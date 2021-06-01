 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русские хакеры DarkSide: миллионы на вымогательствах, Америка без бензина и кодекс чести
13:02 02.06.2021

В начале мая сразу в 19 американских штатах был введен режим чрезвычайного положения.

Всему виной - крупнейшая в истории США кибератака на энергетическую инфраструктуру.

Мишенью для нападения стал трубопровод Pipeline.

За атакой стояла группировка Darkside и, как выяснилось, для них это далеко не первое такое нападение.

Почему вымогатели называют себя Робин Гудами и для чего хакерам свой колл-центр?



Использованы фрагменты из фильмов:

01) "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая". Режиссер: Джордж Лукас. Lucasfilm ltd., 1983 г.
02) "Суперперцы". Режиссер: Грег Моттола. Columbia Pictures, The Apatow Company, 2007 г.
03) "Смертельное оружие". Режиссер: Ричард Доннер. Warner Bros. Pictures, 1987 г.
04) "Диктатор". Режиссер: Ларри Чарльз. Paramount Pictures, 2012 г.

Список использованных видеоматериалов:

01) Видео "Now hiring: Colonial Pipeline’s Associate Controller Position", 2018 г. Источник: Vimeo-канал "Tiffany Ellis-Muzante".
02) Видео "How a cyber attack crippled the Colonial Pipeline", 2021 г. Источник: YouTube-канал "CNET".
03) Видео "Enablon Industry Hero - Beth Purcell from Colonial Pipeline", 2020 г. Источник: YouTube-канал "Enablon".
04) Видео "Efendi - Cleopatra - Azerbaijan 🇦🇿 - Official Music Video - Eurovision 2020", 2020 г. Источник: YouTube-канал "Eurovision Song Contest".

Источник - Lenta.ru
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