В Киргизии хорошо бы за "кумторскую аферу" посадить весь Жогорку Кенеш 6 созыва, - Анвар Ажиев

13:43 02.06.2021

Сядет ли VI созыв ЖК за противоречащее нацинтересам соглашение по Кумтору?



1 июня 2021 - Анвар Ажиев



Сядет ли VI созыв ЖК за противоречащее нацинтересам соглашение по Кумтору?



Вчера в Бишкеке прошла целая серия арестов политиков по делу о коррупции на разных этапах реализации проекта по разработке крупнейшего золоторудного месторождения республики – Кумтор.



Были задержаны экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков, а также депутат Торобай Зупукаров.



Асылбеку Жээнбекову, являющемуся братом экс-президента Сооронбая Жээнбекова, как и депутату Торобаю Зулпукарову вручено уведомление о подозрении по статье "Коррупция" УК КР. Известно, что Торобаю Зулпукарову также инкриминируется незаконное обогащение.



Задержан экс-премьер-министр Омурбек Бабанов

Также под стражу были взяты экс-депутаты ЖК Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев. Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) сообщил, что после производства ряда следственных действий их задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 319 ("Коррупция") Уголовного кодекса КР.



Помимо этого, межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, Генпрокуратуры и МВД в связи с расследованием по фактам коррупции при заключении соглашений с канадской компанией Centerra Gold Inc., владеющей "Кумтор Голд Компани", разрабатывающей рудник Кумтор, уже допросила в рамках этого дела экс-премьер-министра Темира Сариева, бывших депутатов парламента Турсунтая Салимова и Сергея Ибрагимова. Также на допрос уже был вызван еще один экс-премьер-министр - Игорь Чудинов.



Юрист Жээнбекова: Дело является незаконным, имеющим политическую подоплеку

А сегодня по делу о Кумторе допросили еще двух депутатов ЖК прошлого созыва: Максата Сабирова и экс-спикера парламента Дастана Джумабекова. Кроме того, повестку на допрос получил депутат действующего парламента Рыскельди Момбеков.



Скорее всего будут и другие громкие задержания чиновников, депутатов и политиков, которые имеют отношение к соглашениям по разработке месторождения Кумтор.



Цель этих задержаний очевидна: власти готовятся к арбитражу с Centerra Gold.



Ранее Centerra заявила, что расценивает действия и решения властей Кыргызстана, касающиеся Кумтора, как попытку оправдать инициативу о национализации месторождения или принудить компанию отказаться от рудника. 16 мая стало известно, что канадский инвестор инициировал арбитражное разбирательство против правительства КР. Также компания сообщила, что запретила "Кыргызалтыну" операции со своими акциями в Centerra Gold Inc.



Текебаев про руководство Кумтора: Они наши же деньги направляют против нас

Шансы КР выиграть в этом судебном разбирательстве некоторые эксперты оценивают весьма невысоко, пугают, мол, республика проиграет однозначно.



Однако, если Кыргызстану удастся доказать, что в основе всех сделок по Кумтору лежали коррупционные схемы, в которых наши чиновники, политики, депутаты, родственники президентов и их приближенные просили и получали от канадских бизнесменов откаты за продление договоров по Кумтору или за изменение каких-то условий этих соглашений, то победа в арбитраже очень даже возможна.



И, откровенно говоря, Centerra, постоянно пугающая Кыргызстан арбитражом, сегодня рискует не меньше, чем наше правительство. Коррупционный скандал, в который так или иначе будет вовлечена компания, может сильно ударить по ее репутации и, само собой, скажется на ее прибылях.