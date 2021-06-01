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Президент Киргизии едет в Турцию за деньгами, - В.Панфилова
01:01 03.06.2021

Не получив помощи у Москвы, Бишкек надеется на Анкару
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президент Киргизии Садыр Жапаров готовится посетить Турцию с визитом. Дата поездки еще уточняется, но уже сейчас анонсируется подписание крупного пакета документов. Наблюдатели объясняют это желанием властей снизить негативный эффект от фактически безрезультатного визита Садыра Жапарова в Россию. В Бишкеке рассчитывают на турецкие инвестиции и финансовую помощь в преддверии выборов в парламент, намеченных на осень. Пока же власти конфискуют средства бывших чиновников, замешанных в коррупции.

Киргизия на мели. Новая власть пытается пополнить бюджет республики за счет национализации крупнейшего месторождения золота "Кумтор", разрабатываемого канадской компанией Centerra Gold Inc. Бишкек выставил компании штрафов почти на 5 млрд долл. (см. "НГ" от 17.05.21).

Другой статьей пополнения бюджета стала борьба с коррупцией – подозреваемых в совершении сделок по "Кумтору" вызывают на допрос. Некоторые из них предпочитают не доводить дело до суда и жертвуют в пользу государства солидные суммы. В частности, экс-депутат Жогорку Кенеша (парламента) Сергей Ибрагимов после допроса в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) решил добровольно перечислить в бюджет страны 100 млн сомов (1,2 млн долл.). По словам председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, возбуждено четыре уголовных дела, связанных с "Кумтором". В качестве свидетелей уже допрошены экс-депутат Турсунтай Салимов, а также экс-премьер-министры Темир Сариев и Игорь Чудинов.

Есть уже и первые арестованные – экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, брат бывшего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова Асылбек Жээнбеков и депутат Торобай Зулпукаров. Суд выдал санкцию на их арест сроком на два месяца.

По мнению экспертов, "это не последние аресты". Портал 24.kg сообщает, что уголовные дела заведены еще на пятерых депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщает портал Eurasia Today, силовые структуры Киргизии начали борьбу с коррупцией по программе, как ее назвали в народе, "обезжиривание". Бывшие чиновники, нанесшие экономический вред государству, "добровольно" его возмещают в обмен на свободу. Например, экс-запредседатель таможни Раимбек Матраимов, которого обвиняли в коррупционных схемах на таможне, вернул государству 2 млрд сомов, а бывший сотрудник МВД Жалил Атамбаев – 100 млн сомов (1,2 млн долл.).

"Список "обезжиренных" с каждым днем пополняется. Если при этом не будет пополнятся бюджет, то это означает, что власти ведут не борьбу с коррупцией, а сбор средств на избирательную кампанию для конкретных лиц, а заодно выдавливают из политического поля наиболее сильных конкурентов", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий, профессор Александр Кобринский. По его мнению, ситуация в социально-экономической сфере остается сложной, ожидания населения от смены власти не оправдались и вряд ли оправдаются. "В современном мире небольшие государственные образования радикально улучшить социально-экономическую ситуацию не могут. При собственной беспомощности власть лишь пытается сбить протестные настроения испытанными методами, в частности "борьбой с коррупцией", которую ведут все и никто ее не побеждает. Бороться с коррупцией не надо, а надо убрать поле для коррупции", – считает Кобринский. А пока, полагает эксперт, нужно отвлечь людей от реальных проблем. Для этого надо на кого-то списать неудачи – не исключено, что по "делу "Кумтора" могут привлечь и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Эксперт по Центральной Азии и Ближнему Востоку Александр Князев сказал "НГ", что борьба с коррупцией выглядит как попытка получить "сразу и много". "Можно, имея корову, кормить ее и доить, а можно пустить под нож – мясо продать и на короткое время получить некий куш. Борьба с коррупцией и борьба с инвесторами в Киргизии выглядит именно таким образом. Это от безысходности, от отсутствия каких-либо предложений извне в виде кредитов или грантов, потому что нет доверия к власти", – отметил Князев. Об этом, по его мнению, свидетельствует безрезультатный визит Садыра Жапарова в Сочи.

"Эпопея с Centerra Gold Inc. завершится. Однако аналогичная судьба, вероятно, ожидает инвесторов помельче. Инвестиционный климат в Киргизии будет заморожен надолго. Поэтому ждать инвестиций на выгодных для Киргизии условиях на протяжении длительного времени не приходится", – полагает Князев.

Турецкие инвестиции, по его мнению, не могут быть огромными и решающими для прорыва в экономике. Это могут быть только короткие деньги. Турция, как считает эксперт, утверждает свое влияние в Центральной Азии. "Киргизия в данном случае – слабое звено в регионе и способна пойти на альянс с Турцией от безысходности", – подчеркнул Александр Князев.

Александр Кобринский тоже считает, что в Турцию киргизы едут за деньгами. "В России денег не дали, поскольку не подо что давать. Киргизское руководство не продемонстрировало готовность правильно распоряжаться крупной финансовой помощью. Складывается впечатление, что вкладывать средства в Киргизию рискованно. С другой стороны, если новая власть докажет, что она действительно настроена на наведение порядка, на придание нового импульса экономике, то с ней можно будет разговаривать", – убежден Кобринский. По его словам, Турция вполне может дать денег с тем, чтобы сильнее привязать к себе Киргизию и облегчить вход в регион в целом.

2 июня 21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622671260
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