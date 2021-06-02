|В каракалпакском Нукусе прошла акция протеста из-за невыплаты зарплат и соцпособий
08:03 03.06.2021
В НУКУСЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПРОТЕСТА ИЗ-ЗА НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ И
СОЦПОСОБИЙ
Среда, 02 Июня 2021
27 мая в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, состоялась акция протеста, в ходе которой была перекрыта одна из центральных улиц, в районе городского рынка.
По нашим сведениям, женщины вышли, чтобы выразить свое недовольство, поскольку жителям Каракалпакстана вот уже несколько месяцев не выдают социальных пособий и зарплат, в связи с чем люди голодают.
При этом в банках утверждают, что в Ташкенте якобы произошел некий технический сбой, поэтому деньги и не поступили на расчетные счета.
Соб. инф