Жуткие фото умирающих от голода лошадей в Мангистау обсуждают в Сети

14:56 02.06.2021

Жуткие фото умирающих от голода лошадей в Мангистауской области обсуждают в Сети, передает Tengrinews.kz.



Фотографиями поделился пользователь Facebook Бердимурат Торекенов. По его словам, в нескольких селах Мангистауской области лошади на грани вымирания. Торекенов утверждает, что в степи в нынешнем году практически не было осадков, пастбища высохли, из-за дефицита кормов лошадей нечем кормить.



"Сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве области. Фермеры в поисках пастбищ. Недавно несколько фермеров из Акшымырау пригнали лошадей на пастбище. По дороге пали 3-4 из них. На обратном пути умерли еще пять лошадей", – написал он.



Пользователь Facebook просит власти обратить внимание на эту проблему.



Напомним, ранее в Мангистауской области волонтеры спасли истощенную лошадь, которая упала в озеро и не могла подняться. Инцидент произошел в урочище Саура. Историю спасения лошади волонтеры "Клуба добряков Актау" рассказали в своем Instagram.