Ковидная амнистия для мигрантов в России близка к коллапсу, - "НГ"

20:48 02.06.2021

В очередях к чиновникам смешались гастарбайтеры и соотечественники, нелегалы и законопослушные приезжие

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Находящиеся в России иностранцы не хотят отправляться домой.

Ковидная амнистия для приезжих подходит к концу – и во многих городах возле миграционных центров в преддверии 15 июня толпятся иностранцы. По нескольку дней подряд эти люди пытаются попасть на прием, чтобы сдать документы для оформления законного пребывания или работы в России, но это мало кому удается. По мнению правозащитников, в возникшем коллапсе во многом виноваты сами миграционные чиновники. Руководство МВД заинтересовано в скорейшем разрешении кризиса, однако именно федеральный Центр промедлил с выдачей четких установок. Вот на местах и приходится принимать свои решения по мигрантам, которые часто оказываются неэффективными, а то и неадекватными.



Мораторий на выдворение иностранцев, не легализовавших свое пребывание в РФ, истекает в середине июня. Потому в миграционные центры, особенно в крупных регионах, выстроились большие очереди из мигрантов, пытающихся урегулировать свой статус. Это понятно, ведь в противном случае их ждут штрафы и депортация из страны.



По словам замначальника Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Дмитрия Демиденко, столпотворение в первую очередь связано с тем, что многие иностранцы встают на учет в последний момент: "Потому что 15 июня не за горами, а у нас, как всегда: полтора года с момента указа (президента. – "НГ") люди не хотели решать свои вопросы". Он, правда, уверяет, что сотрудники стараются справляться с кратно увеличившейся нагрузкой, тем более что "основной наплыв – в утренние часы, после обеда уже никого не найдешь".



На местах инспектора действительно жалуются, что работают на износ – и все равно времени принять всех желающих не хватает. Упрощения законодательства для мигрантов также привели к дополнительной нагрузке на миграционные структуры. Но, скажем, питерские правозащитники сообщили "НГ", что окошки мигручета на самом деле работают всего по два часа четыре раза в неделю. При этом людей принимают в порядке живой очереди, "записаться заранее ни через терминал, ни через "Госуслуги" нельзя".



По данным правозащитников, стремление мигрантов поскорей легализоваться обоснованно: центры временного размещения снова стали активно наполняться, участились и полицейские рейды в поисках нелегалов. Эксперты настаивают, что толкотня – это следствие волокиты и некомпетентности сотрудников миграционных органов. Приезжие вынуждены неоднократно обивать одни и те же пороги: их гоняют из одного подразделения в другое, из-за формальных неточностей отказываются принимать документы – и вот уже предлагают прийти на другой день. Между тем сроки истекают, за это нарушение полагается штраф, повторный случай – уже официальный отказ в легализации. Так что после нескольких неудачных попыток сдать документы мигранты обращаются за помощью к юристам и правозащитникам, а толпа только прибывает. Есть и такие случаи, когда инспекторы просто "разворачивают людей, советуя им поскорее покинуть Россию".



Таким образом, ранее объявленная коронавирусная амнистия, подразумевающая, что мигранты без статуса могут встать на учет без каких-либо санкций, де-факто забуксовала. При этом количество нелегалов в РФ по-прежнему остается весьма внушительным. На учет ставят лишь тех, у кого есть основания получить тот или иной правовой статус, но у многих иностранцев нет действительных документов, удостоверяющих их личность, а на восстановление требуется не меньше года. Так что тем, кто в течение последних лет совершал правонарушения, например подделку миграционных карт, фиктивную регистрацию, работу в отсутствие трудового договора, "говорят – пока еще можно, добровольно выезжайте из страны", сообщили "НГ" правозащитники из регионов.



Многие гастарбайтеры боятся быть выдворенными уже после снятия ограничений. У большой части трудовых мигрантов нет денег, чтобы оплатить дорогостоящий патент, у многих возникли сложности с поиском "принимающей стороны". Как рассказали "НГ", "люди находятся в недоумении, опасаются, что, если придут в миграционный орган, попадут "на карандаш" и их депортируют". Эти опасения, кстати, подтверждаются конкретными случаями, когда обратившихся к властям гастарбайтеров привлекали к административной ответственности и отправляли в суды.



При этом эксперты расходятся во мнении о том, действительно ли МВД проводит своего рода амнистию. С одной стороны, мигранты, которые обратятся до 15 июня, в основной массе не будут подвергнуты выдворению и не попадут под запрет на въезд в РФ. Но стоит ли их тогда отправлять домой? Тем более что говорить о возобновлении регулярного авиасообщения следует с оглядкой на малое количество рейсов и завышенную стоимость билетов. Не проще было бы дать основной массе обратившихся в миграционные органы возможность получить патенты и работать в летний период, раз власти сами заявляют о дефиците кадров, подчеркивают правозащитники. Важно, что сейчас в очередях стоят именно те приезжие, которые нацелены на легализацию, так что власти могли бы продлить им срок еще хотя бы на месяц. Но главное – это активизировать разъяснительную работу и ужесточить спрос с низовых звеньев бюрократического аппарата.