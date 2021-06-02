 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рос-оппозиционеры навальнисты уходят от преследований в криптовалюту
20:44 02.06.2021

2.06.2021

Оппозиционер Андрей Пивоваров взят под стражу за предполагаемый побег из Краснодара
Иван Родин
Заведующий отделом политики "Независимой газеты"

В ожидании решения краснодарского суда экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров смог пообщаться с прессой.
Бывшего главу "Открытой России" (ОР) Андрея Пивоварова краснодарский суд 2 июня отправил в СИЗО, чтобы тот не убежал от преследования за деятельность нежелательной организации. Думская кампания стартует с сомнительных уголовных дел и попыток оппозиции не подставить сторонников. Навальнисты предложили жертвовать деньги на политику только в криптовалюте. На этом фоне призывы лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова к несогласным работать на повышение явки выглядят не актуальными.

Следствие предполагает побег Пивоварова именно из Краснодара, куда его сами же силовики и привезли из Петербурга в наручниках. Первомайский райсуд этого города принял решение об аресте оппозиционера на два месяца.

Тем самым, если дело даже и развалится, то принять участие в выборах Госдумы Пивоваров уже не сможет. Теоретически он, конечно, имеет право баллотироваться прямо из СИЗО, но на практике это и прежде мало кому удавалось, а по нынешним временам вообще выглядит фантастикой.

К этому же жанру, впрочем, относится и само "дело Пивоварова" – по ст. 284.1 УК РФ за его участие в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Во-первых, ОР, за поддержку которой постами в соцсетях теперь и ответит Пивоваров, официально не признана зарубежной структурой, о чем не раз заявляли правоохранители самого высокого ранга. Во-вторых, Пивоваров вовсе не участвовал в деятельности ОР, он ею, по сути, руководил, что и было подтверждено в конце мая, когда именно он объявил о самороспуске данного движения. Таким образом, у силовиков как-то не все в порядке с фабулой создаваемого ими дела.

Еще слабее выглядят аргументы следствия в пользу самой строгой меры пресечения Пивоварову – взятия под стражу. На заседании суда защита попросила обвинение привести хотя бы одно доказательство того, что Пивоваров уклонялся от разбирательств. Это был один из доводов в пользу его ареста. Ответ последовал такой: все в материалах дела, но оглашению они не подлежат, поскольку имеют гриф "для служебного пользования". Обычно это означает, что это данные оперативного свойства – прослушка, скрытая видеозапись, рапорты наружного наблюдения или внедренных агентов. Но главный аргумент следствия за незамедлительный арест Пивоварова был такой: находиться под домашним арестом в Краснодаре ему будет негде, а это значит, что он сбежит. Уверения защиты, что если и так, то, дескать, не дальше Москвы или Петербурга, суд счел необоснованными, а заодно не посмотрел на договор аренды Пивоваровым местного жилья и его собственника, прибывшего на заседание.

Арест гражданина РФ за предполагаемый переезд из одного города страны в другой – это уже край правового формализма, объясняемый, впрочем, жесткой политической целесообразностью. Пивоваров не ошибался, когда заявлял, что это, по сути дела, предвыборный уголовный процесс, однако он напрасно считает, что статья УК применена лично против него и именно его избирательных планов. На самом деле его процесс даже в самой начальной стадии должен стать назидательным примером для прочих ходорковцев или навальнистов. Лидер последних – политэмигрант Леонид Волков, кажется, уже понял, что ключевая проблема несогласных, грозящая сломом всем электоральным планам, – это страх рядовых сторонников, которые не могут, а точнее, не собираются убегать из России.

Поэтому 2 июня Волков выступил в YouTube со специальным обращением к оппозиционно настроенным россиянам. Он заявил, что раз навальнисты продолжают борьбу с режимом, то ее необходимо финансировать, как и прежде, через небольшие частные пожертвования. Так что он призвал людей не отказываться от своих обязательств. А чтобы обезопаситься от преследований за донаты, заметил Волков, надо всем осуществлять платежи в криптовалюте. Мол, движение денег там, конечно, можно отследить, но анонимность при этом, дескать, все равно сохраняется. Волков в своем видео уже отрекламировал ряд бирж, уверяя, что навальнисты отобрали для сторонников самые доступные и понятные. Так что лозунг дня – "Граждане, уходите в биткойн!"

На этом фоне фантастических уголовных дел против оппозиции и не менее фантастического уровня ее меркантильной прагматичности призывы Удальцова о совместных действиях правых и левых для пропаганды обязательного прихода избирателей на участки выглядят совершенно архаичными. Он настаивает, что власть, дескать, будет работать на снижение уровня явки за 50%, а следовательно, противники власти должны попытаться разогреть активность граждан до 60–70%. Удальцов своими заявлениями демонстрирует и хорошее знание теории, и свою отсталость от практики.

Дело в том, что для власти нет смысла гасить некую абстрактную явку в целом, задача в том, чтобы мобилизовать свой электорат и демотивировать соперничающий. Инструменты для реализации этой задачи уже испытаны в деле: прошли тренировки в виде экспериментального электронного голосования и праймериз "Единой России", а оппозиционеров штрафуют и арестовывают в соответствии со второй частью программы. Оппозиции же, особенно если она при этом объединится, придется апеллировать к максимально широким массам. Без доступа к государственным СМИ такое невозможно, а в интернете все подобное будут банить под формулировкой "незаконная агитация".

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622655840
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