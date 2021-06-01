Терминатор уже пришел и началась война роботов?

12:59 02.06.2021 Самое совершенное оружие, как и нанокухня, управляется все-таки человеком



Виктор Сокирко

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Вячеслав Преснухин



Достаточно сенсационная новость взбудоражила сейчас умы военных экспертов, аналитиков, да и обывателей, далеких от милитаристских тем. Издание The Independent (британский новостной таблоид, большая часть акций которого принадлежит российскому бизнесмену Александру Лебедеву), со ссылкой на доклад Совета Безопасности ООН, сообщил, что боевой дрон турецкого производства Kargu-2 впервые автономно атаковал людей, не получив на это указаний. Якобы в Ливии в 2020 году, с неподтвержденным результатом применения.



Терминатор уже пришел и началась война роботов? От человека ничего не зависит? Как в голливудских фантастических боевиках?



В реальности это "утка" чистой воды, на которую даже не стоит обращать внимания. Однако сама тема использования роботизированной техники в современных войнах, безусловно, заслуживает внимания.



Бесспорно, военная техника эволюционирует, боевые машины совершенствуются, особое внимание уделяется именно беспилотникам. Сейчас это не только уже привычные БПЛА, летающие дроны, но и подводные лодки и даже танки. Дистанционно управляемая техника не пригибается в атаке, без страха идет под пули и снаряды, не страшна ей и грязь. Впрочем, даже на расстоянии, ей управляет человек. Без особого риска для здоровья.



Танки придумали именно для того, чтобы защитить броней находящийся внутри экипаж. Какое-то время это работало, но вскоре появились противотанковые средства, которые способны уничтожить любую бронемашину. По официальным данным во время Великой Отечественной войны было уничтожено 96 5000 советских танков, немецких на порядок меньше, немногим более 30 тысяч. Понятно, что и танки были несовершенны, а средства противотанкового поражения повышались, тем не менее потери были огромными.



Американцы за время войны во Вьетнаме потеряли техники больше, чем за время Второй мировой войны, из них танков - около двух тысяч. Потери советских танков в Афганистане были значительно ниже, большей частью они выходили из строя по техническим причинам (использовались старые Т-55 и Т-62, которые выдерживали попадания нескольких выстрелов из РПГ), серьезных противотанковых комплексов у моджахедов просто не было. Танки хотя и принимали тогда участие в сопровождении колонн, в том числе с минными тралами, даже штурмовали кишлаки, пробивая глинобитные стены тяжелым корпусом, но большей частью использовались на "блоках", в качестве долговременной бронированной огневой точки.



Танки стали в последнее время более "навороченными", со средствами активной и пассивной защиты корпуса, более высокой скоростью и мощным вооружением. Танки оснащаются системами искусственного интеллекта. Одна из известных российских - система "ИИДБМС", совместимая с танком Т-80У-М1, которая предназначена для использования как в условиях боя, так и марша, и отвечает за управление танком, ведением огня из орудия, способна при помощи связи посредством компьютерных сетей согласовывать свои действия с другой техникой и получать указания из центра управления.



Или вот танк Т-14 на базе платформы "Армата" (который, правда, пока не пошел в серийное производство) реализует в своем конструкторском замысле концепцию "сетецентрической войны", где эта боевая машина используется для разведки, целеуказания и корректировки огня артиллерийских систем и танков из своего сопровождения. Для этого в Т-14 имеется круговой доплеровский радар с АФАР (активная фазированная антенная решетка) средней дальности, ультрафиолетовые HD-камеры наблюдения с круговым охватом на 360 градусов, способные детектировать работу двигателей техники по выхлопу из ионизированного газа. Танк также способен запускать беспилотный аппарат разведки с обзорной РЛС и инфракрасным прицелом.



Танки в своем развитии ушли за последние десятилетия далеко вперед, но пределов совершенству нет, и многие армии рассчитывают получить на вооружение бронетехнику нового уровня, в первую очередь роботизированную, управляемую на поле боя дистанционно. По словам начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ Вячеслава Преснухина, вопросам разработки и снабжения войск перспективными образцами вооружения, в том числе и роботизированными комплексами, уделяется самое пристальное внимание. Действует комиссия по развитию робототехники, которую возглавляет министр обороны.



- Организация разработки робототехнических комплексов для войск - одно из основных направлений деятельности нашего управления, - говорит Вячеслав Преснухин. - Создан Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Министерства обороны, который предназначен решать весь комплекс задач по военно-научному сопровождению разработок робототехнических комплексов военного назначения. Армия будущего - это армия инноваций. Они касаются любой оборонной составляющей - от полевой нанокухни, до роботизированных космических комплексов.



Одна из перспективных разработок, которая вскоре должна появиться на вооружении армии - это "Удар", дистанционно управляемый многофункциональный робототехнический комплекс. "Удар" предназначен для обеспечения боевых действий, боевых и разведывательных подразделений и частей, подразделений технического и тылового обеспечения сухопутных войск и частей специального назначения. В его составе мобильный робот огневой поддержки на базе шасси БМП-3, разведывательный беспилотник вертолетного типа и пункт дистанционного управления на шасси "Урал-4320".



Данная разработка способна обеспечить дистанционное и программное управление движением безэкипажных базовых шасси, колесных и гусеничных, - сухопутных робототехнических комплексов различного назначения. Возможно, что подобные бронированные беспилотники будут использоваться в ближайшем будущем при выполнении наиболее опасных задач на поле боя. При этом, по требованию Минобороны, боевой машиной могут управлять и люди - когда нет угрозы их безопасности, скажем, на марше, при выдвижении к передовой.



Интересные разработки "умных танков" представил и Израиль - три варианта прототипов боевой машины будущего "Кармель". По внешнему виду и вооружению (30-мм пушка) это скорее боевая машина пехоты (они и созданы на базе американского бронетранспортера М113). Экипаж каждой из них состоит всего из двух человек, при этом они оснащены десятками камер, радарами и датчиками, данные с которых высвечиваются на сенсорных экранах внутри танка. Вероятно, что танкисты будут взаимозаменяемы - каждый сможет как управлять машиной, так и вести разведку, применять вооружение и прочую технику.



Создателями "умных танков" стали три компании - "Израильская авиационная промышленность" (IAI), "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот". В представленных ими концепциях лежат новейшие технологии, которые обеспечивают, в том числе, единую картину на 360 градусов, получаемую на основе работы многочисленных датчиков. В разработке экипаж боевой платформы, представленной "Эльбитом", как сообщается, получит шлемы Iron Vision, в которых информация выводится на нашлемные дисплеи - такие используют пилоты истребителя 5-го поколения F-35. "Рафаэль" применила "стеклянную кабину", благодаря которой экипаж получает информацию, отображенную по периметру боевого отделения. Инженеры IAI презентовали системы, которые будут выводить данные как на крупные панорамные дисплеи, так и на личные экраны операторов.



Предполагается, что эти передовые платформы будут интегрированы в уже существующие и будущие бронемашины - как пилотируемые, так и автономные. На завершение разработки программы "умных танков" и поступления их на вооружение планируется потратить около семи лет. Предполагается, что продемонстрированные технологии будут реализованы в проекте новой версии танка Меркава 4 "Барак", который должен сойти с конвейера в ближайшие два года.



Российские ученые уже несколько лет ведут работу над созданием интеллектуальной системы управления движением бронетехники. Научно-производственный центр Юго-Западного государственного университета (г. Курск) разрабатывает систему автоматического движения гусеничной машины, то есть ее искусственный интеллект, еще с 2014 года. Цифровые сигналы управления могут подаваться хоть на трактор, хоть на боевую бронетехнику. Чтобы продемонстрировать возможности искусственного интеллекта использовали уменьшенный макет советского танка Т-34, который пользуясь датчиками и "техническим зрением" без помощи человека способен объезжать препятствия. Танк самостоятельно следит за мишенью с помощью движения башни.



Маршрут, который проходит робот, задается двумя способами. Первый - на сенсорном экране указывается точка финиша, к которой танк двигается самостоятельно, объезжая деревья и другие преграды. Второй вариант - на сенсорном экране маршрут рисуется полностью. Помощь роботу требуется лишь на самых сложных участках маршрута, а управление генераторами, дизелем, подача сигналов на электродвигатели осуществляется в автоматическом режиме.



При таком совершенствовании военной техники в технически развитых странах, с наделением бронированных монстров искусственным интеллектом, можно предположить, что в скором времени танки вообще смогут полностью обходиться без экипажа внутри. Роботы будут воевать на поле боя с такими же роботами.



Впрочем, если обратиться к самому толкованию слова "интеллект", то оно определяется как качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой. И самым "умным" беспилотником управляет все-таки человек, либо заложенная опять же человеком программа. Источник - СвободнаяПресса

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