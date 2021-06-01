Даже мировой зачмор - Судан, кинул Кремль с военной базой, - Al Arabiya

16:09 02.06.2021

Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по пункту материально-технического обеспечения российского ВМФ, заявил начальник Генштаба страны. При этом он подтвердил, что Хартум открыт к военному сотрудничеству с США. На фоне разного рода предположений о причинах пересмотра замглавы МИД России выступил с разъяснением.

Хартум: "Мы пересматриваем соглашение о создании российской военной базы в Судане" (Al Arabiya, ОАЭ)



Начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил о том, что страна намерена пересмотреть соглашение по созданию российской военно-морской базы на Красном море, подтвердив, что недавний визит российской военной делегации в Хартум был связан с ранее подписанным соглашением.



Он также подчеркнул, что Судан открыт для военного сотрудничества с США.



На вопрос об эфиопо-суданском пограничном конфликте, начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн ответил, что "территории на границе с Эфиопией, которые заняли суданские вооруженные силы, 25 лет назад принадлежали Судану, и теперь наши силы вернулись на свои позиции".



Контакты по соглашению о создании военно-морской базы



Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия и Судан продолжают контакты по соглашению о создании российской военной базы на Красном море, и что обе стороны заинтересованы в этом проекте.



На вопрос, почему соглашение о создании российской базы до сих пор не ратифицировано, Богданов ответил, что "не ратифицируют, потому что у суданцев, я так понимаю, парламент еще не работает. Контакты идут, была проявлена взаимная заинтересованность в обсуждении этого проекта, он очень важный для обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе. Есть интерес с обеих сторон".



Приостановка действия соглашения



Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании военно-морской базы на своей территории до момента, пока его не утвердит законодательный орган. Власти Судана также приостановили любое новое размещение российских военных на военно-морской базе "Фламинго".



В 2017 году тогдашний президент Судана Омар аль-Башир заявлял, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу возможность создания российской военно-морской базы на Красном море.



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.



Читайте нас ВКонтакте и будьте в курсе происходящих в мире событий.

Оригинал публикации: الخرطوم: نراجع اتفاقية إقامة قاعدة روسية بالسودانОпубликовано 02/06/2021