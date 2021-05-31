Алмазбек Бейшеналиев стал постпредом Киргизии при ООН и других международных организациях в Женеве

10:18 02.06.2021

Алмазбек Бейшеналиев назначен на должность постоянного представителя Кыргызстана при ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцария. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров, сообщили 2 июня в пресс-службе президента.



Бейшеналиев с октября 2020 года по май 2021 года занимал должность министра образования КР.