РосТатарАктриса Чулпан Хаматова решила в знак дем-протеста эмигрировать в Латвию

21:07 02.06.2021 Латыши обманули Чулпан Хаматову

Юрий Алексеев

Журналист

2 июня 2021,

Тут к нам в Латвию вдруг переехала Чулпан Хаматова. Купила кусочек земли в 100 км от Риги за изрядные деньги и получила, согласно латвийскому закону, вид на жительство. Временный, на пять лет.



А после покупки кусочка латвийской земли "Зулейха всей Руси" смачно плюнула в сторону страны, гражданкой которой она пока еще является. Цитата: "Многие талантливые люди вынуждены были туда [в Латвию] выехать, не имея возможности здесь [в России] элементарно расти в собственной профессии или как-то в ней состояться..."



Чудны дела твои, Господи... Латышские актеры-режиссеры, даже самые упоротые националисты, сейчас всей душой стремятся в Россию, учат ненавистный русский язык. Хоть бы на шоу Соловьева попасть, как актер Андрис Лиелайс, чтобы сыграть там роль латышского отморозка (за это шоу Лиелайсу, по слухам, платят такие деньги, которых в Латвии давно нет).



Хоть как режиссер Алвис Херманис, поставивший в России спектакль "Горбачев", где, кстати, Раису Максимовну сыграла та же самая Чулпан. В России у Херманиса зритель есть, хоть и специфический. А в Латвии его давно уже нет, никакого. Все латышские деятели культуры исторически ломятся в Россию со времен СССР, хоть тушкой, хоть чучелом. Кушать-то хочется! И тут вдруг звезда популярных российских спектаклей-сериалов, обласканная и обцелованная всем, кем можно, уезжает из России в мою забытую богом Латвию под девизом, что ей там, в России, "не дают расти в собственной профессии или как-то в ней состояться..."



Она собралась расти и состояться в профессии ЗДЕСЬ? Где в театры ходят полтора инвалида, и театров – по пальцам одной руки пересчитать, где фильмы снимают раз в пять лет на смартфон за еду? Расскажу для непричастных про "вид на жительство в Латвии". И для новообращенной латышки Чулпан – тоже. Это интересно. Началась сия тема в благословенном 2008 году, когда в мире грянул кризис "недвижки". Лопнул кредитный пузырь, и оказалось, что в Латвии на пике роста "балтийских тигров", только что вступивших в Евросоюз, понастроили дикую кучу дорогой недвижимости, на которую вдруг не оказалось покупателей. Застройщики-риелторы взвыли...



Латыши – народ небольшой (около миллиона всех вместе взятых), но расчетливый. В том же году они придумали каверзу под названием "золотая инвестиционная виза". Означала она вид на жительство (ВНЖ) в Латвии на пять лет с правом продления для всех, кто купит недвижку на сумму 100 тысяч латов (140 тысяч евро). А латвийский ВНЖ, как страны Евросоюза, автоматически дает безвизовое перемещение по всей Европе, включая членов семьи "инвесторов". Покупай, живи, радуйся, путешествуй без виз.



И потекли в Латвию средне-богатые буратинки со всей России. Купить ВНЖ в Лондоне – там миллионы надо, это для высокобогатых буратинок, а в Латвии – всего 140 тысяч, почти каждый директор вещевого рынка из провинции может накопить. Латвийские "элитные" квартиры-особняки разлетались в конце 2010-х, как горячие пирожки. Особенно среди творческой российской интеллигенции. Пришлось даже достраивать, не всем хватило. Каждый год в экономику Латвии, которая по населению равна примерно Удмуртии, вливались миллиарды полновесных российских евро. Тысячи новых "инвесторов" радостно пили кофе в рижских кафе без виз, просто купив билет на самолет из Москвы. Всего-то чуть больше часа лету, и ты уже в как бы Европе...



Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

А через пять лет, в 2012-м, латыши заметили, что недвижка за 140 тысяч у них уже кончилась. А вот то, что подороже – простаивает. Они увеличили "инвестиционный" ценз до 250 тыс. евро. Средне-богатые буратинки из России (Украины, Казахстана) принялись покупать и ее. И опять в экономику Латвии потекли миллиарды. А еще через пять лет, в 2017 году, латыши, убедившись, что весь их дорогой неликвид недвижки распродан, учинили новый закон для тех, кто уже вляпался в их "инвестиционный проект". До этого было так: покупаешь недвижимость в Латвии за 140 или потом за 250 тысяч евро – получаешь автоматом "евросоюзный" ВНЖ на пять лет с правом бесплатного продления каждые пять лет пожизненно. И имеешь безвизовое передвижение по всей Европе, если ты свою недвижимость не продал.



Латыши озаботились: а почему продление ВНЖ для этих русских у нас – бесплатно? Почему мы 10 лет назад так решили? Непорядок! Давайте-ка сделаем его платным. Например, по пять тысяч евро на пять лет с каждого владельца нашей недвижимости и каждого члена его семьи. А что? Имеем право, мы здесь власть! Сказано – сделано. И вот накупившие в Латвии недвижки российские буратинки столкнулись с суровой латышской реальностью: продление "инвестиционного" ВНЖ на каждого члена их семьи в год будет им стоить по 1000 евро с носа. Опаньки! Так это ж в семь раз дороже годовой шенгенской визы!



А что взамен? Квартирка в Риге или домик в латвийских кустах в пяти км от моря? В Латвии, где делать в принципе нечего, где от скуки аж мухи дохнут? Где лето – две недели в году, а остальные 50 недель – отопительный сезон? А отопление в Латвии, замечу, отдельная системообразующая статья расходов. На него местное население зимой кредиты берет, зарплаты хватает не всем... И начался обратный отсчет: накупившие в Латвии недвижимости российские буратинки бросились сливать ее по-быстрому. А не получилось. Оказалось, что в Латвии только одни они – дураки с ВНЖ по 1000 евро в год. На их "элитные" квартиры-особняки местных покупателей нету. Население Латвии живет бедненько-скромненько. А отдельные богачи, поднявшиеся как раз на продаже российским буратинкам "элитной" недвижимости, давно уже накупили всего, что им надо.



И стоят сейчас по забытой Богом Латвии дома средне-богатых российских буратинок: бизнесменов, шоуменов и просто когда-то удачливых торговцев редиской. Где окна не мыли лет пять уже, а может и больше.



Прогуливаюсь иногда мимо них, наблюдаю... Чулпан Наилевна Хаматова купила на днях за дурные деньги вместе с ВНЖ даже не дом у моря и не квартиру в Риге, а только участок земли в 100 км от Риги, в окрестностях микроскопического городка по имени Цесис. Она там хочет построить дом и там "расти в собственной профессии".



Я знаю эту тему. Этот кусочек земли по заоблачной цене ей продал дико хитрый латышский бизнесмен Айвар Звирбулис ("воробей" в переводе с латышского). Этот латышский "джек-воробей" в свое время перекопал ландшафт в 100 км от Риги, разбил его на кусочки и теперь раскручивает там проект "латышский город солнца для иностранных миллионеров". Пока что я не слышал, что кто-то из иностранных миллионеров, кроме Чулпан Хаматовой, там начал жить. Чулпан сказала, что купить эту землю ей посоветовал ее латышский друг. Я даже догадываюсь – кто. Режиссер Херманис? А кто ж еще? Латыши – народ маленький, все друг друга знают. Все в доле. Особенно, когда надо развести доверчивых русских, пусть даже с татарскими фамилиями.



Когда бедная Чулпан поймет, что возвести там, в заднице мира, дом – это по деньгам ей надо еще сняться в трех "зулейхах"... А когда она поймет, что 100 км от Риги – там вообще жизни нет, что в Латвии жизнь заканчивается в трех км от столицы, а дальше – волки воют... И что до рижского аэропорта оттуда ей ехать минимум три часа, и то, если кто-то дорогу расчистит... А в самом Рижском аэропорту тоже скоро волки завоют...



Возможно, через несколько лет, потерявши свои деньги, силы и часть здоровья, она вернется из Латвии в Россию и со свойственным ей талантом расскажет, как это было у нее в Латвии, как она там "выросла в профессии". А пока рассказываю об этом я. Я в теме, я редко ошибаюсь. Источник - vz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622657220

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июня 2021 года №587

- В Казахстане отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации

- За 5 лет экономика Туркестанской области вырастет в 1,5 раза - А. Мамин

- Индекс благополучия детей будет внедрен в Казахстане в 2022 году

- О выборах акимов

- Заложен фундамент индустрии

- Инфляция в Республике Казахстан

- Обзор финансового сектора в апреле 2021 года

- Этнополитика Казахстана: от АНК к государству

