 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался бывший первый секретарь ЦК ЛКСМ Киргизской ССР Алмаз Рысмендиев
11:01 03.06.2021

2 июня 2021 года на восьмидесятом году жизни скончался заслуженный работник промышленности Рысмендиев Алмаз Асанович.

Он прошел путь от инструктора РК ЛКСМ Киргизии до первого секретаря ЦК ЛКСМ Киргизии, был полномочным представителем Кыргызской Республики в Туркме­нистане, трижды избирался депутатом Верховного Совета Киргизии X, XI, XII созывов.

За вклад в развитие экономики Кыргызской Республики был награжден рядом государственных наград, в том числе удостоен почетного звания "Заслуженный работник промышленности КР" будучи директором Государственной инспекции по стандартизации и метрологии при правительстве КР (Кыргызстандарт).

Алмаз Рысмендиев запомнился ярким, неординарным лидером комсомольского движения, требовательным и прогрессивным руководителем, замечательным наставником для многих поколений, работавших с ним, говорится в сообщении Министерства экономики и финансов.

Похороны пройдут 4 июня.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622707260
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