Лауреатом Букера этого года стал афро-француз Диоп за роман "Ночью вся кровь черная"))

21:56 02.06.2021

Лауреатом Букеровской премии стал француз Давид Диоп



Французский писатель Давид Диоп стал победителем международной Букеровской премии с романом "Ночью вся кровь черная". На награду в этом году также претендовала россиянка Мария Степанова, вошедшая в шорт-лист номинантов с книгой-эссе "Памяти памяти".



О победе француза сообщается на сайте премии. Книга Давида Диопа повествует о временах Первой мировой войны, в центре сюжета - сражающийся на стороне французов сенегальский солдат, выходец из бывших африканских колоний Франции.



Букеровская премия присуждается работам на английском языке. Нынешний формат премии, с "длинным" и "коротким" списками, действует с 2016 года. Мария Степанова стала первой россиянкой, попавшей в шорт-лист.