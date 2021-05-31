В таджикском Согде осудили на 5 лет еще одного активиста ПИВТ - врача Ходжиматова

10:06 02.06.2021

Один из бывших лидеров ПИВТ в Согде приговорен к 5 годам лишения свободы



Мирзокул Ходжиматов



Мирзо Ходжимухаммад (Мирзокул Ходжиматов), врач и один из бывших лидеров ныне запрещенной Партии исламского возрождения, приговорен к пяти годам лишения свободы.



Ходжиматов был арестован 22 мая по обвинению в членстве в запрещенной организации. Его родственники считают выдвинутые против него обвинения безосновательными и заявляют, что Ходжиматов не состоял ни в одной партии или группе с 2015 года.



Источник, близкий к следствию, который не пожелал называть своего имени, сообщил Радио Озоди, что Мирзокул Ходжиматов 1 июня был заключен в следственный изолятор № 2 Худжанда.



Следствие по данному делу продолжалось почти 4 месяца, на время следствия Ходжиматов находился на свободе и был арестован 22 мая и заключен в изолятор временного содержания. Расследованием дела занималась прокуратура Аштского района.



Его адвокат Абдусалом Дадобоев также подтвердил информацию о вынесенном приговоре суда, заявив, что собирается обжаловать его. От других комментариев он отказался.



63-летний Мирзо Ходжимухаммад ранее занимал пост заместителя главы ячейки ПИВТ в Согдийской области и, по словам его родственников, "добровольно покинул партию" в апреле 2015 года.



Мирзо Ходжимухаммад с 2019 года проживает в Тюменской области РФ, имеет двойное гражданство, в феврале этого года он приехал в Таджикистан навестить родных и близких. По словам родных, до 2017 года он работал врачом в Аштской центральной районной больнице.



"В 2019 году он официально заявил, что не занимается политикой, - сказал в беседе с Радио Озоди сын врача Фарход Ходжиматов - До этого он несколько раз приезжал на родину, проблем никаких не было. В этом году приехал 4 февраля, через две недели должен был вернуться в Тюмень. Но власти сообщили, что против него возбуждено уголовное дело".



Мирзо Ходжимухаммад, по словам сына, во время допроса заявил, что не занимается политикой и контактов с руководством ПИВТ у него нет.



Врач Мирзо Ходжимухаммад около года назад создал в Фейсбуке группу "Тавсияхо" ("Рекомендации") и консультировал пользователей по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Последний его пост под названием "Послесловие к коронавирусу" был опубликован 22 мая, в день ареста.



Осенью 2015 года Верховный суд страны запретил деятельность ПИВТ, объявив ее террористической. Сотни активистов и члены исламской партии были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Власти обвинили ПИВТ в сговоре с мятежным генералом и заместителем министра обороны Абдухалимом Назарзода и в попытке вооруженного государственного переворота. Руководство исламской партии эти обвинения опровергает. В ПИВТ считают, что таджикские власти использовали мятеж для того, чтобы убрать с политической сцены своих оппонентов.