Этнополитика Казахстана: от АНК к государству, - Андрей Чеботарев

10:54 02.06.2021 28 апреля т.г. прошла XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, важным итогом которой стала передача Елбасы Нурсултаном Назарбаевым председательства в АНК президенту страны Касым-Жомарту Токаеву



Андрей Чеботарев, 31 мая



28 апреля т.г. прошла XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, важным итогом которой стала передача Елбасы Нурсултаном Назарбаевым председательства в АНК президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Первый из них также отметил, в частности, негативное влияние на развитие Казахстана таких неблагоприятных обстоятельств, как усиление кризисных явлений в глобальной экономике, обострение геополитического соперничества ведущих мировых игроков и пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, выступая за недопущение межэтнических и религиозных конфликтов в стране, он призвал институты Ассамблеи "быть готовыми в любое время дать отпор любому вызову, который может нанести ущерб нашей модели межэтнического согласия".

Примечательно, что за день до этого в Таразе Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области был вынесен приговор 51-му участнику трагических событий февраля прошлого года в Кордайском районе. 19 из них получили тюремные сроки от 5 до 20 лет лишения свободы. До этого в 2020 году по данному инциденту уже были осуждены 13 человек. Причем среди осужденных находятся как представители государствообразующего этноса, совершившие нападение на жителей сел Аухатты, Булар-батыр, Масанчи и Сортобе из числа этнических дунган, так и отдельные представители последних, вынужденные дать отпор нападавшим до наведения порядка силами полиции и Нацгвардии.

Не случайно, что Ассоциация дунган Казахстана выразила свое несогласие с приговором по этому резонансному делу. Причем она действует под эгидой АНК и ее представитель есть среди депутатов Мажилиса Парламента РК. Однако во время кордайских событий не наблюдалось какого-то реагирования со стороны самой Ассамблеи и АНК Жамбылской области. Разводить по сторонам участников конфликта в этот раз пришлось силовикам. Впрочем, так было и раньше при аналогичных локальных инцидентах с участием представителей разных этносов.

Как известно, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года и первоначально играла роль квазипредставительного органа, призванного заполнить определенный вакуум в политической системе страны после состоявшегося позднее роспуска Верховного совета РК 13-го созыва. Ей также выпало обеспечить легитимизацию решений о проведении в апреле и августе того же года референдумов по продлению срока президентских полномочий Нурсултана Назарбаева до 2000 года и принятию новой Конституции РК.

Впоследствии АНК была выведена на роль ведущей структуры, обеспечивающей проведение государственной политики в сфере межэтнических отношений. В 2007 году она получила конституционный статус и право избирать в Мажилис Парламента РК 9 депутатов. Под эгидой Ассамблеи также действуют АНК областей, городов республиканского значения и столицы, Дома дружбы, более 900 этнокультурных объединений. Ключевым фактором ее влияния является председательство в ней президента республики.

Однако при всем этом Ассамблея народа Казахстана и аналогичные структуры в регионах по своему организационно-правовому статусу являются учреждениями без образования юридического лица и не имеют полномочий исполнительно-распорядительного характера. В связи с этим у них отсутствуют полноценные механизмы влияния на реализацию государственной политики в сфере межэтнических отношений и госорганы, которые непосредственно этим занимаются. В результате центральная и региональные АНК осуществляют деятельность преимущественно идеолого-пропагандистского и культурно-просветительского характера и фактически не способны решать актуальные вопросы в вверенной им сфере, включая выявление и предупреждение возможных проявлений межэтнической напряженности.

Одновременно с этим в системе государственной власти и управления длительное время отсутствовал профильный орган, который бы занимался исключительно реализацией политики в сфере межэтнических отношений (этнополитики). В 1995–1997 гг. таким органом в Казахстане был Государственный комитет по национальной политике, позднее упраздненный. Ситуацию усугубляет отсутствие четко сформулированной и целостной концепции государственной этнополитики. То есть, базового документа, максимально раскрывающего ее основные принципы, цели, задачи, направления, механизмы и т.д. и выступающего в качестве обязательной основы для принятия уполномоченными госорганами различных решений и правовых актов.

В этих условиях государственная политика в сфере межэтнических отношений со ставкой на АНК отличается слабостью и неэффективностью. Одним из показателей этого, в частности, стали довольно частые в 2015–2016 гг. случаи локальных межэтнических конфликтов во все той же Жамбылской области. А в начале 2019 года инцидент с участием представителей казахского и армянского этносов произошел в Караганде. В свою очередь, если подобные конфликты начинают происходить в крупных городах страны, то это является довольно тревожной тенденцией.

В целом, Ассамблея народа Казахстана практически не работает на предупреждение и устранение негативных тенденций в сфере межэтнических отношений. Руководство страны же в интересах обеспечения контроля за данной сферой больше полагается на местные исполнительные и правоохранительные органы. Налицо также неспособность урегулирования подобных инцидентов силами сельских акимов и институтов местного самоуправления (сходы, собрания), что обуславливает актуальность реформирования и в данной сфере.

С учетом всего этого избрание Касым-Жомарта Токаева председателем АНК следует рассматривать не просто как очередной шаг вперед в процессе продолжающегося транзита власти, но и как показатель смены приоритетов и механизмов реализации государственной этнополитики. Тем более, что с прошлого года наблюдается постепенное устранение здесь критических моментов. В частности, в июне 2020 года было объявлено о разработке проекта Концепции государственной политики в сфере межэтнических отношений. Судя по всему, принятие данного документа является делом обозримого будущего.

Кроме того, в структуре Министерства информации и общественного развития РК был создан Комитет по развитию межэтнических отношений. Для усиления научно-аналитического обеспечения данной деятельности под эгидой МИОР также образован Институт прикладных этнополитических исследований. Вопросами межэтники также озадачили управления внутренней политики или общественного развития в регионах. Естественно, что в деятельности всех этих структур имеются свои сильные и слабые стороны. Тем не менее, уже можно считать шагом вперед усиление государственной составляющей этнополитики Казахстана.

Таким образом, в сфере межэтнических отношений Ассамблея народа Казахстана фактически уступает место профильным госорганам, призванным управлять (реагировать, решать, контролировать и т.д.). Сама же она и входящие в нее этнокультурные объединения могут проявить себя по линии общественного контроля за деятельностью соответствующих госорганов. В общем, важно, чтобы каждый в данном случае занимался своим делом. Источник - turanpress.kz

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