В кыргызском Жалал-Абаде начали строить новое здание ГКНБ

00:06 03.06.2021

В Жалал-Абаде начали строить новое здание ГКНБ



Turmush - В городе Жалал-Абад начали строительство нового административного здания для управления Государственного комитета национальной безопасности.



Как сообщила пресс-служба мэрии, 2 июня в церемонии закладки капсулы на месте строительства приняли участие глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, полномочный представитель кабинета министров в Жалал-Абадской области Абаттар Сыргабаев, мэр города Эрнисбек Ормоков, руководили силовых структур.



Завершить строительство планируют в декабре 2021 года. Средства в размере 100 млн сомов выделили спонсоры.



В мэрии также проинформировали, то в ближайшее время начнется строительство 120-квартирного жилого дома для сотрудников управления ГКНБ по Жалал-Абадской области.



Новое административное здание будет располагаться в северо-западной части города Жалал-Абад, по улице Т.Байзакова.



Общая площадь территории составляет 1,4 га. Общая площадь административного трехэтажного здания подвалом (блок А) составляет 1849,32 квадратных метров.



В здании будут находится кабинеты начальника, заместителя, приемная, 77 кабинетов для сотрудников, технические помещения (оружейная, кладовая, архив).



Общая площадь здания конференц-зала со столовой (блок B) составляет 320 квадратных метров. Площадь здания для приема граждан составляет 91,12 квадратных метров.



Площадь существующего складского помещения после реконструкции составляет 3000 квадратных метров. В помещении будут тир, оружейная, кладовая, кабинеты для следственного управления (12 штук), СИЗО, автостоянка на 44 автомобиля, тренажерный зал, складское помещение, бильярдный зал, душевая, автомойка, помещение для подразделения "Альфа".