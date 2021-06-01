США грозят приземлить всю российскую гражданскую авиацию

00:29 03.06.2021

Санкции США в отношении "Белавиа" стали тревожным звонком для России

Могут поставить "на прикол" всю нашу гражданскую авиацию



США объявили о приостановке соглашения с Белоруссией на обслуживание авиатехники компании "Белавиа". Сильный ход? Очень сильный. Практически убийственный. Когда недавно для белорусской авиакомпании закрыли небо практически все страны, кроме России, эксперты активно спорили, куда же теперь сможет летать "Белавиа" – только по РФ или куда еще? Так вот, теперь этот вопрос решен: никуда.



Могут поставить "на прикол" всю нашу гражданскую авиацию



Почему? Да потому, что нельзя летать на самолетах, которые технически не обслуживаются производителем. На которых не меняются отслужившие положенный срок запчасти и комплектующие. За которые фирма, которая отдала в лизинг воздушные суда, не несет никакой ответственности.



В данном случае это принципиально важно, так как авиапарк "Белавиа" – это в основном американские самолеты Boeing различных модификаций: 1 – Boeing 737-8; 9 – Boeing 737-800; 2 – Boeing 737-500; 3 – Boeing 737-300.



Правда, у белорусов остается еще несколько бразильских самолетов Embraer. Но это региональные самолеты, летающие на короткие расстояния. На "бразильцев", судя по всему, и падет основная нагрузка по перевозкам. Если, конечно, американцы и тут не вмешаются.



Кажется, что уж нам, собственно, так беспокоится о "Белавиа"? У нас и своих забот хватает. Но в том-то и дело: то, что американцы сейчас сделали в отношении белорусской авиакомпании, нас касается напрямую. Это один в один может повториться и по отношению к нашим, российским авиаперевозчикам.



Мы ведь точно так же, как и белорусы, теперь летаем практически на одних только самолетах американской корпорации Boeing и европейского концерна Airbus. Так что это даже не намек, а прямая угроза нам: будете плохо себя вести – приземлим не только белорусскую, но и всю вашу авиацию.



Думаете, европейцы нас спасут? Не-а. Даже если сильно захотят и не помчатся обгонять американцев своими собственными запретами. Дело в том, что у большинства европейских самолетов, на которых мы летаем, ряд комплектующих, включая двигатели, произведены в США. И если Штаты точно так же откажутся их обслуживать, у нас встанет практически весь авиапарк гражданских самолетов. Сейчас количество "иностранцев" в нем – порядка 750 самолетов.



Если их по техническим причинам "хозяева" остановят, то летать мы не сможем уже никуда. Не только за границы нашей "великой авиационной державы", но и по стране. И помочь будет совсем некому.



После встречи Путина с Лукашенко "Белавиа" отказалась от увольнения сотрудников



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В былые времена не мы, так хоть белорусы могли бы купить самолеты на Украине. Но теперь и там их больше не делают. Опять же – американцы постарались. Как только подмяли "Киевскую Русь", сразу поспешили уничтожить лучшую в недавнем прошлом авиастроительную фирму "Антонов".



У нас в России во всех критических ситуациях обычно принято за помощью обращаться к военным – к примеру, срочно строить ковидные госпитали или возводить в половодье мосты. Но тут даже военные помочь не смогут. Авиапассажиров ведь на истребители и бомбардировщики не посадишь. Разве что военные транспортники вместо Boeing пустить на линии? Да и то лишь на близкие расстояния, так как там нет оборудованных туалетов.



Хочется в очередной раз напомнить тем, кто на протяжении последних десятилетий, пресмыкаясь перед западными авиаконцернами, активно уничтожал собственный российский авиапром, слова Тараса Бульбы из повести Гоголя: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"



…Сыну Тараса Бульбы не помогли. Может, хоть теперь нашим чиновникам американские "ляхи" помогут, наконец, понять: до тех пор, пока Россия в авиации будет полностью зависеть от США, с ней в любой момент смогут поступить так же, как сейчас это сделали с Белоруссией.



Справка "МК"



На начало 2017 года парк воздушных судов российской гражданской авиации насчитывал 579 магистральных самолетов. Из них 494 самолета – иностранного производства. Спустя 4 года, на 1 января 2021 года, коммерческий парк самолетов в России насчитывал 997 воздушных судов. При этом численность самолетов зарубежного производства с 2017 года выросла на 25%, с 582 единиц до 745. В сегменте магистральных пассажирских самолетов доля "иностранцев" – 82%. По данным Росавиации, из 997 воздушных судов 725 самолетов зарегистрировано на Бермудах и в Ирландии.



Ольга Божьева