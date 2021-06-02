 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай хочет, чтобы за границей его любили, - В.Скосырев
00:04 03.06.2021

Пекин отказывается от воинственной пропаганды за рубежом
Владимир Скосырев
2.06.21

Cи Цзиньпин намерен расширить круг друзей Китая.
Выступая на политбюро, генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин призвал увеличить круг друзей КНР, а работников СМИ и дипломатического фронта быть открытыми и в то же время скромными. Тогда стране будут больше доверять и уважать ее. Иностранные эксперты расценивают речь как свидетельство того, что Пекин стремится склонить на свою сторону общественное мнение Запада. Но эксперты считают, что фундаментальный подход к внешнеполитической информации останется прежним, она просто станет более аккуратной.
Си сказал, что нужно постоянно расширять круг доброжелателей, которые понимают Китай и симпатизируют ему. Как передает агентство Bloomberg, это может свидетельствовать о том, что руководство страны пересматривает свою стратегию коммуникаций с миром, подобно тому, как президент США Джозеф Байден укрепляет престиж Вашингтона, которому нанес ущерб его предшественник, провозгласивший лозунг "Америка прежде всего".

В последние месяцы Китай стал все более жестко отвечать на те акции США и их союзников, которые рассматриваются как посягательство на его коренные интересы. Вводились санкции против чиновников Запада, выступавших с критикой Китая за нарушения прав человека в Синьцзяне, Гонконге, их лишали возможности посещать Китай. Все обвинения в свой адрес Пекин отвергал в самых категорических выражениях. Зарубежные СМИ назвали этот стиль "дипломатией волка", используя образ из популярного китайского кинобоевика.

Те партнеры Китая, которые стремились установить с ним более тесные связи, как Евросоюз, Британия, полагают, что именно этот воинственный подход мешает урегулировать разногласия. С этой оценкой, в общем, соглашается Ван Ивэй, директор Института международных отношений в Народном университете в Пекине. Имидж Китая ухудшился после того, как вспыхнула пандемия, признает он. "Когда Китай заявляет о превосходстве социалистической системы или высмеивает неспособность других стран обуздать COVID-19, это вызывает беспокойство на Западе", – говорит ученый.

Reuters напоминает, что несколько журналистов США в прошлом году были высланы из Китая. Пекин также запретил показывать репортажи Би-би-си на ТВ в КНР после того, как британская широковещательная корпорация распространила материалы о нарушениях прав человека в Синьцзяне и происхождении коронавируса. Можно ли ожидать, что линия Пекина в освещении в медиа таких острых тем изменится? Из текста речи Си в изложении агентства "Синьхуа" трудно сделать определенный вывод. Генсек, в частности, сказал, что нужно создать команду профессионалов и "применять точные методы коммуникации" для разных регионов.

В беседе с "НГ" доцент ВШЭ Михаил Карпов отметил: "Трудно представить, что китайцам удастся что-то серьезное сделать. В любом случае ограничения для китайских СМИ останутся. Для иностранцев, может быть, кое-что смягчат. Но фундаментальные ограничения неизбежны. Специфика власти в Китае такова, что режим не может по-иному функционировать. Тем не менее пропаганда за рубежом станет, может быть, более аккуратной. У них есть для этого экспертиза и ресурсы. Но внутри страны вряд ли можно ожидать серьезных послаблений".

Заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов счел необходимым подчеркнуть разницу в том, как функционировало политбюро ЦК КПСС и как работает политбюро ЦК КПК: "Си выступил на 30-й по счету коллективной учебе политбюро. Этот жанр совершенно неизвестен нам по советским временам. Как это происходит в Китае? Выбирается актуальная тема, по которой приглашают научного докладчика. Ученый выступает, после этого происходит обсуждение, на котором генсек делает замечания. В данном случае докладывал Чжан Вэйвэй, профессор Фуданьского университета в Шанхае, специалист по международным коммуникациям. Он работал в Швейцарии более 10 лет. Во время дискуссии ничего принципиально нового не было сказано. Заседание было приурочено к грядущему 100-летию КПК. Си сказал, что нужно изыскивать возможности для того, чтобы рассказать внешнему миру о китайском социализме, почему марксистское учение привело не к провалу, а к успеху, позволив Китаю стать сильным и богатым".

В нулевые годы КПК тоже говорила о необходимости наращивать мягкую силу страны. Тогда упор делался на традиционной китайской культуре, указал эксперт. А теперь требуется также рассказывать о политике, успехах экономических реформ, преодолении бедности и даже об идеологии. Для тех, кому предстоит выполнять указания, это серьезный вызов.

"Речь шла не о том, чтобы рассказывать о Китае только хорошее, а о том, как донести до иностранцев послание Китая, чтобы они поняли, что Китай хочет сказать. Ведь буквальный перевод на английский партийных лозунгов иностранная аудитория никогда не воспримет", – заключил Ломанов.

Источник - ng.ru
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