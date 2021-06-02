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УзбМИД лишает аккредитации польскую журналистку - жертву харрасмента Агнешку Пикулицку
12:39 03.06.2021

МИД УЗБЕКИСТАНА РЕШИЛ НЕ ПРОДЛЕВАТЬ АККРЕДИТАЦИЮ ПОЛЬСКОЙ ЖУРНАЛИСТКЕ АГНЕШКЕ ПИКУЛИЦКЕ, ПИСАВШЕЙ ПРАВДУ О ПРОИСХОДЯЩЕМ В СТРАНЕ

Среда, 02 Июня 2021

Министерство иностранных дел Узбекистана приняло решение не продлевать аккредитацию польской журналистки Агнешки Пикулицки, сообщил пресс-секретарь МИДа Юсуп Кабулжанов. Это решение принято "в связи с имевшими место случаями нарушения законодательства Республики Узбекистан со стороны корреспондента телеканала Al Jazeera А.Пикулицки-Вильчевски", говорится в его сообщении.

При этом никаких конкретных примеров "нарушения законодательства" журналисткой не приводится, и приведены они быть не могут в связи с тем, что она ничего не нарушала.

Агнешка Пикулицка-Вильчевска

"Это короткая история о репрессиях в Новом Узбекистане. Неудивительно, что сегодня МИД Узбекистана отказался продлить мою аккредитацию. Они заявляют, что я унижала честь и достоинство граждан, разжигала межнациональную и религиозную вражду и вмешивалась во внутренние дела страны. Кроме того, они заявляют, что эти действия противоречат ряду законов, в том числе "О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью" (sic!)", - написала по этому поводу Агнешка Пикулицка в Твиттере.

По ее словам, "все это происходит на фоне сексуальных домогательств и давления с целью написания положительных историй, с которыми я столкнулась в МИДе в прошлом году, двухмесячной кампании ненависти в социальных сетях со стороны правительственных ботов и радикалов, давления со стороны служб безопасности и репрессий против моих друзей".

"Люди, которые работали со мной и следовали за мной в течение последних трех лет, знают, что это попытка заставить меня замолчать и знак того, что в стране мало что изменилось. Они также знают, что это не помешает мне заявить о несправедливости и нарушениях прав человека в Узбекистане. Для меня как журналиста этот отказ мало что значит. Поскольку я получила аккредитацию, МИД не помог мне провести ни одного интервью с чиновниками, хотя это является их обязанностью.

Спасибо всем за вашу поддержку в течение последних нескольких месяцев, когда давление на меня и моих близких усилилось. Всем правозащитным группам и организациям, поддерживающим свободу слова, ясно, что отказ [в аккредитации] означает лишь то, что Узбекистан не привержен переменам. Моя книга [об Узбекистане] скоро выйдет".

Напомню, что в апреле Агнешка Пикулицка после нападения на блогера Миразиза Базарова группы неизвестных (по-видимому, наймитов СГБ, в связи с его обвинениями президента Мирзиеева в разворовывании кредитов международных организаций) и его жестокого избиения сходила проведать его в больницу и, узнав, что все посещающие Базарова допрашиваются на предмет принадлежности к ЛГБТ-сообществу (до этого он выступил за отмену уголовной статьи о заключении для людей нетрадиционной ориентации), написала об этом несколько твитов. В частности:

"Моего парня допрашивают специальные службы, (он не журналист, не активист, вот только был со мной вчера в больнице). Это неверно. Уважаемые специальные службы, вы решайте дела с радикалами, угрожающими убийством людей".

"Спецслужбы активно разыскивают геев. Показывая фотографии людей, подозревают их в гействе. Оказывают давление людям по поводу распространения информации о группе ЛБГТ. Завтра пройдут допрос и другие. Это новый Узбекистан".

"Я знаю, что спецслужбы выясняют у моих друзей о геях. По причине того, что я иностранка, меня не вызвали на допрос. Поверьте, это охота на ведьм!"

Оказалось, что за ее страницей внимательно следит Министерство внутренних дел Узбекистана, которое 1 апреля опубликовало по этому поводу специальное заявление, обвинив журналистку, сотрудничающую с "Аль Джазирой", "Гардиан" и другими мировыми изданиями в необъективном освещении событий, происходящих вокруг Миразиза Базарова и в дискредитации правоохранительных органов страны.

"Какова цель этой женщины в распространении информации, не имеющей правдивой основы, вызывающей неприязнь к государственным органам, негативной и необъективной информации (…) о нашей стране? Мы еще вернемся к данному вопросу", - пообещало МВД.

Сама Агнешка Пикулицка тогда назвала это заявление попыткой дискредитировать ее как журналиста и потребовала провести судебное разбирательство, если она действительно нарушила законодательство о СМИ. Никакого разбирательства, конечно, не последовало.

Следует уточнить, что запрет на работу без обязательной аккредитации для журналистов иностранных СМИ введен постановлением бывшего премьер-министра, а ныне президента Шавката Мирзиеева "Основные правила, регулирующие профессиональную деятельность корреспондентов средств массовой информации иностранных государств на территории Республики Узбекистан" от 24 февраля 2006 года. В соответствии с ним иностранные журналисты не могут работать, не получив аккредитацию в узбекском МИДе. Основа этого постановления подкрепляется 29-й статьей закона "О средствах массовой информации": "Представительства и представители иностранных средств массовой информации осуществляют свою деятельность в Республике Узбекистан после аккредитации в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан". Эта фраза появилась в нем почти через год после выхода мирзиеевского постановления (то есть, 29-ю статью закона о "О СМИ" просто подогнали под него).

Само это постановление противоречит как Конституции, так и законам страны о СМИ, а также заключенным Узбекистаном международным договорам (анализ постановления здесь), однако власти страны в упор этого "не замечают". Ведь постановление как раз для того и готовилось, чтобы из страны не просачивалась информация о том, что в ней происходит.

Результатом всего этого стало то, что если до мая 2005 года, когда был жестоко подавлен антиправительственный мятеж в Андижане, в Узбекистане насчитывалось не менее полусотни независимых и западных журналистов, то сейчас, по состоянию на 1 июня 2021 года, в стране с официальным населением в почти 34 миллиона человек значатся аж 45 аккредитованных журналистов - примерно по одному на 750 тысяч узбекистанцев. Да и то они представляют, в основном, проституирующие российские, китайские, азербайджанские и турецкие СМИ. Несколько корреспондентов западных изданий, чтобы не лишиться аккредитации, тоже, в основном, стараются не высовываться. Вот и получилось, что правду писали всего два-три репортера, в том числе и Агнешка Пикулицка.

В начале этого года ее имя было связано и с другой громкой историей. В феврале журналистка заявила о домогательстве со стороны сотрудника МИД Узбекистана и давлении при попытке получить аккредитацию. В МИДе принесли извинения и заявили об увольнении своего сотрудника (уволили ли его действительно, проверить было невозможно). Вскоре ей была выдана аккредитация в качестве корреспондента Аль Джазиры.

Алексей Волосевич

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1622713140
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