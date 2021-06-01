ОПЕК+ не хочет ничего менять. Участники соглашения не стали менять планы по добыче, - "Къ"

00:03 03.06.2021

"Коммерсантъ" от 01.06.2021,

Крупнейшие страны производители нефти подтвердили приверженность к прежним договоренностям, в рамках которых ОПЕК+ в мае-июле увеличивает добычу на 2 млн баррелей в сутки. Решение далось ОПЕК+ без особых споров, накануне именно такого исхода предсказывали опрошенные "Ъ" эксперты, несмотря на риски резкого увеличения экспорта нефти из Ирана после возможного снятия санкций США. Вице-премьер РФ Александр Новак тем не менее подчеркнул наличие "неопределенности" на рынке, несмотря на снижение мировых запасов и высокие цены на нефть. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 1 июля.



ОПЕК+ в ходе встречи 1 июня решили не менять договоренностей по уровням сокращения добычи на июнь-июль. Эти договоренности были закреплены в апреле: участники сделки тогда договорились увеличить производство на 2 млн б/с за май-июль. В следующий раз страны ОПЕК+ обсудят ход соглашения по ограничению добычи 1 июля.



В то же время в заявлении ОПЕК+ отсутствуют какие-либо ориентиры относительно уровня квот в августе.

Как сообщал "Ъ" 1 июня, основным фактором неопределенности для принятия решения ОПЕК+ считались переговоры о возобновлении иранской "ядерной сделки". В случае успеха США могут вернуться в сделку и снять санкции с иранского нефтяного экспорта, что позволит Тегерану существенно его увеличить в тот момент, когда спрос на нефть еще полностью не восстановился после пандемии. Так, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил 31 мая о возможности вдвое увеличить добычу нефти в стране, до 6,5 млн б/с.



Но, несмотря на иранский фактор, накануне отраслевые эксперты прогнозировали сохранение прежних договоренностей, а 1 июня цена на Brent превышала $71 за баррель впервые с марта.

При этом в ходе заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивал, что, несмотря на значительное улучшение ситуации, по-прежнему сохраняются "риски высокой неопределенности". "Перспективы рынка на конец этого года выглядят особенно многообещающими. Мы ожидаем, что спрос превысит 99 млн б/с в четвертом квартале, что вернет нас в диапазон допандемических уровней",- цитировал сайт ОПЕК генсека организации Мохаммеда Баркиндо.



При этом министр нефти Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил по итогам встречи министров, что те не обсуждали проблему роста добычи в Иране в случае снятия санкций США. Он не пояснил, почему этот вопрос не обсуждался.



Дмитрий Козлов