Галичанское иго над Украиной. Дискриминация культуры, Св.Князев

09:09 03.06.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 01.06.2021 |



На днях Министерство культуры Украины обнародовало список объектов, подлежащих в ближайшее время реставрации. В глаза сразу же бросились несколько странностей как в географическом распределении архитектурных памятников, так и в их научной, а также туристической ценности.



В марте заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко объявил, что в рамках проекта "Большая стройка" начинает действовать программа "Большая реставрация". На нее предполагается выделить 2 млрд гривен (около 5 млрд рублей). В рамках программы должны отреставрировать около 150 объектов. "Это программа восстановления и реставрации объектов культурного наследия – театров, замков, музеев, крепостей и так далее… Мы не восстанавливаем такие объекты, чтобы они стояли пустые – мы строим к ним дороги, заводим туда новый менеджмент, чтобы люди приезжали, смотрели и узнавали больше о собственной стране"", – заявил чиновник.



Планы украинского Минкульта показывают, что те 2 млрд, которые обещано выделить, культура Украины увидит разве что в очень отдаленной перспективе. В обозримом будущем под программу дают всего 400 млн гривен (около 1 млрд рублей), но на реставрацию пойдет из этого меньше половины.



И что характерно для украинской "Большой реставрации": среди 22 объектов "первой очереди" нет ни одного, расположенного на Юго-Востоке. Абсолютно преобладают объекты культурного наследия Западной Украины, Киева и окрестностей.



Карта Украины



Помимо киевских памятников в перечень входят Галицкий замок в Ивано-Франковской области, Хотинская крепость в Черновицкой области, Жолковский, Подгорецкий и Олесский замки во Львовской области, мост к замку Збараж на Тернопольщине. Кроме того, во Львове отремонтируют театр Заньковецкой.



Журналисты обратили внимание на то, что часть указанных в перечне объектов давно лежат в руинах и уже не представляют туристической либо просветительской ценности.



"Чорткив – известнейшее во всем мире место, туристическая бомба, где-то между Стоунхенджем и Пирамидами. Вообще не слышали про Чорткив? Ну ладно, нет, так нет. Но теперь знаете, куда идет первый транш из выделенных на "Большую Реставрацию" пяти миллиардов. Потому что эксперты восхитились Чорткивом, а вовсе не из-за того, что это родной городок нардепа Евгении Кравчук, заместителя главы гуманитарного комитета, ранее возглавляемого нынешним министром культуры Александром Ткаченко, чье ведомство и составило перечень объектов для реставрации", – саркастически заметил народный депутат Украины Макс Бужанский.



На неравномерность распределения реставрационных средств по регионам сразу обратили внимание и в редакции одесского "Таймера". "В этот перечень не попал ни один памятник истории и архитектуры, расположенный на территории Одесского региона", – констатировали в издании.



Между тем в Одессе целый ряд памятников культуры срочно нуждается в реставрации. Рассыпается здание Воронцовского дворца. Ремонтные работы в нем, начатые в 2017 году, два года спустя были остановлены на неопределенный срок. С тех пор здание бывшей резиденции генерал-губернатора Новороссийского края ждет от министерства культуры разрешительной документации и денег, но не получает ни того, ни другого. Дворец, построенный в 1826-1828 годах по проекту архитектора Франса Боффо, десятилетиями считался самым примечательным зданием города.



Воронцовский дворец в Одессе



Воронцовский дворец в Одессе



Ждут средств такие достопримечательности Одессы и Одесской области, как городская филармония, Аккерманская крепость, Одесский музей морского флота. Однако Киев этого не видит.



В Николаеве долгие годы пишут о бедственном положении, в котором находится Дом офицеров флота – бывшее зимнее благородное собрание, построенное по приказу Главного командира Черноморского флота и портов, военного губернатора Николаева и Севастополя адмирала Алексея Грейга в 1824 году. Здание, некогда бывшее главным культурным центром города, сейчас имеет ужасающий вид.



Дом офицеров флота в Николаеве



Дом офицеров флота в Николаеве



Не достоин реставрации оказался ни один из историко-культурных объектов Днепропетровской области. На грани гибели находятся там уникальный доходный дом Татариновой, ряд других памятников истории и архитектуры.



Доходный дом Татариновой в Днепропетровске (Днепре)



Доходный дом Татариновой в Днепропетровске (Днепре)



В Харькове разрушаются дом Сурукчи и десятки других историко-культурных объектов. Некоторые из них, перешедшие в частные руки, перестраиваются до неузнаваемости, остальные в запустении. Например, театр "Миссури", построенный в 1911 году. Поначалу в нем должен был разместиться цирк, но здание сразу переоборудовали под оперу. В этом здании провозглашалась УССР и принималась ее конституция. Затем около 60 лет в здании работал Харьковский театр музыкальной комедии. Сейчас через крышу здания проросли деревья…



Харьковский театр "Миссури".



Так же обстоит дело в Херсонской, Запорожской и других областях Новороссии. Украинские власти поддерживают то, что осталось на Западной Украине от польских и австро-венгерских панов и дают тихо погибать всему напоминающему о вкладе русской культуры. То, что 100% государственных реставрационных средств получила одна половина Украины, а другая не увидела ни копейки, случайностью быть не может.