Избран 11-й президент Израиля - Ицхак Герцог

19:52 02.06.2021

Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом страны, передает zakon.kz.



Jerusalem Post сообщила, что за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26.



На пост президента Израиля претендовали двое кандидатов: глава "Сохнута" Ицхак Герцог, и педагог, лауреат Премии Израиля Мирьям Перец.



Герцог - сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов".



Он сменит на президентском посту Реувена Ривлина в июле.