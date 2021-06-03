"Северный поток-2": снова запахло жаренным, - "СП"

10:50 03.06.2021

США и немецкие экологи дали залп по недостроенному газопроводу

Мария Безчастная



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Игорь Юшков Константин Блохин

Немецкие экологи снова потребовали отозвать разрешение на строительство российского газопровода "Северный поток-2". Природозащитная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии о заморозке проекта до тех пор, пока не будет проведена полная проверка его влияния на окружающую среду.



"Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод будет ежегодно приводить к выбросам 100 млн т CO2, что сделает его крупнейшим проектом с ископаемым топливом в Европе. Исключительно опасные для климата выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа здесь даже не учитываются", - заявил глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.



Deutsche Umwelthilfe и другие природозащитные организации в прошлом подавали не менее пяти похожих исков в отношении "Северного потока-2", но все они были отклонены немецкими регуляторами.



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Не забывают о "Северном потоке-2" и американские конгрессмены. Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам потребовали от Белого дома отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток" Nord Stream 2 AG. По их мнению, завершение строительства газопровода позволит "России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе".



Напомним, что 19 мая глава Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказывается от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, так как это не отвечает национальным интересам США. Эксперты посчитали это капитуляцией в вопросе строительства газопровода, которое завершено уже на 95%.



Эпопея с "Северным потоком-2" тянется так долго, что не верится, что США и их союзники так просто сдадутся. Не исключено, что новая атака на газопровод последует после встречи президентов США и России, особенно если она не увенчается успехом.



Тем не менее, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что Вашингтон действительно не будет больше противодействовать строительству газопровода. Зато сделает все, чтобы потом осложнить его эксплуатацию.



- В американском истеблишменте как республиканцы, так и демократы считают, что завершение строительства "Северного потока-2" нанесет большой геоэкономический ущерб по позициям США в Европе. Он не разрушит, но сильно помешает их давнему геополитическому конструкту по изоляции России. На протяжении долгого времени США пытались создать санитарный кордон, изолирующий Россию от Европы и, в первую очередь, от Германии. Но с помощью "Северного потока-2" Россия не только преодолевает этот кордон, но и перестает финансировать агрессивные лимитрофные государства. Поэтому завершение этого проекта рассматривается в Америке, как поражение и удар по ее позициям в Европе.



Но нужно понимать, что вопрос достройки "Северного потока-2", фактически, закрыт. Сделать тут уже ничего не получится. Блокировать его нужно было даже не при Трампе, а еще при Обаме. Сегодня точка невозврата преодолена, трубопровод закончен на 95%.



Более того, есть принципиальное согласие на уровне наших и германских элит по поводу "Северного потока-2". Это масштабный энергетический проект, а для Германии вопрос даже не энергетической безопасности, а политического выживания. Без этого газопровода она будет зажата в американских экономических тисках - с одной стороны, сможет получать дорогостоящий сжиженный американский газ, а с другой - углеводороды с Ближнего Востока, который также контролируется США.



Неделю назад Байден уже официально смягчил свою позицию по "Северному потоку-2", так как очевидно, что он намерен улучшать отношения с Европой и восстанавливать евроатлантическую солидарность, которая была серьезно расшатана ультиматумами Трампа. Не думаю, что Байден будет пытаться додавить Берлин, тем более что газопровод практически достроен. Вместо этого он сконцентрируется на другом.



"СП": - На чем именно?



- Блокировать строительство "Северного потока-2" уже бессмысленно. Поэтому Байден сосредоточится на том, чтобы он не был загружен на полную мощность. На этом будет делать акцент администрация Байдена.



Но полностью остановить его не получится хотя бы потому, что стоимость этого проекта колоссальная. По подсчетам немецкой прессы затраты на него оцениваются в 40 миллиардов евро. Это огромная сумма, и отказ от строительства нанесет больший ущерб, чем все американские санкции вместе взятые. Давление на Германию будет лишь ухудшать отношения США и Германии.



Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков считает, что у "Газпрома" есть способ обойти и ограничения на эксплуатацию газопровода.



- Тема новых санкций против строительства "Северного потока-2" уже закрыта. Максимум, чего можно ожидать, это расширения черного списка судов, которые задействованы в строительстве. На практике это ни к чему не приводит, так как под европейские санкции эти компании не попали, запрета на строительство нет, поэтому они продолжают работать дальше.



Байден понимает, что не стоит подставляться, потому что даже в случае новых санкций строительство продолжится, и это станет признаком его недееспособности. Если же он запретит любые контакты с этим проектом, придется подводить под санкции иностранные компании и регуляторов. То есть это будут ограничения против Германии. Администрация Байдена открыто сказала о том, что ссориться с европейцами - не в национальных интересах США. Поэтому стройка однозначно будет завершена.



"СП": - А как быть с очередной заявкой экологов?



- Думаю, заявка экологов будет отвергаться еще на стадии предварительного рассмотрения без остановки строительства. Основание для подобных исков становится все более зыбким. Непонятно, к чему у экологов возникают претензии. Сначала хотя бы говорили о том, что страдают рыбы и птицы, которые не могут гнездоваться. Теперь же обоснование климатическое, якобы "Северный поток-2" ведет к увеличению парниковых газов.



Но это совсем уж глупость. Газ, который будет поступать по трубе, это не новые объемы, а то, что и так идет в Европе, просто по другому маршруту. Сегодня этот газ идет через Украину, а там маршрут более длинный и гораздо менее экологичный, в процессе транспортировки происходит больше выбросов. Поэтому претензии этих псевдоэкологов абсурдны. Более современный "Северный поток-2", напротив, приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.



"СП": - Могут ли США помешать эксплуатации "Северного потока-2" уже после завершения строительства?



- Да, де-факто ограничение загрузки "Северного потока-2" уже произошло, но не в виде санкций, а виде антимонопольного регулирования ЕС. Поправки к газовой директиве не позволяют загружать трубопровод на полную мощность уже в 12 милях от берега, где начинается его юрисдикция, и это проблема, которую нужно решать.



Есть несколько вариантов решения. Первый - "Газпром" попытается получить исключение из-под действия третьего энергопакета, ссылаясь на то, что он никак не поможет возникновению конкуренции, поскольку на дне моря ей взяться неоткуда.



Второй вариант - перенести точку приемки газа, чтобы он начал быть европейским уже в 12 милях от берега. В этой точке его будут брать разные европейские компании, и, таким образом, требование третьего энергопакета о конкуренции будет выполняться.

3/06/21