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"Наша граница обильно кровоточит" - США не могут решить проблему миграции
17:49 02.06.2021

Американцы обсудили в Twitter, как вице-президент Камала Харрис справляется с поручением Джо Байдена о контроле иммиграции из Центральной Америки в США.

ДЖЕЙН СПАЙ, 2 июня 2021, 10:21 - REGNUM 24 марта президент США Джо Байден поручил вице-президенту Камале Харрис взять на себя ответственность по иммиграционной политике из Центральной Америки. За последние недели Харрис и ее команда пытались прояснить одну вещь: она не управляет южной границей, сообщает агентство CNN.

По словам представителей Белого дома, ознакомленных с динамикой, Камала Харрис и ее помощники подчеркнули, что они хотят сфокусироваться на условиях в Центральной Америке, которые являются причиной миграции к южной границе США, что и просил сделать Джо Байден. Рекордное число несовершеннолетних без сопровождения прибыли в страну весной 2021 года, эта ситуация представляет собой не только душераздирающую проблему, но еще и политическую.

"Наша граница обильно кровоточит, а Харрис фокусируется на стимуле, который создал эту рану", - написал @gwright_greg.

Ряд пользователей не согласен с тем, как вице-президент решает проблему, потому что, по их мнению, выяснение причин и слепая финансовая поддержка ничего не решат.

"Их решение до этого момента - финансово "помогать" этим странам без каких-либо проверок; одалживаете им деньги, а они сами должны воспользоваться этим, заботясь только о дипломатических отношениях и интересах", - считает @GAVR04.

Многие пользователи не поняли, чем занимается Камала Харрис, если она не может контролировать ситуацию на границе. Выглядит все так, будто президент поручил борьбу с кризисом вице-президенту, а она ничего не делает, остается вопрос: кто будет бороться с кризисом, если президент и вице-президент ничего не делают?

"Петь не может, танцевать не может, что ты вообще можешь… Не видел, чтобы Камала исполнила хоть одно поручение, я не фанат республиканцев, но Майк Пенс был вице-президентом получше. На данный момент Камала лишь ходит туда-сюда, рассказывая глупые шутки, мы имеем дело с человеческими жизнями, время поработать", - отметил @Gregory78534010.

"Так твой босс сказал тебе выполнить работу. А ты не выполняешь… Ты ему сказала? Или он использует тебя как козла отпущения?" - спросил @Lah78Hempy.

У комментаторов появился вопрос: занимается ли Камала Харрис чем-либо или она просто везде сопровождает Байдена? Американцы не видят, что она довела до конца хоть один проект.

"Возможно, это потому, что она очень занята сопровождением Джо на каждом мероприятии. Они боятся, что Джо может не дожить до конца дня, а она рядом и готова перенять дела, на всякий случай?" - интересуется @KicknASCll.

Некоторые пользователи предположили, что основная причина иммиграции в Америку является недоступность образования в своих странах и проблемы с системой здравоохранения, предложили финансировать именно эти сферы. Во многом на поток мигрантов может повлиять и политическая ситуация в их стране.

"Помогите развитию высоко стандартизированных образовательных учреждений в Южной Америке. Число людей, льющихся к границе, будет оставаться прежним или снизится, но они будут образованными и уверенными. Вообще, они могут остаться и развивать свои страны", - прокомментировал @pharmauth127.

"Никто не может остановить отчаянных людей от попытки скрыться в США, если в их родной стране их будут пытать или убьют. Демократы ищут способ вылечить эти проблемы, чтобы люди не были отчаянными", - написал @ItsTeamGoodGuy1.

В комментариях также написали, что Камала Харрис не решает проблему, потому что она ее боится или ей полностью плевать на мигрантов и южные границы государства.

"Камала избегает проблему, потому что она (проблема) плохо выглядит. "Контроль над иммиграцией" должен включать в себя контроль и управление границей по определению!" - считает @JR_justJR

"Если она достаточно сильно зажмурит глаза, она может притвориться, будто проблемы не существует", - написала @HenriettaVando3.

Напомним, Джо Байден доверил ситуацию с мигрантами на южной границе США вице-президенту Харрис, потому что "она наиболее квалифицированный человек для этого дела, для руководства нашей работой с Мексикой и Северным треугольником, и странами, которые могут помочь, которым нужна помощь в остановке движения огромного количества народа, остановке миграции к нашей южной границе".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622645340
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