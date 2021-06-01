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|Избран 11-й президент Израиля - Ицхак Герцог
19:52 02.06.2021
Глава Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог был избран в первом туре тайного голосования депутатов Кнессета (парламента) 11-м президентом страны, передает zakon.kz.
Jerusalem Post сообщила, что за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26.
На пост президента Израиля претендовали двое кандидатов: глава "Сохнута" Ицхак Герцог, и педагог, лауреат Премии Израиля Мирьям Перец.
Герцог - сторонник мирного урегулирования палестино-израильского конфликта по принципу "два государства для двух народов".
Он сменит на президентском посту Реувена Ривлина в июле.