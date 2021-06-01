Конфликт на границе: кыргызы сочинили "концепт военной агрессии Таджикистана" и отправят его в ООН

08:24 03.06.2021

3 июня 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Группа экспертов в области международного права во главе с экс-министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым намерена передать в ООН концепт о военной агрессии Таджикистана во время приграничного конфликта 28-29 апреля на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области.



В документе говорится, что военная агрессия Таджикистана нарушила нормы и принципы, заложенные в основополагающих документах двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, которыми являются:



Договор об основных межгосударственных отношениях (1996 года);

Договор о добрососедских и партнерских отношениях (2004 года).

В концепте отмечается, что военные действия Таджикистана полностью подпадают под определение агрессии согласно резолюции Генассамблеи ООН от 14 декабря 1974-го. Территория государства является неприкосновенной, и она не должна быть объектом, даже временно, военной оккупации или других мер применения силы, принимаемых другим государством в нарушение устава, она не должна быть объектом приобретения другим государством в результате таких мер или угрозы их применения.



"В качестве акта агрессии будет "квалифицироваться бомбардировка Вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства". Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или иного характера, не могут служить оправданием агрессии", - говорится в концепте.



Экс-глава МИД напомнил, что статья 2 Устава ООН предписывает необходимость мирного разрешения международных споров и обязывает воздерживаться от угрозы силы или ее применения в международных отношениях.



Военная акция Таджикистана нарушает также ряд принципов заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.



Это принципы неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности, нерушимости границ и принцип мирного урегулирования международных споров.



Чингиз Айдарбеков заметил, что Таджикистан также проигнорировал нормы Хельсинкского документа ОБСЕ 1992 года, определившие структуру и механизмы по предотвращению конфликтов и кризисов, поддержанию мира, и вероломно нарушил положения международного гуманитарного права, включая Гаагские конвенции 1907-го, Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны и два дополнительных протокола 1977-го к ним.



"Лица, допустившие серьезные нарушения Женевских конвенций и дополнительных протоколов, в том числе гибель людей, произвольные и проводимые в больших масштабах разрушения имущества, не вызываемые военной необходимостью, должны нести уголовную ответственность. На совершивших военные преступления и преступления против человечности не распространяется срок давности", - сказал он.



В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.