Кремль спохватился: экс-республики СССР снова в повестке, - "СП"

00:58 03.06.2021 Путин хочет вернуть влияние, но забывает о "мягкой силе"

София Сачивко



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Александр Михайленко Леонид Калашников



2.06.21



Отношения с бывшими советскими республиками в последнее время все чаще оказываются в повестке дня руководства страны. Этому вопросу был посвящен Совет Безопасности, прошедший в режиме видеоконференции в первый летний день.



"Одним из важнейших приоритетов во внешних делах для России являются отношения с нашими ближайшими соседями, республиками бывшего Советского Союза", - заявил президент Владимир Путин, открывая совещание.



Внимание в бывшим республикам Советского Союза в последнее время очевидно возросло. Только в мае глава РФ встретился с президентами Белоруссии Александром Лукашенко, Киргизии Садыром Жапаровым, провел несколько телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, исполняющим обязанности премьер министра Армении Николом Пашиняном, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Впрочем, встречи и тем более телефонные переговоры с главами государств, входящих ранее в СССР, становятся все более частыми.



Спор Москвы и Минска о нашей авиабазе в союзной республике окончен. Она появится, но в облике учебно-боевого центра

С одной стороны, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от фракции КПРФ Леонид Калашников рад, что все больше внимания уделяется странам бывшего Советского Союза, с другой стороны, обращает внимание на ситуативность происходящего.



- Это ситуативно, а не потому, что элита вдруг коренным осознала, что будущее непосредственно связано с нашим прошлым, что надо сближать, а может и интегрировать как это было когда-то в едином государстве. Я имею ввиду кооперацию, экономику, гуманитарное пространство, соотечественников.



Это битва по хвостам, потому что Совет Безопасности - важный орган, но не он распределяет деньги, например, на газ, электричество, в чем проблема наших взаимоотношений с этими странами.



Все понимают, что плохо, когда эти страны (Казахстан и другие) переходят с кириллицы на латиницу, когда американские биологические базы на территории этих стран, даже союзников по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Именно это чаще всего обсуждается элитами, специализированными министерствами. Но так часто не обсуждается, что мы, например, им газ и нефть поставляем со скидкой.



И никогда не обсуждается, что надо резко увеличить финансирование студентов из этих стран, обучающихся в России, подготовки журналистов, содержание СМИ. Создали Russia Today - хорошо, но этим нельзя ограничиваться.



Надо как можно больше выделять стипендий, издавать книги, учебники, отправлять туда учителей, это все делается очень хаотично - с помощью спонсоров, Россотрудничества, у которого денег нет и бюджет по остаточному принципу формируется. Зато миллиарды тратятся на поставку по сниженным ценам энергоресурсов тем же Украине, Армении. Это исчисляется миллиардами долларов.



Америка ведь никогда не поставляет по сниженным ценам ни газ, ни электричество, ни нефть. Зато финансирует НКО (некоммерческие организации), тратя на это в сотни раз меньше, чем мы на газ и нефть, что потом перетекает в карманы местных олигархов, которые за счет сниженных цен на газ переплавляют по сниженным ценам металл (как например, на Украине), продают его и трубят везде, что Украина - это не Россия.



В той же Армении дети много лет получают бесплатные завтраки, а мы для своих только-только в этом году добились этого права. Как вы думаете, за счет чего питаются дети в Армении? - За счет помощи России. Через ООН мы формируем эту программу, но в Армении об этом никто не знает, СМИ об этом умалчивают.



К сожалению, сегодняшнее сотрудничество с этими странами пока происходит по этой дорожке, но все понимают, что на Западе мы не ко двору и желательно наладить все с СНГ.



"СП": - Каким образом это можно сделать?



- Чтобы наладить с СНГ, надо работать с гражданским обществом, прежде всего, а не только с экономиками и руководителями этих государств, которые национально ориентированы, а местные олигархи ориентированы на собственные карманы, а не на интересы и взаимодействие с Россией.



Эти вопросы Совет Безопасности не решает, он может посоветовать, дать рекомендации. Чтобы это вылилось в решение правительства, министерств, Минфина - это очень большая дорога. Так устроена бюрократия.



Я с президентом РФ разговаривал о тех же студентах из зарубежных стран, которых у нас готовят. Их уже 20 лет готовят по 15 тысяч человек. 20 лет одна и та же цифра! А белорусы получают почти 10 тысяч таких студентов, подготовленных бесплатно в Польше. 10 тысяч для одной Белоруссии! Пять тысяч Румыния для одной Молдовы!



Президент на Совете законодателей дал указание (министру финансов Антону Силуанову- ред.) Силуанову увеличить эту цифру хоты бы в 3 раза. Так они до сих пор ставят палки в колеса - в полтора раза увеличили и только на год. И это после прямого решения и протокольного поручения президента!



Минфин цепляется за каждую формулировку. Так исполняются реальные решения! Зато о "мягкой силе" на просторах СНГ почему ж не поговорить.



"СП": - Получается саботаж решений президента?



- Конечно. Но я же не имею возможности каждый раз бегать к президенту.



Заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС, профессор, д.полит.н. Александр Михайленко считает что усиление внимания к странам бывшего Советского Союза связано с вопросами безопасности.



- Все эти страны вокруг наших границ, а это очень важно с точки зрения геополитики, стратегии, обороны. Это вопросы, прежде всего, безопасности. Сейчас эпоха изменения мировой структуры, мирового порядка. В период стабильности страны в основном интересуют экономические вопросы, когда же происходит "ломка" международного порядка, вопросы безопасности выходят на первый план.



Наша безопасность, в первую очередь, вокруг наших границ, поэтому такое большое внимание к этим странам. На европейском плане у нас Белоруссия, Молдавия, Украина, Закавказье. В Центральной Азии очень много вопросов в связи с Афганистаном, с выводом оттуда войск США и НАТО.



В отношении стран СНГ наша политика была приоритетной и пораньше. Например, в Концепции внешней политики РФ 2016 года это направление стоит на первом месте и обозначается как приоритетное.



"СП": - Вы заметили, что отношения между бывшими советскими республиками иногда довольно сложные. Как, учитывая это, должна выстраивать с ними свои отношения Россия?



- Для России важны все эти страны, по различным причинам - близость к нашей границе, это наши соотечественники, это наши торговые позиции. Интересов много. Важно, чтобы не равноудаленность, а равно близость была. Чтобы было примирение, взаимопонимание. На фоне обострения в мире, связанного с формированием мирового порядка, было бы лучше, чтобы эти страны понимали - каждая из них может внести вклад в его формирование.



"СП": - Каким образом?



- Смягчать, а не обострять ситуацию. Россия как раз это и делает, стараясь смягчить противоречия. Этих противоречий действительно много, их надо разрешать. Кроме смягчения, желательно, чтобы Россия выступила с лидерских позиций. А это значит, что надо предложить что-то, что в наибольшей степени будет соответствовать интересам даже противоборствующих стран, как например, Армения и Азербайджан, Киргизии и Таджикистана.



Надо проводить такую политику, чтобы эти страны видели правоту подхода России к решению различных вопросов. Это будет и в наших национальных интересах, и в общих национальных интересах.



Я считаю, что в идеале политика России должна быть направлена на развитие союзничества между нашими странами. Сейчас есть ОДКБ, но это военно-политическая организация. Есть Евразийский экономический союз. Хотелось бы, чтобы в меньшей степени была формальная сторона того, что мы союзники, чтобы мы по существу были союзники. Тогда и между собой эти страны легче разрешали существующие противоречия, в том числе двусторонние. Источник - свободная пресса

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