За что Запад ненавидел, боялся Советскую Россию? Несколько слов о реальном социализме, - В.Титов

00:17 03.06.2021 02.06.2021 -

За что Запад ненавидел, боялся Советскую Россию? Несколько слов о реальном социализме | Русская весна

За последние 30-35 лет идеи социализма, коммунизма либералы так извратили, испоганили, фактически приравняв их к фашизму, что не помешает дать некоторые пояснения.



Во-первых, идеи социализма высказывались задолго до марксизма: Томас Мор, Сен-Симон, Фурье и другие. Во-вторых, многие положения как социализма, так и коммунизма, особенно моральные принципы, совпадают с многими религиозными постулатами.



Наконец, они вполне укладываются в общечеловеческие ценности и надежды людей на мир, равенство, справедливость. Потому критикам не лишним будет их напомнить.



1. Ни один добропорядочный христианин не может отрицать заповеди Христа, а они, один к одному, входят в моральный кодекс строителя коммунизма. Нравственные принципы Православия до сих пор как бельмо на глазу у англосаксов и Евросоюза.



2. А что можно сказать против принципов равенства, сотрудничества, взаимопомощи, невмешательство во внутренние дела другой страны, если, конечно, не разделять идеалы национализма и фашизма?



3. Что плохого западники, либералы узрели в принципе "от каждого по способности, каждому по труду", что должно быть реализовано при социализме, но не совсем удалось в СССР?



4. А кого может ущемить тезис "мир, дружба, равенство, сотрудничество, взаимопомощь между народами, взаимная выгода, обмен достижениями культуры в отношениях между странами, нациями"? Только националистов и фашистов, которые свою нацию ценят выше других.



5. А кто может отрицать полезность принципа совершенствования общественных отношений, развития личности, гармонии общественных и личных интересов?



6. Принцип демократии как власти народа провозгласили гуманисты, а опошлили его сторонники господства класса, обладающего капиталом, которые под себя проектируют и демократию, и пишут законы как возведенную в закон волю экономически господствующего класса.



7. Принципы равенства и братства провозгласили еще деятели Великой французской революции, идеологи которой, в частности представители молодой буржуазии, сражавшейся с абсолютизмом, заявляли, что Бог создал людей равными. Но окрепшему буржуазному классу идеи равенства не понравились, и сегодня его на Западе нигде нет.



8. Еще немецкий философ XIX века И.Кант заявлял: "Человек не должен быть средством, а должен быть целью", то есть высшей ценностью, но капитализм постарался превратить его в рабочий скот, задача которого производить прибыль для хозяина.



9. Проблема капитализма как системы в том, что прибыль, финансовая власть для него является высшей ценностью, всеобщим мерилом достоинства и успеха. Интересы тех, кто, собственно, непосредственно и создает прибыль, производит ценности, вторичны, второстепенны, не значимы.



При этом разрыв между бедностью и богатством имеет тенденцию возрастать, и на основе НТП не преодолевается. И что хорошего в системе, где верхние 0,5-1% жиреют, не знают, куда тратить деньги, еще 3-5% их ближайших помощников, наемных менеджеров, юристов, политиков, идеологов, журналистов благополучно процветают, а остальные, порядка 70% граждан, испытывают нужду в самом необходимом. Но Бог ведь создал их равными. Где справедливость?



10. Жажда власти, богатств, в т. ч. за счет их отъема у других народов, которые объявляются как бы неполноценными, толкает сильные государства на войны, где гибнут десятки миллионов - во имя интереса верхних 3-5% господ. Почему это считается нормальным?



Мировая война сегодня - это патология, которая может повлечь гибель всего человечества: социалисты, коммунисты, настоящие демократы это понимают, а представители буржуазных классов, элиты не признают. Где здесь торжество разума?



11. Социализм гарантировал право человека на труд, образование, здравоохранение, социальную защиту. Капитализм таких гарантий не дает, так что человек вполне может оставаться безработным, голодным, бездомным, необразованным, не иметь возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. И что здесь хорошего?



12. При социализме делался акцент на всестороннем развитии личности, на развитии универсальных способностей, которые можно применить, развить, опредметить в любой области. Капитализм предпочитает формировать у граждан весьма узкие профессиональные навыки или компетенции, которые делают работника весьма зависимым и привязанным к месту работы.



По мнению капиталиста, излишнее образование вредно для работника, потому либеральные политики уже 30 лет проводят разрушение российской классической школы образования.



13. Социалисты-утописты, потом и Маркс, писали, что с развитием производительных сил, предполагающим массовое применение машин, производительность труда будет расти, что позволяет рабочий день постоянно уменьшать, вплоть до 4 часов в день. Остальное время гражданин получит возможность развивать свои способности, что делает его труд в перспективе еще более эффективным.



Капиталист не собирается сокращать рабочий день добровольно, его вполне устраивает безработица, которая формирует резерв труда, отряды людей, готовых работать за мизерную оплату.



Напротив, социальные завоевания трудящихся при капитализме подвергаются ущемлению, что видно также на примере России.



14. Социализм говорит: "Земля, недра, вода, лес, горы - высшие ценности, данные нам свыше, не созданные никем, и потому должны принадлежать всему народу, всем поколениям". Капитализм присваивает землю, делает ее простым товаром, закрывает возможности пользования ею остальными гражданами - не собственниками.



15. Конкуренция при капитализме, с одной стороны, содействует развитию производительных сил, с другой - их разрушает. Социалистическое соревнование имело реальный потенциал развития производительных сил в СССР, но догматический подход к его организации нивелировал его позитивные возможности.



16. Капитализм, возникший в России на руинах СССР, привел к обману народа, отчуждению его от собственности и власти, к разрушению производительных сил, но обогащению элит.



Правящий класс за 30 лет так и не научился управлять страной, отчего уровень экономики в 2020 году не достиг по многим показателям даже уровня 1990 г., а в демографии показал депопуляцию.



И в чем здесь проявились достоинства преимущества капитализма, если 2/3 народа прозябают в бедности?



17. Капитализм исходит из природного зоологического начала в человеке, его естественного эгоизма, социализм апеллирует к нравственному, социальному, коллективистскому началу. Человек ведь способен стать человеком лишь в коллективе.



18. Социализм в СССР, при всех его недостатках, показал невероятные темпы развития экономики, науки, образования, здравоохранения, личности, что вывело страну в лидеры, на второе место в мире. Капитализм в России после СССР отбросил ее на 30-40 лет назад, усилил сырьевую зависимость, разрушил наполовину систему образования, здравоохранения, науки и промышленности.



19. Капитализм порождает преступность. Когда нет работы, нет средств существования и есть пропасть между нищетой и богатством, поневоле у части граждан возникает альтернатива: или умереть с голоду, быть в нищете, или воровать.



20. Вообще классики марксизма, комментируя искажения своего учения, говорили, что "под коммунизмом они понимают не некоторое состояние человечества, имеющее определенные параметры благосостояния, а процесс устранение идиотизма, паразитизма буржуазного общества, которое унижает человека, делает его инструментом, придатком машины.



Коммунизм - это движение, развитие, процесс совершенствования общественных отношений, опирающийся на демократию, развитие человеческого потенциала".



Таким образом социализм, коммунизм - это позитивный процесс развития общества, а не некая икона, догма, это отрицание всего негативного, патологического, животного, что есть в капитализме. Это очень непросто. Все дурное, как паразиты, сорняки, очень живуче, но у человечества просто нет выбора: или социализироваться на основе морали, или, в конечном счете, умереть в междоусобице от придуманных супер-вирусов, ядерной катастрофы или другой хрени, созданной алчными, лживыми умами международных элит и их слуг.



И что в таком случае плохого в стремлении просветленной части общества к социальному государству, к социализму как гуманитарной спасительной идее?



21. Социализм в СССР был разрушен не потому, что был исторически обречен как тупиковая ветвь эволюции, а в силу грандиозных субъективных ошибок, волюнтаризма вождей 70-80-х гг., которые презрели идеи социализма, отступили от методологии марксизма-ленинизма, а также оттого, что народ не научился контролировать свою власть, не стал защищать свою демократию, а пошел на поводу у социальных дивергентов-провокаторов, политических авантюристов.



22. Запад всегда боялся Советской России из опасений потерять свои капиталы, которые могут быть национализированы, как в России, народом, пришедшим к власти, как дурной пример для западной демократии.



23. Маргинальной интеллигенции хорошо платят за то, что она систематически опошляет марксизм-ленинизм, реальную демократию. Это социальный заказ крупного капитала. Только левые патриоты способны здесь восстановить справедливость.



Но есть народные интеллигенты: сегодня Н. Платошкин активно ратует за обновленный социализм и имеет много сторонников. Идея социализма неистребима в народе, как и идеи православия. Это если очень кратко.



Василий Титов, специально для "Русской Весны" Источник - rusvesna.su

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