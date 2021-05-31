Спустя месяц после конфликта на таджикско-кыргызской границе: смогут ли Душанбе и Бишкек договориться? - "РО"

09:57 02.06.2021 Май 31, 2021



Спустя месяц после конфликта ситуация на таджикско-кыргызской границе остается стабильной, однако мирные жители по-прежнему ощущают последствия вооруженного противостояния.



Напряжение между Душанбе и Бишкеком никак не спадает, несмотря на официальные заявления сторон о готовности решить пограничные вопросы мирными средствами. Эксперты признаются, что четкого ответа на вопрос "Как будут развиваться отношения между двумя соседними странами?", у них нет.



Спустя месяц после конфликта на таджикско-кыргызской границе напряжение между Душанбе и Бишкеком никак не спадает. В ночь на 25 мая примерно 200 пассажирам рейса таджикской авиакомпании "Сомон Эйр", который прибыл в Бишкек из Душанбе, не разрешили въезд в Кыргызстан. Также около 100 пассажиров, прилетевших из разных городов России или желавших улететь в Россию, застряли в транзитной зоне аэропорта Бишкека. Спустя почти пять часов лайнер "Сомон Эйр" вернулся в Душанбе.



24 мая глава правительства Кыргызстана Улугбек Марипов заявил, что "недавно было принято решение полностью прекратить пересечение государственной границы с Таджикистаном". По его словам, границы страны останутся закрытыми до разрешения пограничного спора..



Вслед за этим Министерство иностранных дел Таджикистана призвало граждан страны воздержаться от любых поездок в Кыргызстан или транзитного следования в другие страны через территорию соседнего государства.



Рахмон и Жапаров - за мирное решение проблемы

Инцидент с лайнером авиакомпании "Сомон Эйр" вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Пользователи с обеих стран в вопросе закрытия границ кыргызской стороной заняли непримиримую позицию, защищая "своих". В хоре ярости практически не были слышны голоса, призывающие к разуму и примирению. Тем временем, с каждым днем множится число тех, кто сомневается в способности властей Таджикистана и Кыргызстана достичь соглашения по вопросам демаркации и делимитации линий госграниц.



Переговоры Путина и Рахмона в Москве, 8 мая 2021 года

Переговоры Путина и Рахмона в Москве, 8 мая 2021 года

Президенты Таджикистана и Кыргызстана обсудили конфликт на границе с главой России Владимиром Путиным. Эмомали Рахмон провел переговоры со своим российским коллегой в Москве 8 мая, а Садыр Жапаров встретился с Путиным 24 мая в Сочи.



Во время бесед с Путиным и Рахмон и Жапаров заявили, что проблему необходимо решить только мирными средствами. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва готова быть посредником в переговорах двух сторон.



Кроме этого, сначала Оше с 5 по 9 мая, а потом в Душанбе с 13 по 17 мая прошли встречи топографических групп по кыргызско-таджикской границе, по итогам которых были приняты секретные протоколы.



2 мая председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев на встрече с жителями села Максат в Баткене сказал, что согласно подписанному протоколу, мы отдали на описание 112 километров земли. "После того, как эти участки будут внесены в соглашения, президенты подпишут эти документы, и они будут ратифицированы, мы начнем работу по демаркации", отметил он.



Уступок не будет?

Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов считает, что несмотря на все старания Душанбе и Бишкека, решение которых вопросов будет не так просто: среди них – использование водных ресурсов, спорные вокруг Воруха земли, юридический статус дороги между Ворухом и Исфарой.



"Разница между странами заключается в том, что власти Таджикистана, безусловно, могут уговорить местное население пойти на уступки. А в Кыргызстане общественное мнение и политические силы находятся в непримиримых позициях и любое предложение властей об уступках может быть отвергнуто по политическим соображениям", говорит политолог.



Тем временем, в Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, который позволяет жителям приграничных районов после специальной подготовки иметь и носить оружие. Группа депутатов парламента подготовила законопроект о внесении изменений в закон о пограничных уполномоченных. Парламентарии считают, что "уполномоченным гражданам" необходимо предоставить дополнительные права и преимущества.



Власти Таджикистана не отреагировали на эту инициативу депутатов кыргызского парламента, однако, судя по публикациям в соцсетях, жители приграничных районов Таджикистана не в восторге от этой инициативы.



Ходжаи Аъло и Сомониен после конфликта на таджикско-кыргызской границе

К тому же, президент КР Садыр Жапаров 29 мая в своем обращении по случаю Дня вооруженных сил страны, заявил о необходимости "перейти к созданию народных дружин, что обеспечит высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений".



Село Максат Лейлекского района после конфликта на кыргызско-таджикской границе

Эрика Марат: гуманитаризм вместо дипломатии

Эрика Марат, профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне, считает, что лучшим решением приграничных вопросов является гуманитаризм. "Обе стороны должны уяснить, что человеческая жизнь ценится намного дороже, чем военная операция или политическая акция. В связи с этим, опираясь на мировой опыт разрешения таких конфликтов, нужно делать акцент не не демаркацию госграниц, а на создание по обоюдному согласию нейтральных зон, в которых все чувствовали бы себя в полной безопасности", - говорит Эрика Марат. Но это, по ее словам, может быть расценен жителями как "подрыв национальных интересов".



"Дело в том, что если Таджикистан путем переговоров получить какие-то спорные участки границы, кыргызское население не согласится с этим. Передача этих земель может стать серьезной угрозой действующему политическому режиму в Кыргызстане", считает она.



В Бишкеке, по всей видимости, прекрасно знают об этом. По словам экспертов, если до конфликта чиновники охотно говорили о пограничных вопросах, то сейчас они стараются все держать в секрете. Во время последней поездки президента Садыра Жапарова в Лейлекский район Баткенской области, журналистов не пустили на его встречу с пострадавшими.



Темур Умаров, консультант Московского центра Карнеги по Центральной Азии сомневается, что власти Таджикистана и Кыргызстана смогут в ближайшем будущем решить вопросы, связанные с границей. "Политические режимы в обеих стран опираются на поддержку общества и зависимы от настроения людей. Стороны не пойдут на уступки, так как уступки в сегодяшнем обществе и в нынешней ситуации считаются проявлением слабости", - говорит он. По словам эксперта, крупных сражений с многочисленными жертвами на границах двух соседних государств не будет, но мелкие инциденты и конфликты будут происходить и в будущем.



Протяженность таджикско-кыргызской границы составляет более 970 км, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 504 км. На спорных участках границы часто возникают конфликты: из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий.



Вооруженный конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел 28 и 29 апреля. Власти Кыргызстана сообщали, что в ходе последних пограничных столкновений погибли 36 человек, пострадали – 183. Власти Таджикистана сообщали о 19 погибших и 87 пострадавших. Источник - Радио Озоди

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