В каракалпакском Нукусе прошла акция протеста из-за невыплаты зарплат и соцпособий

08:03 03.06.2021

В НУКУСЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПРОТЕСТА ИЗ-ЗА НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ И

СОЦПОСОБИЙ

Среда, 02 Июня 2021

27 мая в Нукусе, столице Республики Каракалпакстан, входящей в состав Узбекистана, состоялась акция протеста, в ходе которой была перекрыта одна из центральных улиц, в районе городского рынка.



По нашим сведениям, женщины вышли, чтобы выразить свое недовольство, поскольку жителям Каракалпакстана вот уже несколько месяцев не выдают социальных пособий и зарплат, в связи с чем люди голодают.

При этом в банках утверждают, что в Ташкенте якобы произошел некий технический сбой, поэтому деньги и не поступили на расчетные счета.

Соб. инф