Зачем США еще и "секретная армия"? - Е.Пустовойтова

09:38 03.06.2021

Сенсационную новость Newsweek обсуждают во всем мире

Елена Пустовойтова

02.06.2021

Зачем США еще и "секретная армия"?

На днях Newsweek, принадлежащий американскому глобальному цифровому изданию IBT Media, имеющему более 90 миллионов читателей, опубликовал новость, которую иначе как сенсацией не назовешь.В статье речь идет о том, что министерство обороны США создало крупнейшую из ныне известных "секретную армию" в 60 тысяч человек, большинство из которых нелегально работают по всему миру с липовыми документами и хорошо продуманными легендами.



Ни для кого не секрет, что США на международной арене использует военную силу как инструмент принуждения государств к таким решениям, которые устраивали бы, прежде всего, Вашингтон. Но сенсационность публикации Newsweek в том, что США не брезгуют самыми извращенными способами ведения тайной войны против врагов и друзей, запрещенные Женевской конвенцией. Покатившаяся по мировым СМИ волна откликов подчеркивает именно это, оставляя в стороне тот факт, что Вашингтон никогда не подписывал ни Женевские конвенции (их было четыре), ни протоколов к ним.



Разумеется, это не меняет смысла обвинений в нарушении фундаментальных международных договоров в области гуманитарного международного права, определяющих правила защиты людей при вооруженных конфликтах(как международных, так и локальных), что наиболее актуально теперь, в период необъявленных периферийных войн, которые ведут США по всему миру. Но под Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой ООН в Нью-Йорке 10 декабря 1984 года и запрещающей пытки при любых обстоятельствах, подпись Рональда Рейгана стоит. Программа "Маскировка" (signature reduction) делает ее фикцией.



Два года поисков информации, экспертиза более 600 резюме итысячи объявлений о вакансиях, десятки обращений в Пентагон за данными, на которые дает право Акт о свободе информации (Freedom of Information Act) и многочисленные интервью с участниками программыи теми, кто принимает решения в области обороны США, в итоге поставили ребром вопрос: зачем сильнейшей, по версии Global Firepower, армии мира нужны секретные войска?



Комментаторам статьи было, где развернуться. Как пишет Newsweek, "в приоткрывшееся окошко малоизвестного сектора американских военных стало видно, что это полностью нерегулируемая официальной властью практика. Никто не знает полного объема программы, называемой "Маскировка", которая никогда официально не была исследована на предмет ее влияния на военную политику и культуру. Конгресс никогда не проводил слушаний по ней. При том что эти, созданные военными, секретные силы нарушают законы США, Женевскую конвенцию, кодекс поведения военных и элементарную подотчетность".



Что особенно возмущает комментаторов? То, что все, даже самые современные придумки продюсеров детективов кажутся детской игрой в Фантомаса в сравнении с тем арсеналом технических средств и возможностей, которыми обладают 60 тысяч бойцов "секретной армии", тайно действующих по всему миру.



У них нет имен – "Маскировка" меняет их в зависимости от задания. У них нет прошлого – оно готовится специальным подразделением программы. У них нет даже отпечатков пальцев, полученных от рождения, ибо другая спецслужба способна поменять их рисунок с помощью силиконовых перчаток со свойственными данному человеку выделениями человеческой кожи.



Американское ЦРУ в десять раз меньше по числу сотрудников, финансированию и, разумеется, влиянию на внешнюю и внутреннюю политику США.



Программа "Маскировка" дает возможность правительству решать проблемы и у себя дома, и по всему миру без всяких формальных связей с правительством США или правительством той страны, где ее "бойцы" действуют.



Понятное дело, Newsweek не может не идеализировать американцев, представляя этих "замаскированных воинов" борцами с террористами в Пакистане и Западной Африке или "за линией фронта" в Северной Корее и Иране. Но в рядах "Маскировки" и тысячи сборщиков развединформации, агентов контрразведки, лингвистов, программистов, специалистов по прикрытию, под разными "крышами" охраняющими реальные данные об операциях и людях, исполняющих их.



Масштабы этой программы трудно представимы – на нее работает более 130 компаний. Малоизвестных частных и секретных правительственных организаций, получающих секретные контракты в среднем на 900 миллионов долларов ежегодно. Они фабрикуют фальшивые документы, оплачивают счета и налоги за конкретных агентов, обеспечивая их "легенду", производят маскировочные и другие устройства, препятствующие обнаружению и идентификации "бойцов", изготавливают практически невидимые инструменты для дистанционного фотографирования и прослушивания действий и у себя дома, и на Ближнем Востоке, и в Африке. Это в дополнение к тому, что главные методы добычи информации у "бойцов", как и прежде: пытать и убивать.



Для их прикрытия созданные Оперативным центром разведки перемещений (Operational Planning and Travel Intelligence Center) "фабрики" способны изменять базу данных американских правительственных агентств, включая Службу гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigration Services) или Агентство по таможне и охране границ (Customs and Border Protection agency), чтобы в момент, когда тайный агент проходит границу или таможню, компьютер выдавал необходимую для его прикрытия информацию. Имеющиеся у "Маскировки" технологии позволяют нивелировать несовпадения при распознавании лиц и другой биометрической идентификации, включая сканеры отпечатков пальцев.



Взрывной рост числа специалистов по кибервойне уже привел к тому, что тысячи шпионов-компьютерщиков ежедневно и повсеместно работают под разными масками, делая те самые "гнусные операции", за которые Вашингтон так гневно осуждает Китай и Россию.



В распоряжении "секретной армии" США естьСпециальная программа доступа (Special Access Programs – SAP), позволяющая "Маскировке" манипулировать иностранными операционными системами для того, чтобы обойти, казалось бы, надежные гарантии идентификации – снятие отпечатков пальцев и распознавание лиц.



Подразделение Travel and Identity Document database содержит к услугам агентов 300 тысяч подлинных и поддельных паспортов и виз. А Cover Acquisition Management System зарегистрирует их там, где будет необходимо при проведении секретной операции.



Но вернемся к нашему вопросу: для чего сильнейшей армии мира нужна еще армия секретная? Ответ очевиден: для наложения румян и белил на лицо западной демократии. Сама военная машина США теперь чиста и поблескивает. Никаких секретных операций или боевых действий под прикрытием – только маневры и учения.



В начавшейся войне Вашингтона "через конкуренцию, влияние и разрушение" за превосходство с Россией и Китаем Белый дом нуждается в создании зон вооруженных конфликтов, не грозящих прямым столкновением с вооруженными силами США– "серых зон". И даже если звездно-полосатый флаг будет полоскаться где-то рядом с такой зоной, ответственность за пытки, кровь и жертвы ляжет не на Вашингтон, а на людей без реальных имен, погон и званий, даже не знающих о том, что подписал Рональд Рейган в 1984 году. И только демонстрация грубой силы, способной "выбить зубы" ползучей агрессии США, в том числе и в "серых зонах", защищает наши с вами права.