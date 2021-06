Русские хакеры DarkSide: миллионы на вымогательствах, Америка без бензина и кодекс чести

13:02 02.06.2021

В начале мая сразу в 19 американских штатах был введен режим чрезвычайного положения.



Всему виной - крупнейшая в истории США кибератака на энергетическую инфраструктуру.



Мишенью для нападения стал трубопровод Pipeline.



За атакой стояла группировка Darkside и, как выяснилось, для них это далеко не первое такое нападение.



Почему вымогатели называют себя Робин Гудами и для чего хакерам свой колл-центр?







