Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься, - Е.Косенко

10:56 02.06.2021 Культурный барьер (Часть вторая)

Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься



Евгений Косенко, turanpress.kz, 1 июня



Несмотря на впечатляющие бюджеты культурное пространство Казахстана продолжает сжиматься.

В начале мая нынешнего года в стране торжественно было объявлено о появлении первой "комплаенс-службы" или, говоря проще и понятнее, "подразделения, занимающегося контролем и управлением рисками, возникающими из-за несоблюдения законодательства, предписаний регуляторов или внутренних документов". Или если уж совсем упрощенно – еще одной антикоррупционной структуры. Передовой опыт решили ввести в АО "Казахфильм", где отныне появляется новая штатная единица – "комплаенс-офицер", приглядывающий за работниками (как техническими, так и творческими) на предмет соблюдения ими антикоррупционного законодательства и не позволяющего понапрасну разбазаривать казенные средства.

– Этот механизм очень важен при принятии мер по упреждению негативных возможных последствий. Считаю, что комплаенс-служба – это своего рода "агенты перемен", – радовался новшеству президент "Казахфильма" Акан Сатаев.

– Как уполномоченный орган, мы всецело готовы оказать консультационную и методологическую превентивную помощь "Казахфильму" для эффективного функционирования комплаенс-службы, – расписывал перспективы первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

После чего, антикоррупционщики и киношники заключили еще и дополнительное соглашение "О взаимном сотрудничестве как в рамках формирования антикоррупционной культуры, принципов добропорядочности и честности, так и о ближайшем проведении внешнего анализа коррупционных рисков, как одного из важнейших превентивных механизмов, который будет способствовать предупреждению нарушений".

И вот уже в конце мая стало известно о проведении следственных действий по факту возможного хищения бюджетных средств при производстве кинематографической продукции.

Правда, производит эти действия не комплаенс-офицер, а департамент экономических расследований Алматы, в котором зарегистрировано уголовное дело по факту выписки фиктивных счетов-фактур руководством компаний, сотрудничавших с производителем фильма "Боксер". Этим производителем является ТОО "Sataifilm", то есть киностудия, основанная в 2003 году Аканом Сатаевым, который в настоящее время возглавляет не только ее, но и само АО "Казахфильм" в целом.

Расследование еще ведется, поэтому сильно глубоко вдаваться в суть материалов следствия мы не будем (кроме того, некоторые подробности уже опубликованы в ряде республиканских изданий).

Если же совсем кратко, то речь идет о 900 миллионах тенге, которые были выделены на съемки Государственным центром поддержки национального кино в первый период его деятельности. Уже после окончания съемок и знакомства с финансовой документацией у ревизоров возникли серьезные вопросы к количеству съемочных дней и задействованной арендованной техники (есть подозрение, что завышались оба пункта и вычет суммы в 108 миллионов тенге был, скажем так, "не совсем корректен"), а также не все понятно с подрядчиком, осуществлявшим компьютерную графику на сумму в 151 миллион тенге. По этому направлению у следствия вроде как и вовсе есть подозрение в выводе и последующем обналичивании денег. Ну и еще некоторые нюансы с несколько меньшими по объему суммами, целесообразность трат которых, еще предстоит установить следствию.

В общем, все как всегда. Съемки очередного "блокбастера" настолько часто оборачивались в нашей державой последующими шумными разбирательствами (а зачастую и судебными процессами), что с полной ответственностью можно говорить о самой настоящей системе, при которой миллионы бюджетных тенге проваливаются в "черные дыры" кинематографического производства…

Несколько лет тому назад, тогдашний министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, высказал нетривиальное мнение о том, что "художник должен быть голодным". А заодно огласил некий список "позорящих страну фильмов", посетовал на то, что они сняты за государственный счет, предположил что "в любой стране мира это недопустимый шаг" и пообещал что впредь такого не повторится. Приведенный министром список "не тех фильмов" оказался несколько спорным и вызвал творческую полемику еще на целый год. И в жарких дискуссиях чуть было не прошел незамеченным скандал с фильмом, который скорей всего попадал в категорию "кино нужного", так как вопросов о его финансировании у министерства не возникало довольно долго.

Речь идет о несколько загадочном научно-фантастическом блокбастере под названием "Феникс", производство которого попало в категорию государственного заказа. Судя по опубликованным в ряде республиканских СМИ отрывкам сценария, штука должна была получиться действительно впечатляющая. В центре внимания сценаристов и режиссеров появлялось "неизвестное нечто, имеющее непредсказуемые свойства". Настолько непредсказуемые, что могла бы остановиться сама планета Земля. И лишь совместными усилиями лидеров России и Казахстана планета продолжила свое вращение, а все чаяния и надежды человечества сосредоточились на космодроме Байконур.

Режиссером этой потрясающей по размаху фантазии киноленты, выступил Талгад Жанибеков, идейным вдохновителем – актер и театральный режиссер Тунгышбай Джаманкулов, затем были задействованы и вовсе известные персоналии, которых попросили организовать соответствующие письма в различные влиятельные инстанции с просьбой о моральной и административной поддержке проекта. Что и было сделано, а фильму открыли "зеленую улицу".

Для начала, "на подготовку и предподготовку съемочного процесса" творческой группе было выделено 100 миллионов тенге (и вроде как обещано еще 450 миллионов), но когда зашла речь об основном транше, чиновники решили еще раз перечитать сценарий и проект как-то начал постепенно затухать. Обиженные члены съемочной группы распространили информацию, в которой обвинили руководство министерства в коррупции (а точнее – в требовании "отката"), но параллельно "компетентные органы" заподозрили самих кинодеятелей в растрате и хищениях выделенных бюджетных средств. Подозрения, судя по всему, подтвердились и сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции был задержан режиссер Талгад Жаныбеков, а еще через некоторое время по подозрению в растрате средств помещена в СИЗО исполнительный директор "Казахфильма" Гаухар Искакова.

В свою очередь, министр Арыстанбек Мухамедиулы азартно судился с обвинившими его в коррупции и любви к пресловутым "откатам" Жаманкуловым и Жаныбековым, и в итоге, добился от них извинений и денежной компенсации морального вреда. Что же до "Феникса", который так и не был снят (хотя, может это и к лучшему), то по итогам другого суда Жуманкулов и Жыныбеков получили по семь лет условного заключения (у народного артиста Жаманкулова впоследствии срок был амнистирован до 3,5 лет).

Отдышавшись после долгого судебного марафона, Арыстанбек Мухамедиулы опять смог в полную силу сосредоточится на исполнении служебных обязанностей.

Предвестником этого стали многочисленные интервью в СМИ, в которых как сам интервьюируемый, так и крайне доброжелательно настроенные журналисты не жалели красок, расписывая небывалый взлет развития культуры и искусства в стране:

"Кинопроизводство в Казахстане развивается сегодня семимильными шагами, и во многом это происходит благодаря главному культурному ведомству республики во главе с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы" – это еще не самые лестные характеристики главы министерства, которые можно было обнаружить на страницах самых различных изданий того периода.

Кинопроизводство действительно развивалось. Сам министр скромно списывал успехи на деятельность новой структуры, призванной катализировать сложный творческий процесс и давал понять, что отныне все будет вообще по-другому: "В целях централизации всей работы мы создали государственный Центр поддержки кино, который будет обеспечивать весь процесс сопровождения производства и постпроизводства фильмов, рекламу, прокат, защиту коммерческих интересов. Это принципиально новый шаг для нас".

Более детально об открывающихся перспективах рассказывала председатель центра Гульнара Сарсенова, упиравшая на необходимость поддержки отечественной кинематографии, повышении ее конкурентоспособности, и особенно "прозрачности рынка", что неминуемо должно увеличить поток инвестиций. Тогда же в оборот был запущен специализированный термин "пикчинг", то есть отбор лучших заявок. Например, после первого такого пикчинга государственное финансирование получило сразу 18 перспективных проектов.

Кстати по поводу одного из них, фильма "Нартай", через некоторое время разгорелся скандал, последствия которого пришлось сглаживать уже следующему министру.



Не корысти ради

Пока министр Арыстанбек Мухамедиулы готовился к прорывным проектам в области кинематографии, самые настоящие прорывы случились в других подведомственных отраслях.

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции отрапортовало о том, что обвинение в получении взятки предъявлено директору базирующегося в Алматы театра драмы имени Ауэзова Ерлану Билалу. По версии следствия, сумма незаконного вознаграждения полученного при махинациях со сдачей в аренду театральных площадей оценивалась в 1,5 миллионов тенге.

Впоследствии, уже на суде Ерлан Билал во всем горько раскаивался, просил не применять к нему суровых мер и самое главное – не лишать государственных наград. В итоге, был приговорен к 52 миллионам тенге штрафа, которые обещал выплатить точно и в срок.

Любопытно, что следственные действия в отношении экс-директора театра сопровождались громким ропотом довольно большой группы представителей "творческой интеллигенции", которые вообще призывали власти страны "понять и простить" оступившегося коллегу…

Едва отбушевали страсти в театре имени Ауэзова, как начался переполох в Национальной консерватории имени Курмангазы, ректор которой Жания Аубакирова, была обвинена проректором этой же консерватории Ботакоз Копбаевой в финансовых махинациях на сумму более 200 миллионов тенге.

– Сейчас только проверка может сказать – насколько это соответствует действительности, были ли нарушения. Конечно, по итогам только проверки правоохранительные органы могут дать свою оценку, – осторожно прокомментировал инцидент министр Мухамедияулы и попросил СМИ не "раздувать ситуацию". Проверки в консерватории шли несколько месяцев, и через некоторое время Жания Аубакирова была освобождена от занимаемой должности. Больше никаких санкций официально озвучено не было.

А затем пришел черед и самого министерства. По подозрению в получении взятки в размере 37,5 тысячи долларов были задержаны второй человек в иерархической вертикале Минкульта – ответсек Куатжан Уалиев и директор административного департамента, а заодно и уполномоченный по этике министерства Еренай Даржибаев. По версии следствия, чиновники перенаправляли весьма солидные суммы, выделяемые из бюджета на печатание общественно значимой литературы (а это, на минуточку, составляло до 140 миллионов тенге в год) издательству "Казакпарат", взамен получая от него весомы "откаты". Следствие шло довольно долго, на суде факты подтвердились, Куатжан Уалиев и Еренай Даржибаев были признаны виновными и их приговорили к 8 и 7 годам лишения свободы, соответственно.

Произошло это уже осенью 2019 года, и к этому времени, Министерство культуры и спорта получило нового руководителя – на должность министра была назначена Актоты Раимкулова, до этого работавшая в этом же министерстве на должности вице-министра, а еще раньше возглавлявшая министерский департамент по делам культуры и искусства. Сам Арыстанбек Мухамедияулы, поруководивший культурно-спортивным ведомством пять лет, отправился директорствовать в Национальный музей Республики Казахстан (с сохранением членства в совете директоров Национальной компании "Kazakh Tourism").



Страсти по хану Касыму

Несмотря на то, что на хрупкие женские плечи нового министра легла сразу масса важнейших дел и незавершенных при прежнем руководстве проектов, можно отметить, что человеком в министерстве она была не посторонним, так что включаться в работу уже в качестве первого руководителя можно было довольно оперативно. А дел действительно было много. Например, грандиозный проект по производству многосерийного художественного исторического фильма "Касым хан". Полное название этого поистине монументального творения звучало так: "В потоках истории: Обретая вечность. Касым хан". Согласно утвержденным планам, состоять "Касым хан" должен был из 25 серий, на которые был выделен рекордный даже по казахстанским меркам бюджет в 11,5 миллиардов тенге. В начале 2019 года на "Казахфильме" даже было создано структурное подразделение (или проще говоря – самостоятельный юридический филиал) под названием "Проект Касымхан". Со стороны министерства были выделены три первых транша общей суммой более трех миллиардов тенге "для организации работ", а затем затребованы дополнительные средства:

"Принятие проекта потребует дополнительных затрат из государственного бюджета. Общая стоимость трех сезонов с 2018 по 2022 годы составляет 11 миллиардов 400 миллионов тысяч. В том числе с 2018 по 2019 годы выделено 3 288 255 тысяч тенге Принятие проекта позволит увеличить потенциальную аудиторию, развить дух патриотизма и гордости у подрастающего поколения и не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий", – расписывала достоинства сериала в пояснительной записке новый министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Работа над сериалом действительно кипела. Особо хорошо это можно увидеть в отчетах Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Членами съемочной группы на сотни тысяч тенге покупались дорогостоящие мобильные телефоны, организовывались зарубежные вояжи (для ознакомления с историческим материалом), там арендовывались роскошные виллы, автомобили представительского класса, устраивались обеды и ужины в люксовых ресторанах. В общем, складывалось впечатление, что к наиболее приятной стороне ханского бытия, киношники приобщались через многочисленные "элементы красивой жизни". Заодно вскрылись и некоторые нюансы прямых хищений типа закупа пиротехнических материалов на завышенные суммы, обналичка с последующим выводом денег на личные нужды и прочие "хозяйственные нарушения, повлекшие ущерб для государственного бюджета страны".

В январе этого года состоялся первый суд, по итогам которого бывший директор "Проекта Касымхан" продюсер Куаныш Ахметов был признан виновным в хищении 30 миллионов тенге и приговорен к двум годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Еще два сотрудника проекта меньшего звания получили по три года ограничения свободы. А фильм снимается до сих пор… Теперь им занимается лично Акан Сатаев и сроки сдачи определены ко Дню независимости (если конечно, директору Сатаеву не помешает в работе недавно заведенное уголовное дело по фильму "Боксер", о котором говорилось в начале материала).

Кстати, в настоящее время еще нет данных о судьбе целого ряда других важных и нужных для "развития духовного потенциала страны" картин, на которые в прошлом году было выделено в общей сложности 8 миллиардов тенге. Так что, вполне возможно в нынешнем году, нас ждут и другие интересные новости из хозяйственной жизни отечественных кинематографистов.

Не совсем ясна и судьба самого АО "Казахфильм", который то решают приватизировать, как это планировалось в 2019 году, то отменяют это решение и начинают рассматривать проект реконструкции, подготовленный режиссером Ермеком Турсуновым (план предложенной Турсуновым и презентованный лично президенту Касым-Жомарту Токаеву, предусматривал выделение 45 миллиардов тенге из бюджета на модернизацию работы и без того вроде как работающей киностудии). В свою очередь, оппоненты данного проекта пишут очередные открытые письма, в которых упрекают Турсунова в "непомерных амбициях" и намекают на его стремления поближе "прислонится" к заветным бюджетным ассигнованиям.

В общем, киномир страны по-прежнему живет своей яркой и насыщенной жизнью. Кстати, в рамках последнего прошлогоднего пикчинга, проведенного Государственным центром поддержки национального кино (в настоящее время его возглавляет Есетжан Косубаев, помимо прочих должностей бывший в свое время и министром культуры), АО "Казахфильм" получает еще один миллиард тенге и, как говорится в официальном релизе, становится "крупнейшим бенефициаром государственной поддержки". Еще пять миллиардов бюджетных средств разделят между собой различные частные студии. В качестве перспектив нас когда-нибудь обещают порадовать фильмами "Серикбол Кондыбай: воин духа", "Алтын Адам", историческим детективом "Бату" и другими лентами, сценарии которых поручили одобрение высокой комиссии. И теперь, как мы уже убедились, главное чтобы съемки таковых все-таки состоялись и прошли без особых злокозненных приключений…



Культурные кадры

Пока же чиновники от культуры продолжают свою нелегкую деятельность на благо таковой. Например, Арыстанбек Мухамедиулы директорствует в Национальном музее, где среди прочих уникальных экспонатов присутствует и триптих "Мангилик Ел", состоящий из картин "Жанибек и Керей", "Жети Жаргы" и портрета Нурсултана Назарбаева, за который в свое время возглавляемое им министерство заплатило авторам 130 миллионов бюджетных тенге. (Тогда, министр Мухамедиулы разъяснил, что труд художников работавших над полотнами должен быть оценен высоко):

– 130 миллионов тенге – много или мало, это, конечно, судить специалистам. Это потому, что такое определение. В действительности наш художник – очень успешная личность, его картины за рубежом на крупнейших выставках выставляются и вызывают огромный интерес...

Что же до министра Актоты Римкуловой (которая, как мы помним, ожидает результатов следствия по делу Сакена Мусайбекова для того, чтобы принять кадровое решение по себе самой), то судя по всему, в независимости от выводов "компетентных органов", вариант возвращения Мусайбекова на прежнюю должность она особо всерьез не рассматривает. Такой вывод можно сделать в связи с недавним назначением на пост вице-министра культуры и спорта бывшего первого заместителя акима Алматы Ерлана Кожагапанова. Профессионала в таможенном деле и большого знатока футбола.

Кстати, назначение Ерлана Кожагапанова – это не первая кадровая перестановка в министерстве в нынешнем году. Взамен выбывшего по собственному желанию еще одного вице-министра культуры – Уркена Бисакаева, в конце прошлого года, не нашедшего общего языка с жителями Мангитауской области, активно возражавшими по поводу строительства отеля "Rixos Water world" в заповедном урочище Бозжыра, на его место был принят Габидулла Абдрахимов. Это бывший аким Шымкента, пару лет тому назад передававший через социальные сети горячие приветы соотечественниками из города Лондон. После такой активности чиновника в социальных сетях, ему пришлось уйти в отставку, а тогдашний руководитель администрации президента Крымбек Кушербаев высказал мнение о том, что "поведение Габидуллы Абдрахимова подрывает доверие к власти", а сам Абдрахимов "исчерпал кредит оказанного ему политического доверия". Очевидно, кредит доверия был открыт по новой, так как начиная с нынешнего года экс-аким Абдрахимов будет курировать в министерстве направление развития туризма (впрочем, оно ему похоже действительно близко по духу). Заодно новоиспеченный вице-министр был утвержден и в качестве председателя совета директоров акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism".

– В мае 2019 года принята государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019–2025 годы, основной целью которой является достижение восьмипроцентного вклада туризма в ВВП страны, – напомнил коллегам сразу после вступления в должность новый куратор туристической сферы. – И для успешной реализации этой отраслевой госпрограммы, нам необходимо в этом году привлечь 1,1 триллион тенге частных и государственных инвестиций на различные проекты в сфере туризма, что может обеспечить рабочими местами около 22 тысяч казахстанцев…

Так что, в теории, туристическая деятельность должна в этом году переживать самый настоящий ренессанс. А вот что происходит на практике и как вообще обстоят дела в туристической отрасли страны, это явно тема отдельного, предметного разговора… Источник - turanpress.kz

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