джаск на юге Ирана. Тогда пожар на судне начали тушить специалисты из различных ведомств, но их усилия не увенчались успехом, - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не погиб.